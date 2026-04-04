В Национальной академической библиотеке РК состоялась творческая встреча «Сарқылмас кеудем менің ойдың кені» с поэтом Серикбаем Оспанулы. Мероприятие организовано учениками поэта и объединило представителей научной и творческой интеллигенции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В рамках встречи прошла презентация книг автора, посвященных вопросам литературы, духовного наследия и национальных ценностей. В их числе книги «Ыбырай жолы», «Ахметтану», «Ақынның жаны», «Мейірім бастауы – бесік жыры» и «Серікбай: лебіз, ілтипат».

Творчество Серикбая Оспанулы хорошо известно читательской аудитории. Его поэтические сборники «Жер жүрегі», «Жарқын жастық», «Қайнарбұлақ», «Алтын арқау» заняли достойное место в современной казахской литературе.

В ведомстве также отметили, что более чем на 200 его стихотворений написаны музыкальные произведения. Широко популярны среди слушателей песни «Шилі өзен», «Сағындым Алматымды», «Айлы түнде».

Особое внимание поэт уделяет детской литературе. Его произведения включены в школьные учебники «Ана тілі», «Қазақ тілі».