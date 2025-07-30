Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с искренней благодарностью за теплый прием в Анкаре в ходе его недавнего официального визита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана считает, что состоявшиеся в турецкой столице переговоры свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне двустороннего сотрудничества в духе братской дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства.

Казахстан высоко ценит взаимодействие с Турцией в рамках ООН, ОТГ и других международных организаций, а также признателен за неизменную поддержку процесса институционализации СВМДА.