В Испании состоится премьера документального фильма, посвящённого казахстанскому артисту Димашу Кудайбергену.

Проект реализован поклонниками певца в Испании при участии местного фан-клуба и ассоциации Gran Voz Kazaja. Работа над картиной продолжалась почти два года - с октября 2024 года.

Премьера фильма запланирована на 30 мая 2026 года и пройдёт в кинотеатре Palacio de Hielo в районе Орталеса (Мадрид).

В основу документальной ленты легли более 20 часов видеоматериалов, включая архивные записи, фотографии и интервью. Особое внимание уделено историям пяти поклонников, которые делятся личным опытом и рассказывают о своей связи с артистом.

"Авторы проекта стремились передать не только масштаб личности Димаша Кудайбергена, но и глубину взаимодействия между артистом и его международной аудиторией. Как отмечают создатели, ключевой задачей фильма стало дальнейшее продвижение творчества певца и популяризация его искусства за пределами Казахстана», - сообщила команда певца.

Режиссёром выступил испанский автор Давид Кольянтес Родригес, который также работал над съёмкой и монтажом картины.