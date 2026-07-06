10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» подвел итоги республиканского проекта «Школа национального ремесла», направленного на сохранение, возрождение и передачу традиционных ремесел Казахстана молодому поколению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, в ходе открытого конкурсного отбора поступило 330 заявок от мастеров со всех регионов Республики Казахстан. После технической обработки и исключения дублирующих заявок конкурсной комиссией было рассмотрено 271 заявление.

По итогам конкурсного отбора определены 10 лучших мастеров, которые уже в ближайшее время приступят к реализации образовательной программы на базе Qazaq Creative Hub в Астане. Они будут обучать детей и молодежь в возрасте от 8 до 20 лет, передавая традиционные технологии и секреты национального ремесленного искусства.

Анализ поступивших заявок показал широкий географический охват проекта. Наибольшую активность продемонстрировали мастера южных регионов страны, откуда поступило 137 заявок, что составляет 51 % от общего количества.

Наиболее востребованным направлением стало традиционное текстильное искусство и войлоковаляние - 121 заявка (44,6 %). Значительный интерес также вызвали декоративно-прикладное искусство и этнодекор - 42 заявки (15,5 %), изготовление национальной одежды и аксессуаров - 31 заявка (11,4 %), ювелирное искусство - 20 заявок (7,4 %).