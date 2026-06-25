Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть)

от 1 июля 1999 года:

пункт 1 статьи 820 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Требования настоящего пункта не распространяются на договоры пенсионного аннуитета, заключенные в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.».

2. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

от 5 июля 2014 года:

часть десятую статьи 143 изложить в следующей редакции:

«10. Осужденным разрешается обучаться в форме онлайн-обучения

в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего

образования, при наличии соответствующих технических условий

в учреждении.».

3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) часть первую пункта 5 статьи 87 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) творческий отпуск ведущих ученых, работающих в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике».»;

2) главу 12 раздела 2 дополнить статьей 146-2 следующего содержания:

«Статья 146-2. Регулирование труда научных работников

Труд научных работников регулируется настоящим Кодексом

с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан

«О науке и технологической политике».».

4. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 94) слова «в порядке, определяемом уполномоченным органом» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

подпункт 200) изложить в следующей редакции:

«200) цена производителя – цена на торговое наименование лекарственного средства, предоставляемая производителем, являющаяся базовой ценой для расчета предельных оптовых и розничных цен лекарственных средств, включенных в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, а также на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования и медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с единым дистрибьютором;»;

дополнить подпунктом 220-1) следующего содержания:

«220-1) референс-центр — определяемое уполномоченным органом структурное подразделение государственных медицинских организаций, медицинских организаций, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, осуществляющее координацию, организационно-методическую работу, обеспечение внедрения системы внешней оценки качества и безопасности при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, а также при проведении патологоанатомической диагностики;»;

2) в статье 7:

подпункты 15), 47) и 50) изложить в следующей редакции:

«15) утверждает перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), а также перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;»;

«47) утверждает правила формирования лекарственных формуляров организаций здравоохранения;»;

«50) утверждает правила формирования перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) и перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;»;

дополнить подпунктом 104-5) следующего содержания:

«104-5) утверждает правила проведения экспертизы, государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрации, внесения изменений

в цену производителя, а также формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра;»;

3) в статье 23:

в пункте 3 слова «в порядке, определяемом уполномоченным органом» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обязательным условием государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 5 слова «определяется уполномоченным органом» заменить словами «устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

в пункте 8:

часть первую изложить в следующей редакции:

«8. Заявление на проведение экспертизы, государственную регистрацию, перерегистрацию лекарственных средств или медицинских изделий, внесение изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрацию, внесение изменений

в цену производителя подается заявителем или производителем лекарственного средства или медицинского изделия, или их доверенными лицами в рамках оказания композитной услуги.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Под композитной услугой понимается комплекс государственных услуг, связанных с проведением экспертизы, государственной регистрацией, перерегистрацией лекарственных средств или медицинских изделий, внесением изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрацией, внесением изменений в цену производителя, а также формированием Казахстанского национального лекарственного формуляра, оказываемый в совокупности или по отдельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 10:

в части второй слова «определяется уполномоченным органом» заменить словами «устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Ускоренная процедура проведения экспертизы лекарственного средства осуществляется в случаях:

совместной со Всемирной организацией здравоохранения процедуры регистрации лекарственного средства;

процедуры преквалификации лекарственного средства Всемирной организацией здравоохранения;

регистрации лекарственного средства регуляторными органами

со строгой регуляторной системой, определяемыми Всемирной организацией здравоохранения;

иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Ускоренная процедура экспертизы медицинских изделий проводится

в отношении медицинских изделий, имеющих сертификаты регуляторных органов Европейской комиссии в Европейском Союзе (CE marking) или регуляторных органов, являющихся членами руководящего комитета Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF), или преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения,

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан.

