Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план – Токаев

- Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние 5 лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед gравительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров. Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса, - сказал глава государства.