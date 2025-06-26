Главнокомандующий презентовал аудиторию для моделирования тактических действий

Закон и Порядок,Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков ознакомил представителей взаимодействующих органов с возможностями аудитории Национальной гвардии в Академии управления МВД, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ранее в рамках недели “Закон и порядок” состоялось торжественное открытие Академии управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Аудитория оснащена современными техническими средствами, позволяющими воссоздавать сценарии реальных оперативных обстановок. Здесь реализована автоматизированная система управления, которая используется в повседневной службе.

- Создание такой аудитории – важный шаг в подготовке будущих офицеров Национальной гвардии, обеспечивающий практико-ориентированный подход к обучению и повышению уровня командирской компетенции. Каждое автоматизированное рабочее место предназначено для моделирования тактических действий и обеспечивает обучающимся доступ к необходимым информационным ресурсам для управления войсками, что способствует эффективной отработке тактических сценариев, - отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Цифровые решения, внедрённые в аудитории, включают: единое информационное пространство, позволяющее централизованно получать и обрабатывать информацию о текущей обстановке в регионах. А также автоматизированную систему поддержки принятия решений и геоинформационную систему, в которых заложены нормативные документы и алгоритмы действий личного состава.

Также имеется и система контроля и мониторинга боевого дежурства, отображающая в режиме реального времени перемещение войсковых нарядов на маршрутах патрулирования.

Национальная гвардия ежедневно несёт службу по охране общественного порядка в 21 городе страны. Более 7 тысяч военнослужащих задействованы на объектах различной степени важности, а также 39 учреждений уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В задачи Национальной гвардии также входит участие в совместных операциях по пресечению деятельности организованных преступных группировок с МВД, КНБ, Агентствами по противодействию коррупции и финансовому мониторингу.

#МВД #Нацгвардия #академия

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