При проведении ускоренной экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий не снижаются требования к их безопасности, качеству и эффективности.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Заявителю отказывается в государственной регистрации

и перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесении изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия в случаях выдачи отрицательного заключения

по результатам экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий

и непредставления полного пакета документов.»;

в пункте 13 слова «в порядке, определяемом уполномоченным органом» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий вправе инициировать регистрацию лекарственного средства по собственной инициативе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

4) статью 124 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Обеспечение качества и безопасности оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется референс-центрами путем координации деятельности медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, оказания организационно-методической работы

и обеспечения внедрения системы внешней оценки качества

и безопасности.»;

5) дополнить статьей 130-1 следующего содержания:

«Статья 130-1. Референс-центры

1. Координация деятельности медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также внешняя оценка качества и безопасности патологоанатомической диагностики контролируются и выполняются референс-центрами.

2. Основными задачами референс-центра являются обеспечение применения медицинскими организациями единых стандартов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи путем проведения мониторинга и методологической поддержки,

а также повышение точности и достоверности патологоанатомической диагностики заболеваний и снижение диагностических ошибок.

3. Референс-центр создается на базе государственных медицинских организаций, медицинских организаций, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, имеющих статус научного центра или научно-исследовательского института.

Порядок деятельности референс-центра, присвоения или отзыва статуса референс-центра определяется уполномоченным органом.»;

6) в статье 244:

в пункте 1 слова «организация, определяемая уполномоченным органом» заменить словами «государственная экспертная организация в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Фармацевтические инспекции, проводимые государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, относятся к государственной монополии.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.»;

7) в статье 245:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование цен осуществляется на:

1) лекарственные средства для оптовой и розничной реализации, включенные в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

2) лекарственные средства и изделия медицинского назначения

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской

помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

3) медицинские изделия для диагностики вне живого организма

(in vitro), производимые на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с единым дистрибьютором.

Перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, утверждается уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган утверждает цены производителя, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации, включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации.»;

в пункте 3 слова «по согласованию с антимонопольным органом» исключить;

пункт 4 исключить;

в пункте 5 слово «предельной» исключить;

пункт 7 после слова «регулированию» дополнить словами

«для оптовой и розничной реализации»;

8) пункт 3 статьи 251 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) производства лекарственного средства путем ввоза балк-продукта, а также фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), за исключением их стандартных образцов.»;

9) в статье 263:

в пункте 1 слово «разрабатывается» заменить словом «формируется»;

пункт 2 исключить.

5. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в статье 155:

дополнить пунктами 2-1 и 7-1 следующего содержания:

«2-1. Основанием для проведения медико-социальной экспертизы является заявление освидетельствуемого лица или его законного представителя.

Основанием для проведения медико-социальной экспертизы лица старше восемнадцати лет, находящегося в коматозном состоянии,

является заявление супруга (супруги) или близкого родственника без его согласия.

Под коматозным состоянием понимается стойкое тяжелое патологическое состояние, при котором лицо находится в бессознательном состоянии с нарушением основных функций организма и ограничением жизнедеятельности.»;

«7-1. При подаче заявления супругом (супругой) или близким родственником на проведение медико-социальной экспертизы лицу старше восемнадцати лет, находящемуся в коматозном состоянии, инвалидность устанавливается на срок не более одного года.

В случае улучшения состояния здоровья лица с инвалидностью старше восемнадцати лет, находящегося в коматозном состоянии, до наступления срока, установленного частью первой настоящего пункта, переосвидетельствование проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.»;

пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требование настоящего пункта не распространяется на случай, предусмотренный частью второй пункта 7-1 настоящей статьи.»;

2) статью 171 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. При нахождении лица с инвалидностью первой группы

в коматозном состоянии пособие лицу, осуществляющему уход, назначается на основании заявления супруга (супруги) или близкого родственника без его согласия.»;

3) в статье 226:

подпункт 2) пункта 10 дополнить словами «, за исключением случаев замены выгодоприобретателя, не являющегося застрахованным, изменения личных данных страхователя (страхователей), выгодоприобретателя»;

пункт 12 дополнить частью третьей следующего содержания:

«По договору пенсионного аннуитета, предусматривающему гарантированные страховые выплаты, в случае смерти страхователя (страхователей) и (или) застрахованного лицо (лица), указанное (указанные)

