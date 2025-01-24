Глава «Казпочты» отчиталась перед президентом о работе компании

Президент,Итоги года
84
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщила Асел Жанасова, за последние два года «Казпочта» добилась чистой прибыли и внесла в бюджет 45 млрд тенге налогов и пошлин.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что «Казпочта» впервые вошла в ТОП-50 почтовых операторов мира по рейтингу Всемирного почтового союза. Благодаря оптимизации логистических процессов объем почтовых отправлений вырос на 26%, включая 20 млн обработанных посылок, из которых 9 млн – международные.

Главе государства было доложено, что в ходе реализации проекта HomePost открыто 180 пунктов выдачи заказов в магазинах у дома, а в 2025 году их количество достигнет 1000. В рамках сотрудничества с YTO Express привлечены инвестиции в размере 50 млн долларов на модернизацию почтовой инфраструктуры.

Председатель правления АО «Казпочта» рассказала президенту о внедрении инноваций для повышения качества услуг. Совместно с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao осуществляются проекты в сферах логистики и транзита. Кроме того, продолжается развитие сервиса Keruen, обеспечивающего удобный доступ к международным маркетплейсам.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация, что в партнерстве с турецкой компанией S-Sistem планируется строительство мультимодального склада площадью 15 000 м² на территории аэропорта Актобе.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, развитию транзитно-логистического потенциала в сфере электронной торговли в страны СНГ и внедрению цифровых решений.

#Токаев #компания #отчет #Казпочта #итоги года

Популярное

Все
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
Учиться будем только на отлично
На перекрестке культур
Ураган стал причиной пожара в сельской школе
Копилка пополнилась еще двумя наградами
Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия
Институциональное становление Академии наук завершено
Радетель языка
Гаранты суверенности
То взлет, то посадка…
Дружба, рожденная в бою
А между крыльев – рюкзачки
Степная палитра Николая Хлудова
«Латте-папа» на замену маме?
От рядового – до майора
В летнем парке зима
«Семей» продолжает погоню за «Кайратом»
В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
Огонь унес жизни людей
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Оперативно, грамотно и честно!
Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач
Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС РК
Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Почти 250 ложных звонков о бомбе сделали казахстанцы в 2024…
Президент назначил двух послов
Президент поздравил Egemen Qazaqstan и «Казахстанскую правд…
Из чего состоял кредитный портфель банков в 2024 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]