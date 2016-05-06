Президент
Глава государства рассказал об укреплении казахстанского патриотизма
Талгат Исенов
На торжественном вручении наград с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева всего орденами были отмечены 43 человека, медалями  63, Почетной грамотой Республики Казахстан – 2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к присутствующим, Президент поздравил с наступающими праздниками: Днем защитника Отечества и 71-й годовщиной Великой Победы.

"Великая Отечественная война – это незабываемый урок истории. С одной стороны, она напоминает нам о хрупкости мира. С другой стороны, она говорит о беспримерной стойкости и силе человеческого духа. Ими сполна были наделены наши земляки, которые сумели защитить Родину, подарив нам мирное будущее. Имена героев той войны навечно вписаны в историю. Наш долг – сохранить безопасность страны, сберечь Независимость Казахстана, 25-летие которой мы отмечаем в этом году", – сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на то, что четверть века граждане нашей страны живут в стабильности и согласии, дружной семьей.

"Но и в мирное время тоже находится место для подвига. Все казахстанцы знают о подвиге Дмитрия Родина – командира воздушного судна, которое он сумел посадить без переднего шасси. Он своим профессионализмом спас жизнь 121 человека. Я считаю этот поступок героическим и заслуживающим подражания. Поэтому я принял решение о присвоении ему звания "Халық Қаһарманы".

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Фото Марата Куракова

Полковник Игорь Кармыков на вертолете эвакуировал разведывательно-поисковую группу во время селя. Тем самым спас 10 человек, жизни которых угрожала опасность. Его заслуги государство признает такой наградой, как орден "Айбын" II степени. Благодаря действиям командира роты Фархада Тагирбекова спасено 40 военнослужащих. Ему вручается медаль "Ерлігі үшін", – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства рассказал и о других участников мероприятия, отличившихся своим героизмом.

"Данияр Калиев, подвергая свою жизнь опасности, спас людей из огня, продемонстрировав пример исключительного мужества, за что был удостоен медали "Ерлігі үшін". Среди нас есть и граждане, которые вносят большой вклад в укрепление безопасности страны. Особо хочу отметить признанные на международном уровне достижения девушки-снайпера Асем Жакеновой. Она сегодня награждается медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін", – заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев остановился и на подвиге Кайрата Умбетова, который, рискуя собой, спас жизнь молодого солдата, накрыв своим телом гранату и получив многочисленные раны. За это он также удостоен звания "Халық Қаһарманы".

Президент выразил удовлетворенность тем, что подобных примеров мужества и настоящего героизма в нашей стране немало.

"Знаю, что многие из вас не считают свои поступки чем-то особенным. И это вдвойне дороже, показывая, что чувство долга для вас превыше всего. Это отличный пример для всей страны, для нашей молодежи, которой сейчас, как никогда, нужны нравственные ориентиры. Поэтому мы вручаем государственные награды отличившимся соотечественникам. Уверенное развитие страны, спокойствие ее граждан, укрепление казахстанского патриотизма – это и есть наш долг", – сказал Глава государства.

Напомним, что в ходе церемонии за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, командиру воздушного судна Fokker-100 Дмитрию Родину, начальнику штаба – первому заместителю командира войсковой части 6505 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии Кайрату Умбетову присвоено звание "Халық Қаhарманы".

Ордена "Даңқ" I степени удостоены заместитель председателя Комитета национальной безопасности Н. Билисбеков, первый заместитель министра внутренних дел М. Демеуов, заместитель генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности А. Жанкулиев, прокурор Павлодарской области М. Жоргенбаев.

Орден "Даңқ" II степени вручен заместителю председателя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Т. Татубаеву, военному атташе в ОАЭ и по совместительству в государствах Кувейт и Катар войсковой части 14776 Министерства обороны Е. Уразову.

Орденом "Айбын" І степени награждены начальник департамента министерства внутренних дел А. Баймурзин, заместитель командира – начальник центра войсковой части 14776 Министерства обороны С. Изтлеуов.

Ордена "Айбын" ІІ степени удостоены первый заместитель начальника Национального университета обороны С. Асанов, начальник департамента Службы государственной охраны Н. Джумабаев, командир войсковой части 10228 Министерства обороны Р. Жансеитов, заместитель начальника главного штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан А. Ибраев, первый заместитель начальника службы "Арыстан" Комитета национальной безопасности Ф. Каменов, командир отдельной 1-й авиационной базы Пограничной службы КНБ И. Кармыков, командир воинской части 5572 регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии В. Пузик, начальник департамента Службы государственной охраны К. Турсынбаев.

Медаль "Ерлігі үшін" вручена командиру отделения пожарной части № 3 Костаная Д. Калиеву, полицейскому полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы Департамента внутренних дел Астаны Б. Карымбаеву, командиру роты – заместителю командира штабного батальона войсковой части 29011 Ф. Тагирбекову.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены специалист (разведчик-снайпер) разведывательной роты специального назначения войсковой части 44736 Министерства обороны А. Жакенова, командир авиационной эскадрильи войсковой части 21751 А.К улбасов, командир танкового батальона войсковой части 85395 Д. Мухаметжанов, командир ракетно-технического дивизиона войсковой части 36803 М. Смагулов.  

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