Казахстанские производители получают новые возможности для выхода на рынки ОАЭ и стран Персидского залива благодаря открытию представительства в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

В рамках активного расширения внешнеэкономической деятельности на рынках ОАЭ и стран Персидского залива, АО «QazTrade» при Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан инициирует открытие регионального представительства QazTrade Dubai на базе Казахстанского павильона в городе Дубай.

Павильон, расположенный на территории Expo City Dubai, занимает площадь 3 420 квадратных метра, из которых 2 415 составляют функциональные пространства. Объект оснащён современными офисами, многофункциональной зоной для деловых мероприятий, рестораном, выставочной галереей и складскими помещениями. Это позволяет использовать площадку в качестве полноценной платформы для устойчивой экспортной и торгово-логистической деятельности.

QazTrade Dubai станет зарубежным представительством АО «QazTrade» и будет отвечать за системное продвижение казахстанской продукции в странах Персидского залива.

На постоянной основе в павильоне будет действовать шоурум казахстанских производителей, а также проводиться торгово-экономические миссии, B2B-встречи и отраслевые мероприятия. Для оперативного взаимодействия с бизнесом уже создан специальный штаб, в состав которого вошли торговые представители Казахстана в странах региона и сотрудники корпоративного фонда QazExportPromotion. Команда обеспечивает комплексное сопровождение экспортеров по ключевым направлениям: выход на рынок, логистика, маркетинг, адаптация продукции и продвижение брендов.

В Минторговли отметили, что особенностью рынка ОАЭ и стран Персидского залива является отсутствие товарных ограничений на импорт, что создаёт широкие возможности для экспорта самой разнообразной казахстанской продукции — от продовольствия до изделий промышленного назначения. Вместе с тем высокая конкуренция требует безупречного качества, эффективной маркетинговой стратегии и институциональной поддержки.

По итогам 2023 года основными экспортными позициями Казахстана в ОАЭ стали:

серебро — $55,2 млн (42,1%);

водород, инертные газы и неметаллы — $13,1 млн (10%);

баранина и козлятина — $8,1 млн (6,2%);

горячекатаный прокат из нелегированной стали — $5,2 млн (4%);

сушёные бобовые овощи — $4 млн (3,1%);

яхты и прочие плавсредства для отдыха — $3,5 млн (2,7%);

азотные удобрения — $2,9 млн (2,2%);

жидкостные насосы — $2,7 млн (2%);

шлаковата — $2,4 млн (1,8%).

Создание торгового дома в ОАЭ станет важным шагом в системной интеграции Казахстана в рынок Персидского залива и откроет новые горизонты для отечественного экспорта.