в договоре пенсионного аннуитета, а при отсутствии такового наследники страхователя (страхователей) и (или) застрахованного вправе получить указанные страховые выплаты в объеме, предусмотренном договором пенсионного аннуитета, единовременно или в порядке, определенном

частью первой настоящего пункта, если страхователь (страхователи) и (или) застрахованный получили их в неполном объеме либо не получали

при жизни.»;

4) пункт 2 статьи 227 изложить в следующей редакции:

«2. Страхователь (страхователи) при привлечении собственных средств для оплаты недостающей части страховой премии при заключении договора пенсионного аннуитета со страховой организацией или внесении изменений

и (или) дополнений в действующие договоры обязан (обязаны) внести собственные средства единовременно в полном объеме.»;

5) в подпункте 8) пункта 1 статьи 238 слова «или о переводе его

на заочную форму обучения» исключить;

6) в подпункте 7) пункта 1 статьи 241 слова «или о переводе его

на заочную форму обучения» исключить.

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

подпункт 20) статьи 5 дополнить словами «, высшая научная организация».

7. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в подпункте 45) части первой статьи 5 слово «заочного,» исключить;

2) дополнить статьей 8-4 следующего содержания:

«Статья 8-4. Особенности приобретения учебников

и учебно-методических комплексов

Издательство за счет собственных средств заменяет тираж, приобретенный местными исполнительными органами по договору

о государственных закупках, в случае обнаружения полиграфического брака

и (или) ошибки (ошибок), допущенной (допущенных) в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией.

Требование части первой настоящей статьи является обязательным условием при составлении и исполнении договоров о государственных закупках по приобретению учебников и учебно-методических комплексов

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».»;

3) в статье 27 слово «, заочного» исключить;

4) в части третьей пункта 1 статьи 32 слово «, заочного» исключить;

5) в части третьей статьи 33 слово «, заочного» исключить;

6) статью 43-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Компетенции организации высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющей подготовку кадров в сфере гражданской авиации, предусмотренные подпунктами 1), 2), 10) и 15) пункта 2 настоящей статьи, реализуются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации.

При этом подготовка кадров в сфере гражданской авиации обеспечивается с учетом летной и тренажерной подготовки обучающихся

по стандартам и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации и авиационных правил международных организаций

в сфере гражданской авиации.»;

7) в пункте 17 статьи 47:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по авиационным специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее пяти лет, по другим специальностям – не менее трех лет в порядке, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

часть пятую после слова «отработать» дополнить словами

«в организациях образования, научных организациях, а также

в государственных органах и (или) иных организациях, соответствующих профилю образовательной программы,»;

8) часть вторую пункта 7 статьи 52 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом годовая учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава организаций высшего и послевузовского образования не должна превышать две трети годового рабочего времени.»;

9) статью 68 дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:

«2-3. Лица, поступившие на обучение с соответствующими сроками обучения в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

в форме заочного обучения, заканчивают обучение по образовательным программам в форме заочного обучения, действовавшим на момент поступления на обучение, с выдачей документа об образовании.».

8. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 2-4) и 2-5) следующего содержания:

«2-4) участвует в реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, координирует работу по проведению научных исследований в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации;

2-5) утверждает правила организации и финансирования подготовки авиационного персонала, научной и (или) научно-технической деятельности

в области использования воздушного пространства Республики Казахстан

и деятельности авиации за счет отчислений государственного поставщика аэронавигационного обслуживания на подготовку гражданского авиационного персонала и развитие научной и (или) научно-технической деятельности в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации;»;

пункт 3 статьи 16-12 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный поставщик аэронавигационного обслуживания реализует основную цель своей деятельности путем оказания аэронавигационных услуг, а также осуществления отчислений на обеспечение безопасности полетов, подготовку гражданского авиационного персонала и развитие научной и (или) научно-технической деятельности в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации.».

9. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в подпункте 3) пункта 1 статьи 71 слова «(курсантам организаций образования правоохранительных органов, сотрудникам, обучающимся по заочной форме обучения)» исключить;

2) в пункте 8 статьи 75 слова «заочной (вечерней)» заменить словом «вечерней».

10. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

статью 4 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Положения настоящего Закона применяются к высшей научной организации, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике».».

11. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

подпункт 2-1) статьи 1 дополнить словами «, высшая научная организация».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «по призыву офицерского состава» заменить словами «, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона,»;

2) подпункт 2) части третьей пункта 1 статьи 18 после слова «офицеров» дополнить словами «и сержантов»;

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«2) для офицеров и сержантов, проходящих воинскую службу

по призыву и призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона, – двадцать четыре месяца;»;

4) в пункте 6 статьи 26 слова «офицерского состава» заменить словами «и призванный в соответствии со статьей 32 настоящего Закона»;

5) подпункт 2) пункта 2 статьи 27 дополнить словами «и сержантов запаса»;

6) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Призыв на воинскую службу офицеров запаса и сержантов запаса

Офицеры запаса и сержанты запаса в возрасте до двадцати девяти лет и офицеры запаса медицинской службы до тридцати двух лет, годные к воинской службе и не проходившие воинскую службу по призыву (за исключением воинских сборов), призываются в мирное время

на основании постановления Правительства Республики Казахстан для прохождения воинской службы на должностях офицерского и сержантского составов по заявкам уполномоченных органов.»;

7) в пункте 7 статьи 37 слова «по призыву офицерского состава» заменить словами «, призванные в соответствии со статьей 32 настоящего Закона,»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 50-1 после слов «офицеров запаса» дополнить словами «и сержантов запаса»;

9) в подпункте 1) пункта 2 статьи 53-1 слова «по призыву офицерского состава» заменить словами «, призванные в соответствии со статьей 32 настоящего Закона,».

13. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»:

в статье 56:

пункт 1 после слов «или индустриальной зоны» дополнить словами

«, в том числе наукоемкой территории»;

часть первую пункта 2 после слов «или индустриальной зоне» дополнить словами «, в том числе на наукоемкой территории,»;

пункт 4 дополнить словами «, в том числе наукоемкой территории».

14. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

подпункт 3) статьи 1 дополнить словами «, высшая научная организация».

15. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года

«О специальных экономических и индустриальных зонах»:

пункт 2 статьи 24 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Положения части второй настоящего пункта не распространяются

на случаи упразднения специальной экономической зоны на территории наукоемкой территории.».

16. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 26-1) и 27-1) следующего содержания:

«26-1) форсайтные (прогнозные) исследования по развитию науки и технологии – экспертно-аналитическая оценка средне- и долгосрочных перспектив развития науки и технологии;»;

«27-1) молодой ученый – физическое лицо в возрасте до сорока четырех лет включительно, имеющее стаж научной, научно-исследовательской и (или) научно-педагогической деятельности

не более десяти лет (без учета периода по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех лет), осуществляющее научную,

научно-исследовательскую и (или) научно-педагогическую деятельность, получающее и реализующее результаты научной и (или) научно-технической деятельности;»;

подпункт 32) после слова «архива,» дополнить словами «научной инфраструктуры,»;

дополнить подпунктом 45-1) следующего содержания:

«45-1) научная лаборатория коллективного пользования – научная инфраструктура, приобретенная в рамках государственного заказа для совместного использования субъектами научной и (или) научно-технической деятельности научного оборудования, обеспечивающая равный доступ к нему и подлежащая регистрации в единой цифровой системе «Казахстанская наука»;»;

2) пункт 2 статьи 4 после слова «деятельности» дополнить словами «, а также за счет специальных поступлений от отчисления недропользователей в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) определяет состав попечительского совета Национальной академии наук;»;

4) в статье 6:

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) разрабатывает и утверждает правила приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования и иными аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, по согласованию с уполномоченным органом в сфере государственных закупок;»;

в подпункте 22) слово «осуществляет» заменить словами «разрабатывает и утверждает правила осуществления программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также осуществляет»;

дополнить подпунктами 29-1) и 37-1) следующего содержания:

