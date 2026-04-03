Аким ВКО доложил Президенту о развитии региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии региона и реализуемых мерах по обеспечению устойчивого роста.

Нурымбет Сактаганов сообщил, что по итогам 2025 года область сохранила положительную динамику развития. Рост обеспечен в инвестициях, строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Инвестиции в основной капитал превысили 838 млрд тенге. Общий инвестиционный портфель включает 101 проект. Объем строительных работ составил почти 460 млрд тенге, валовой продукции сельского хозяйства – более 550 млрд тенге, торговли – более 2 460 млрд тенге. Введено свыше 407 тысяч кв. метров жилья. Уровень безработицы сохранен на уровне 4,6%, создано 29 тысяч рабочих мест.

Также аким проинформировал, что в 2026 году в рамках Региональной карты занятости предусмотрено создание 17 440 рабочих мест (по итогам первого квартала уже создано 3 317). В социальной сфере отмечается снижение числа получателей адресной социальной помощи. Продолжается реализация программ поддержки переселения и развития сельских территорий, включая региональный проект «Шығыс шақырады».

Отдельное внимание в Восточном Казахстане уделяется модернизации инфраструктуры. В прошлом году был завершен ремонт на 856 км дорог и улиц.

Глава государства поручил продолжить работу по улучшению экологической ситуации, диверсификации экономики, привлечению инвестиций и развитию туризма в регионе.

#Токаев #развитие #ВКО #аким

