Глава Антикора отчитался перед Токаевым о работе агентства

Президент,Коррупция
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Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал доклад о принимаемых Агентством мерах по противодействию коррупции в стране. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы за первый квартал текущего года и мерах по реализации концепции «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Асхат Жумагали сообщил, что с начала года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. В суд направлено 366 уголовных дел.

Главе государства было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.

Президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации.

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по «окрашиванию денег» в сфере строительства автомобильных дорог.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями «Закон и Порядок» и «Адал азамат». Проведено порядка 3 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 450 тыс. граждан. Реализуется проект «Антикоррупционное волонтерство». Продолжается работа Агентства с Лигой академической честности ведущих ВУЗов страны.

Главе государства была представлена информация о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов (IAACA) и в феврале 2025 года вошло в состав Исполнительного комитета этой организации.  

В целом, в результате принимаемых мер в Индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88 место среди 180 стран.

В завершение встречи Президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.

#Токаев #Антикор #Жумагали #отчет

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