Глава МВД Саденов сообщил президенту о снижении преступности

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тысячи, в том числе преступлений – почти на 10 тысяч.

Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Министр сообщил о реализации в стране принципа «Закон и Порядок», мерах по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и их профилактике.

Президенту было доложено, что за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства – на 30%, нарушений правил дорожного движения – на 48%. Водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. Задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом – 158.

Глава государства был также ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.