Президент заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ведомства и ходе реализации стратегических инициатив в сфере науки и высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Саясат Нурбек проинформировал о реализации потенциала новой Конституции в сфере высшего образования и науки, представил меры по созданию экосистемы развития человеческого капитала и запуску сквозной системы управления талантами, отчитался о результатах исследования рынка труда, а также прогноз потребности в кадрах до 2030 года.

Также он озвучил меры по расширению доступа к высшему образованию, включая внедрение механизма «Келешек» и новой модели финансирования отрасли, доложил о реализации национального движения AI-Sana и о запуске проекта AI-Enabled University – индустриального университета нового типа с интеграцией ИИ в образовательные и производственные процессы, а также о планах по созданию наукоемких территорий, включая инновационные кластеры и наукограды.

Кроме того, министр сообщил, что осуществляется системный переход к модели развития DeepTech и сложных производств.

Ключевым элементом станет взаимодействие вузов с региональными акиматами, которое позволит выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание промышленных образцов и запуск производств.

По словам главы МНВО, продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование научной политики. Особое внимание профильное ведомство уделяет государственной поддержке ученых, включая предоставление грантов, научных стажировок, премий, а также обеспечение жильем молодых ученых.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования, развитие научных исследований и их коммерциализацию, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструктуры, а также повышение качества филиалов зарубежных университетов.