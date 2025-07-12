Голос и летопись народа Статьи 12 июля 2025 г. 0:00 336 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В Областном историко-краеведческом музее Семея проходит выставка «Ұлы дала үнісің сен, домбыра!». фото историко-краеведческого музея, фото автора – Цель выставки – популяризация национальной культуры через казахский сакральный инструмент. Домбра – это голос, летопись, символ нашего народа. Благодаря таким духовно-культурным мероприятиям мы проявляем уважение к нашему исконному искусству, – отметил директор музея Кайрат Сабырбай. В экспозиции представлены домбры продолжателей традиций Абая – Сапаргали Алимбетова, Танирбергена Амиренова, Жанибека Карменова, Болата Сыбанова, Келденбая Олмесекова, Мейрамбека Ахметова, Кентау Назарбека, Берика Омарова, Акылбека Манабаева, Даметкен Омарбаевой, племянника Абая – Балтабека Ерсалимова, композитора и кюйши Рахимбека Ногайбаева, известного ученого Амантая Исина и других деятелей искусства. #Семей #выставка #домбра