Глава государства встретился с академиком Мухтаром Кул-Мухаммедом

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В ходе встречи были обсуждены вопросы развития казахстанской науки и культуры, государственной и информационной безопасности, а также международного сотрудничества.

Академик поддержал озвученные на саммите ШОС инициативы главы государства по укреплению безопасности, обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития. Мухтар Кул-Мухаммед высказал ряд предложений по укреплению роли Казахстана в качестве признанной в мире средней державы, а также по вопросам урегулирования существующих конфликтов и их предотвращения.

Было отмечено, что принятие Астанинской декларации и более двадцати документов ШОС будет содействовать дальнейшему укреплению безопасности и стабильному развитию всего мира.

Глава государства подчеркнул важность многостороннего сотрудничества Казахстана в целях обеспечения эффективного регионального взаимодействия на основе равноправного партнерства. По мнению президента, общественная дипломатия может сыграть особую роль в деле укрепления взаимного доверия и добрососедства между народами и государствами.