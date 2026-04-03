Сулейменова отчиталась перед Токаевым о работе Минпросвещения

Президенту были представлены итоги прошедшего года и задачи на 2026 год

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщила Жулдыз Сулейменова, ведется работа по обновлению содержания учебных программ и учебников в целях продвижения ценностей новой Конституции. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» разрабатывается стандарт экологического образования. В школах также внедряется единая программа воспитания «Адал азамат».

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что проведен системный анализ содержания начального образования. Учебные программы пересматриваются с усилением навыков чтения, письма и арифметики.

Глава государства был проинформирован о том, что в рамках национального проекта «Келешек мектептері» завершено строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест.

Реализуются комплексные меры в рамках цифровизации системы образования. На сегодня 99% школ подключены к интернету. К проекту «Социальный кошелек» подключены 6 760 школ. Дипломы, аттестаты и справки доступны в цифровом формате. Платформа «Ұстаз» обеспечивает полную автоматизацию аттестации педагогов. Более 240 тысяч педагогов прошли переподготовку по применению искусственного интеллекта, еще 200 тысяч учителей освоят использование ИИ-ассистентов в рамках проекта ChatGPT Edu.

Министр рассказала, что в целях развития инфраструктуры введены в эксплуатацию 184 объекта образования. Решены проблемы 80 трехсменных и 31 аварийной школы. Проведен капитальный ремонт 209 школ, современным оборудованием оснащены 1192 предметных кабинета. Очередь в детские сады сокращена почти в 2 раза.

Глава государства дал ряд поручений по повышению качества образования и его доступности, сокращению дефицита ученических мест, развитию системы подготовки рабочих кадров, эффективному использованию бюджетных средств и цифровой трансформации образования, включая реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi. Наряду с этим Президент считает важным в течение ближайших 3 лет внедрить передовой опыт в школах проекта «Келешек мектептері».

 

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Аким ВКО доложил Президенту о развитии региона
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Сбербанка…
Токаев дал ряд поручений министру науки и высшего образован…
Легендарный альпинист Ильинский награждён знаком высшей сте…

