Казахстанский инструмент оценки качества знаний школьников получил международную аккредитацию

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Система национального оценивания Казахстана может стать основой или частью совместных проектов по оцениванию в Центрально-Азиатском регионе

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Минпросвещения национальный инструмент Казахстана по мониторингу образовательных достижений обучающихся (МОДО) прошел международную аккредитацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Цель МОДО — оценка качества знаний обучающихся в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования.

В рамках МОДО оцениваются три направления грамотности: читательская, математическая и естественнонаучная. МОДО позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе, а также определить направления для дальнейшего улучшения качества образования.

«За два года сотрудничества с Международным исследовательским центром экспертизы и сертификации (Research Centre for Examination and Certification, RCEC, Нидерланды) реализовано 7 этапов аккредитации МОДО, которые включали разработку рамки оценивания, создание тестовых вопросов, разработку тестирования, проектирование выборки тестовых заданий, администрирование тестирования на цифровой платформе, шкалу и анализ результатов. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что данный инструмент соответствует международным стандартам качества и надежности, а его результаты объективны и справедливы», — отметил председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

Все этапы и процедуры МОДО соответствуют общепринятым научно-обоснованным подходам, которые также применяются в таких исследованиях, как PISA, TIMSS, PIRLS.

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