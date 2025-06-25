Астана готовится к открытию Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, который станет флагманской платформой для развития ИИ в Казахстане и регионе. В эксклюзивном интервью агентству Baq.kz министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о целях, структуре и инициативах центра, подчеркнув его роль в укреплении цифрового суверенитета и экономического роста страны.

Фото: скриншот видео Baq.kz

Цели и значение Alem.AI

Министр отметил, что центр создаётся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и станет ключевым элементом ИИ-ориентированной экономики Казахстана.

«Это уникальный по своей архитектуре и содержанию проект. Центр создаётся как флагманская экосистема, направленная на ускоренное развитие ИИ-индустрии, поддержку научных исследований, коммерциализацию ИИ-продуктов и привлечение инвестиций в соответствующие технологии», — заявил Мадиев.

Расположенный в восьмиэтажном здании-шаре на территории ЭКСПО в Астане, Alem.AI объединит образовательные, научные и предпринимательские инициативы, охватывая все этапы жизненного цикла ИИ — от популяризации до внедрения в государственное управление. По словам министра, центр станет символом цифровой трансформации Казахстана и привлечет лучшие умы региона.

Структура и инициативы центра

Каждый этаж Alem.AI формирует завершённый элемент ИИ-экосистемы.

На первом этаже разместится открытая зона для популяризации ИИ. Здесь будут проходить форумы, лекции, хакатоны, выставки, карьерные ярмарки и мероприятия для школьников и студентов.

Целевым индикатором является вовлечение не менее 10 000 человек ежегодно в ИИ-движение страны.

Посетители смогут увидеть ИИ-кинотеатр, ИИ-кафе, музей технологической сингулярности, выставку робототехники и коворкинги.

На втором и третьем этаже Сферы расположится TUMO School.

Школа для подростков 14–18 лет будет ежегодно обучать не менее 1000 школьников программированию, геймдеву, робототехнике, графическому дизайну, 3D-моделированию и другим направлениям. Проект реализуется при поддержке TUMO Ventures, уже обучающей 60 000 студентов по всему миру.

А на четвертом и пятом этаже будет размещена Tomorrow School

Эта школа будет готовить ИИ-специалистов по модели peer-to-peer с геймификацией и проектным подходом.

Как отметил министр, более 85% выпускников этой школы устраиваются на работу или стажировку в течение 6 месяцев. Более 20% запускают собственные стартапы. К слову, программа длится 18 месяцев и включает 50+ проектов и освоение 20+ языков программирования.

На шестом этаже раскинется ИИ-Кампус, который будет акселерировать 100 ИИ-стартапов ежегодно.

«Миссия этажа — запуск не менее 100 ИИ-стартапов ежегодно, через акселерацию, менторство и доступ к инвестициям», — сказал Мадиев.

К слову, есть уже примеры успешных проектов, реализованных в Казахстане: Higgsfield ($8 млн инвестиций) и Cerebra AI ($4,1 млн). Программы акселерации включают AI’PRENEURS и Google for Startups.

На седьмом этаже Сферы будет размещены исследовательские лаборатории, где будут проводить исследования робототехнику, ИИ в здравоохранении, обработке естественного языка, компьютерном зрении и умных городах.

«Цель — проведение не менее 10 научных исследований в год, создание научной базы для технологического развития», — пояснил министр.

На восьмом этаже будет дислоцироваться ИИ-государство и цифровое управление. Эта зона будет внедрять ИИ в госуправление.

«Краудсорсинг GovTech-решений — до 500 задач ежегодно, до 100 пилотных проектов, из них до 10 выходят в масштабирование», — отметил Мадиев.

А ситуационный центр обеспечит аналитику в реальном времени, а проектные офисы Gov AI разработают решения для госорганов и ЦОНов. Мадиев подчеркнул, что Alem.AI станет платформой для международного сотрудничества, привлекая IT-гигантов, таких как Telegram, Google и EPAM. Центр позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году и сделает Астану интеллектуальным хабом Центральной Азии.

Ранее более 82 тысяч казахстанцев были обучены в сфере IT и AI с начала года.