– Цель выставки – популяризация национальной культуры через казахский сак­ральный инструмент. Домбра – это голос, летопись, символ нашего народа. Благодаря таким духовно-культурным мероприятиям мы проявляем уважение к нашему исконному искусству, – отметил директор музея Кайрат Сабырбай.

В экспозиции представлены домбры продолжателей традиций Абая – Сапаргали Алимбетова, Танирбергена Амиренова, Жанибека Карменова, Болата Сыбанова, Келденбая Олмесекова, Мейрамбека Ахметова, Кентау Назарбека, Берика Омарова, Акылбека Манабаева, Даметкен Омарбаевой, племянника Абая – Балтабека Ерсалимова, композитора и кюйши Рахимбека Ногайбаева, известного ученого Амантая Исина и других деятелей искусства.