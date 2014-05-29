Габит Несипбаев: Культура сближает народы

Выпускник Московской консерватории, талантливый органист, он не только ведет активную концертную деятельность, выступая в России, Беларуси, других государствах Содружества, в дальнем зарубежье, но и способствует развитию творческого сотрудничества с лучшими оперными и балетными коллективами России в качестве руководителя одного из ведущих театров страны.

– Габит Тулеутаевич, давайте поговорим об объединяющей силе искусства. Ведь благодаря своей образности именно искусство, через века и континенты, сближает людей, приобщает человека к человечеству, заставляя внимательнее относиться и к чужой боли, и к чужим радостям.

– Совершенно верно, поэтому искусство и служит единению человеческих душ. Я искренне убежден, что культурные границы не совпадают с границами географическими, политическими. Культурное пространство не имеет еще и временных границ – на нашей сцене, например, идут оперы, написанные сто и более лет назад. И люди нынешней эпохи, приходя в театральный зал, в восторге замирают от этих звуков музыки. Происходит уникальное взаимодействие двух миров – та «божественная искра», которая много лет назад была высечена творением мастера, находит отклик в наших сердцах. Ведь культура – это особая сфера, особый феномен, используя терминологию Канта, можно сказать, что это сфера духа, где аккумулируются и материализуются самые высокие мысли, самые высокие устремления и самые высокие страсти. Это и есть то, что мы называем «высоким искусством». Поэтому те исторические процессы на нашем евразийском континенте по созданию Единого экономического пространства, свидетелями которых мы являемся, укрепят и расширят не только деловые, но и наши творческие контакты.

– Тем более что эти творческие контакты, с Россией, например, имеют очень глубокие корни...

– Я бы сказал так: в творческом и профессиональном смысле мы всегда позиционировали себя, как ветви одного древа, и в этом, я думаю, меня поддержат мои коллеги – музыканты и представители других творческих профессий, получившие образование во всемирно известных вузах Москвы и Ленинграда. Взять хотя бы историю нашего оперного театра, который в нынешнем году отмечает 80-летие. Ведь он создавался общими усилиями деятелей культуры Казахстана и России! Как известно, совместной постановкой была уже первая музыкальная комедия «Айман-Шолпан» по либретто Мухтара Ауэзова на музыку Евгения Брусиловского, которой открылся театр. Кстати, основу первой русской оперной труппы составили артисты Куйбышевского оперного театра. А история балетной труппы началась с легендарного «Лебединого озера» П. Чайковского, когда к нам в Алма-Ату приехали ведущие российские артисты – из Ленинграда прима-балерина Зоя Плужникова, а из Свердловска – балетмейстер и премьер Юрий Ковалев. А вспомните памятный 1936 год, когда оперный театр был приглашен в Москву для участия в Декаде казахской литературы и искусства, ведь тогда наши артисты, можно сказать, покорили российскую столицу. Через год, в 1937-м, когда театру был придан статус государственного, руководителем единой балетной труппы был назначен Леонид Жуков, в прошлом ведущий солист и балетмейстер Большого театра СССР. И эти исторические параллели можно было бы продолжать и продолжать.

Содружество с россиянами, насколько я знаю, продолжается и сегодня. Без этого просто невозможно. Причем я хотел бы заметить, что есть разные формы сотрудничества – официальное, когда в рамках подписанных договоров реализуются какие-то проекты. А есть основанное на частной инициативе конкретных людей, но в результате появляются очень интересные постановки.

– Меня, например, просто покорили балеты «Анна Каренина» и «Красная Жизель» Бориса Эйфмана.

– Да, народный артист России Б. Эйфман – хореограф мирового уровня. В Санкт-Петербурге у него свой театр, который так и называется – Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. Он поставил множество спектаклей, два из которых есть и в репертуаре нашего театра. Вообще, Борис Эйфман много сделал для нашего государства, не случайно два года назад ему было присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана за выдающиеся заслуги по подготовке творческих кадров для нашей страны и большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и России.

Наш оперный театр плодотворно сотрудничает с еще одним титулованным российским режиссером – художественным руководителем Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», народным артистом России Юрием Александровым. На нашей сцене он поставил оперы «Абылай-хан», «Турандот», «Лючия ди Ламмермур», «Похищение из Сераля», которые проходят, как правило, при аншлаге.

В творческом тандеме с Борисом Эйфманом и Юрием Александровым работает и один из самых востребованных сегодня в театральном мире художников-постановщиков Вячеслав Окунев. Он – народный художник России, художник-постановщик Мариинского театра, и, кстати, так же, как Ю. Александров, лауреат Государственной премии Казахстана. В. Окунев делал декорации также к балету «Баядерка» Л. Минкуса в постановке легенды русского балета Габриэлы Комлевой, который также с успехом идет в нашем театре.

– Не могу не вспомнить и о последней, очень необычной работе Вячеслава Окунева на сцене нашего театра – опере Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки», премьера которой состоялась не так давно. Кстати, поставил ее тоже режиссер из Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России Алексей Степанюк...

– Кроме Алексея Степанюка и Вячеслава Окунева в этой постановке участвовали также заслуженный артист России Лео­нид Корчмар, дирижер-постановщик, и молодой балетмейстер из Мариинского театра Илья Устьянцев. В этом спектакле очень успешно выступили наши молодые казахстанские певцы: Зарина Алтынбаева, которая исполняла партию Джульетты, Дархан Жолдыбаев и Олег Татамиров. В нашем театре ставил спектакли и легендарный Юрий Григорович. Это великий балетмейстер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. У нас идут два его балета – «Легенда о любви» и «Ромео и Джульетта».

– Понятно, что создание оперного или балетного спектакля не может быть уделом одиночки, это всегда совместное творчество. И его эффективность возрастает многократно, если к этому процессу подключаются крупные творческие личности.

– Конечно, в процессе такой совместной работы рождаются самые разные, порой очень оригинальные идеи. И, как мне кажется, данная тенденция в будущем будет лишь усиливаться.

– Тем более что работа с большими мастерами – это и великолепная школа для наших артистов...

– Безусловно. Я уже не говорю о великом российском дирижере Валерие Гергиеве, художественном руководителе Мариинского театра, у которого сложились хорошие отношения не только с новым театром Astana Opera, но и с нашим, где он выступал с концертами. При этом надо отметить, что сотрудничество с деятелями искусств России не носит односторонний характер, это не искусственный процесс, оно рождено самой жизнью. Мы взаимно друг другу интересны. Наши прославленные мастера сцены и молодые дарования – частые гости на российских и мировых сценах, среди них немало лауреатов престижных международных конкурсов. Это Нуржамал Усенбаева, Майра Мухамедкызы, Балапан Жубаева, Халид Нуралиев, Андрей Трегубенко, Фархад Буриев, Азамат Аскаров, Гульвира Курбанова и многие другие. Казахстанские артисты работают сейчас и в российских трупах. Например, в Русском имперском балете известного хореографа Гедиминаса Таранды танцуют семь казахстанцев.

В общем, я уверен, что Казах­стан и Россия просто «обречены» на сотрудничество, потому что мы это делаем не в силу каких-то директивных указаний, а по зову сердца. Мы давным-давно проросли друг в друга, поэтому понимаем, что жизнеспособны и устремлены в будущее.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы

фото Юрия БЕККЕРА