Глава государства наградил Шавката Мирзиёева орденом «Алтын Қыран»

Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

– За годы суверенного развития между двумя государствами налажено всестороннее партнерство и стратегическое союзничество, сформирована солидная договорно-правовая база, полностью завершено оформление границ. Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими, – сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.