Президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.

Напомним, Глава государства находится в Мангистауской области.