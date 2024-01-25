Глава «Казахтелекома» отчитался перед президентом

Президент
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Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний «Казахтелеком» в 2023-м году и ознакомился с планами на предстоящий период.

Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.

Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентам будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Данный проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.

Глава государства также отметил необходимость обеспечения всех граждан современными телекоммуникационными услугами и поручил продолжить своевременную реализацию всех инвестиционных проектов компании.

#Токаев #отчет #Казахтелеком

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