Токаев встретился с призерами Олимпиады

Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с достижениями на Парижской Олимпиаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду. Президент особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

« Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд – это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас » , – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов.