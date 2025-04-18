Глава государства высказался о качестве образования в Мангистауской области

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест – в очереди стоят около 3,5 тысяч детей.

Президент отметил наличие проблем с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ-2024 года практически 1,5 тысячи выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике.

«В январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тысяч. До сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ»,  - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что фонду «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим, необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята Региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению.

#Образование #строительство #Комфортная школа

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