Гани Бейсембаев провел встречу с главой RCEC

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Сегодня министр просвещения Гани Бейсембаев провел встречу с руководителем Международного исследовательского центра экспертизы и сертификации RCEC Арнольдом Брауером.

В период с 2023 по 2024 годы Министерство просвещения инициировало процесс международной аккредитации. По словам Гани Бейсембаева, прохождение международной аккредитации МОДО подтверждает его надежность, достоверность и соответствие международным стандартам качества. Все этапы и процедуры МОДО основаны на общепринятых научных подходах, которые используются в известных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS.

«Казахстан делает уверенные шаги в направлении повышения качества образования. Международное признание отечественного инструмента оценки МОДО служит доказательством правильности выбранного курса, направленного на внедрение передовых подходов и стандартов. Мы создаем систему, способную отвечать вызовам времени и успешно интегрироваться в мировое образовательное сообщество. Уверены, что это достижение станет важным этапом для дальнейшего повышения качества образования», – заявил министр.

Как отметил директор Международного исследовательского центра экспертизы и сертификации RCEC Арнольд Брауер, система национального оценивания Казахстана может стать основой или частью совместных проектов по оцениванию в Центрально-Азиатском регионе.

«Казахстанская система образования уже сегодня демонстрирует высокие результаты. За два года сотрудничества пройдено 7 этапов аккредитации МОДО, которые включали разработку рамки оценивания, создание базы тестовых вопросов, разработку инструкций для всех участников, администрирование тестирования на цифровой платформе, шкалу и анализ результатов в соответствии с международными стандартами. Это важный шаг для развития системы оценивания знаний», – подчеркнул Арнольд Брауер.

Напомним, МОДО – это национальный инструмент оценки качества знаний школьников, который позволяет выявить сильные и слабые стороны освоения учебной программы. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и школы для повышения качества образования.