Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области

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Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом. Сегодня 700 человек производят 250 тыс. узлов и компонентов в год. С начала года завод выпустил около 1 тыс. тракторов и 300 комбайнов.

Как рассказали президенту, локализационный центр получил заказ на изготовление ряда компонентов для тракторов и комбайнов CLAAS. Более того, на днях будет подписан контракт с мировым производителем навесной и прицепной техники AMAZONE, и уже в этом году на территории завода начнется сборка посевных комплексов и опрыскивателей.

Главе государства также было доложено, что центр начал работу с компанией KIA по производству оснастки для комплектующих нового завода, который будет запущен в 2025 году.

Далее Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями трудового коллектива.

Заводчане отметили, что Послание президента народу Казахстана они слушали с особой гордостью, ведь теперь престиж рабочих профессий должен вырасти в кратном размере.

В беседе с рабочими центра глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.

«Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь заводчане от имени всех машиностроителей поблагодарили президента за поддержку рабочих специальностей.