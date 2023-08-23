Годовалый малыш застрял головой в горшке в Уральске

Годовалого ребенка вызволили из горшка спасатели города Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

23 августа годовалый житель микрорайона Жана орда Уральска дома надел на голову горшок, а вот снять его уже не смогли.

На помощь малышу пришлось вызвать спасателей.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда вызволили ребенка из «плена» с помощью специальных инструментов и передали родителям.