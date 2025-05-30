Открывая саммит, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони за визит в Казахстан, а также за инициативу созыва сегодняшней встречи на высшем уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Для меня большая честь принимать Вас в нашей столице – Астане. Вы первая женщина во главе Правительства Италии за всю ее послевоенную историю. По общему признанию всего мирового сообщества, Вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности. Полностью разделяю Ваши взгляды и действия в отношении как внутренних вызовов, так и международных проблем. Благодарю Вас за участие в Международном форуме Астана, где Вы выступили с содержательной речью, позитивно воспринятой политическим и экспертным сообществом, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров братских государств Центральной Азии за участие в работе саммита и неизменную поддержку региональной кооперации.

– Центральная Азия с древних времен выступала мостом между Востоком и Западом, играя важнейшую роль в развитии межцивилизационного диалога. Сегодня наш регион как никогда прежде демонстрирует сплоченность и твердую приверженность принципам добрососедства и всеобщего прогресса. Центральная Азия последовательно укрепляет свои позиции как влиятельный субъект международных отношений, продвигая созидательную повестку на международной арене, – отметил Глава нашего государства.

По его словам, за более чем три десятилетия Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии. Президент выразил уверенность в том, что синергия возможностей в формате «Центральная Азия плюс» создаст мощный задел для расширения взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Итальянской Республикой.

Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.

– Первоочередной приоритет – углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, – заявил Президент.

По его мнению, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. В частности, Глава государства Казахстана предложил создать Итальянский торговый дом в Алматы.



Следующей актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.

– Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы. Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Планомерный переход к низкоуглеродной экономике – один из приоритетов Казахстана. Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны, – сказал Президент.

Глава государства полагает, что большие перспективы открывает усиление промышленной кооперации. Казахстан выступил с инициативой о создании Регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии.

– Практический интерес представляет создание совместных предприятий, трансфер технологий, локализация в регионе производств из Италии сулит существенные выгоды для наших стран. В этом направлении у нас есть примеры плодотворного сотрудничества. На одном из казахстанских заводов, например, налажена сборка итальянской сельскохозяйственной техники. Кроме того, при участии итальянских компаний начато строительство завода по производству серной кислоты, а также газоперерабатывающего завода, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Другой актуальной задачей Президент назвал укрепление трансконтинентальной связанности. По его мнению, развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь.



Отдельный блок речи был посвящен вопросам охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Глава государства напомнил, что Центральная Азия уже испытывает на себе последствия глобального потепления. Он выразил признательность итальянской стороне за активную поддержку в решении экологических проблем региона, в том числе в восстановлении бассейна Аральского моря.

В ходе первого саммита «Центральная Азия – Италия» также выступили Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.