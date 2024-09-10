Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области

Экономика , Президент
25
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

✔️Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область продолжилась посещением локализационного центра АО «АгромашХолдинг KZ»,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом. Сегодня 700 человек производят 250 тыс. узлов и компонентов в год. С начала года завод выпустил около 1 тыс. тракторов и 300 комбайнов.

Как рассказали президенту, локализационный центр получил заказ на изготовление ряда компонентов для тракторов и комбайнов CLAAS. Более того, на днях будет подписан контракт с мировым производителем навесной и прицепной техники AMAZONE, и уже в этом году на территории завода начнется сборка посевных комплексов и опрыскивателей.

Главе государства также было доложено, что центр начал работу с компанией KIA по производству оснастки для комплектующих нового завода, который будет запущен в 2025 году.

Далее Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями трудового коллектива.

🟦Заводчане отметили, что Послание президента народу Казахстана они слушали с особой гордостью, ведь теперь престиж рабочих профессий должен вырасти в кратном размере.

В беседе с рабочими центра глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.

«Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь заводчане от имени всех машиностроителей поблагодарили президента за поддержку рабочих специальностей.

#президент #Костанайская область

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Указ Главы государства
Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
Президент ознакомился с сельскохозяйственным потенциалом Ко…
Токаев приехал на стройплощадку автозавода KIA
Токаев посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]