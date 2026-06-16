Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

В ходе встречи аким области и известный артист обсудили развитие региона, процветание родного города и перспективы культурной сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Димаш Кудайберген поделился своими творческими планами, а Асхат Шахаров рассказал о крупных проектах, которые будут реализованы в регионе в ближайшее время.

Аким области отметил, что жители Актобе всегда рады встрече с Димашем и гордятся его успехами на мировой сцене.

«Добро пожаловать в Актобе! Мы всегда рады видеть Вас на родной земле. Для нас очень важно, что, несмотря на Ваш плотный рабочий график, Вы не теряете связь с родным городом. Актобе — это место, где Вас всегда любят, тепло встречают и поддерживают. Желаю Вам вдохновения, успешной реализации всех намеченных проектов и новых творческих высот», — сказал аким области.

Димаш Кудайберген поблагодарил главу региона за тёплый приём и добрые пожелания.

Напомним, в рамках своего визита в Актобе Димаш Кудайберген посетил школу-гимназию №32 имени М. Курмангалиевой и музыкальный колледж имени А. Жубанова, где встретился со своими педагогами. В ближайшие дни в регионе начнутся съёмки нового музыкального клипа певца.