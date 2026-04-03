42 тыс. экземпляров детских книг издадут в Казахстане в 2026 году

Культура,Литература
755
Дана Аменова
специальный корреспондент

Дополнительную поддержку развитию отрасли обеспечивают литературные премии и конкурсы

Фото: архив Kazpravda.kz

2 апреля отмечается Международный день детской книги. Дата подчеркивает важность чтения и духовного развития подрастающего поколения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным министерства, сегодня в Казахстане функционируют 3 889 общедоступных библиотек, из них 272 – детские. Их книжный фонд превышает 7 млн экземпляров, а число читателей – более 1,7 млн детей. Среди наиболее востребованных произведений – «Менің атым Қожа» и «Балалық шаққа саяхат» Бердибека Сокпакбаева, «Жабайы алма» и «Жусан исі» Саина Муратбекова, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и другие.

МКИ ежегодно издаются и распространяются по библиотекам страны книги для целевого читателя. За 2020–2025 годы выпущено 132 наименования общим тиражом 396 тысяч экземпляров.

В 2026 году планируется издать и направить в библиотеки 42 тысячи экземпляров книг для детей и подростков. Для повышения доступности литературы электронные версии размещаются на портале Казахстанской национальной электронной библиотеки.

Дополнительную поддержку развитию отрасли обеспечивают литературные премии и конкурсы. В частности, Национальная премия «Айбоз» и Президентская литературная премия предусматривают номинации в области детской литературы.

С 2025 года также отмечается Национальный день книги, в рамках которого проводится конкурс «Ұлттық кітап» с отдельными категориями для детских изданий.

#книги #библиотеки #экземпляры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]