«29-1) разрабатывает и утверждает правила использования научного оборудования, приобретенного в рамках государственного заказа,

и предоставления доступа к научным лабораториям коллективного пользования, центрам академического превосходства;»;

«37-1) разрабатывает и утверждает перечень национальных научных советов по направлениям науки и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;»;

подпункт 41) после слова «казахстанских» дополнить словами «и зарубежных»;

дополнить подпунктами 43-1), 43-2), 43-3) и 43-4) следующего содержания:

«43-1) разрабатывает и утверждает правила венчурного финансирования в области науки и научно-технической деятельности;

43-2) разрабатывает и утверждает методику оценки экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования (стоимости) научных, научно-технических проектов и программ;

43-3) утверждает итоги мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, рассмотренных национальными научными советами;

43-4) утверждает объем финансирования (стоимости) научных, научно-технических проектов и программ согласно решению национального научного совета;»;

5) часть первую статьи 8 дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) согласовывают стратегию развития наукограда;

12-2) ежегодно разрабатывают отчет о реализации стратегии развития наукограда;»;

6) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Для проведения научных исследований члены национальных

и областных команд по республиканским и международным олимпиадам

и конкурсам научных проектов (научных соревнований)

по общеобразовательным предметам, конкурсов профессионального мастерства, перечень которых утверждается уполномоченным органом

в области образования, вправе использовать центры академического превосходства, научную инфраструктуру, в том числе объекты цифровизации, расположенные в организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций

(долей участия в уставном капитале) которых принадлежат

государству.»;

7) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Права и обязанности ученых и научных работников

1. Ученым и научным работникам гарантируются академическая свобода и право на свободу творчества.

2. Ученые и научные работники имеют право:

1) осуществлять научные исследования без вмешательства, свободно обсуждать и публиковать их результаты в случае, если это не запрещено настоящим Законом и законами Республики Казахстан;

2) самостоятельно планировать и организовывать свою научную

и (или) научно-техническую деятельность;

3) самостоятельно определять направление и содержание, методы

и средства научного исследования и экспериментальных разработок;

4) осуществлять научную и (или) научно-техническую деятельность

с допустимым научно обоснованным риском;

5) получать доступ к научной и научно-технической информации,

за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну;

6) на защиту от преследования, ущемляющего их права, свободу

и законные интересы, по причинам, связанным с осуществлением научной

и (или) научно-технической деятельности;

7) получать доходы от результатов научной и (или) научно-технической деятельности, автором (авторами) которых они являются;

8) на объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности, а также на иные меры стимулирования, предусмотренные настоящим Законом;

9) участвовать в подготовке научных, научно-технических кадров, передавать им знания и опыт в процессе осуществления научной и (или) научно-технической деятельности;

10) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом

и иными законами Республики Казахстан.

3. Ученые и научные работники обязаны:

1) осуществлять научные исследования в соответствии с требованиями научной этики;

2) избегать конфликтов интересов и недобросовестной конкуренции;

3) соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;

8) в статье 15:

в пункте 3:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) осуществляет подготовку и издание ежегодного национального доклада по науке с учетом результатов форсайтных (прогнозных) исследований по развитию науки и технологий, а также иных аналитических и статистических материалов;»;

подпункт 4) дополнить словами «и технологий»;

часть вторую пункта 5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) назначение уполномоченного по правам ученых и научных работников.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Деятельность Национальной академии наук финансируется за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.»;

дополнить пунктами 29, 30 и 31 следующего содержания:

«29. Имущество Национальной академии наук формируется за счет:

1) бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;

3) поступлений (доходов) от реализации товаров, работ, услуг

в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) иных поступлений, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Национальная академия наук использует свое имущество исключительно для достижения уставных целей.

30. Национальная академия наук отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

31. При Национальной академии наук действует уполномоченный

по правам ученых и научных работников.

В целях защиты прав и законных интересов ученых и научных работников уполномоченный по правам ученых и научных работников:

1) рассматривает обращения ученых и научных работников

по вопросам нарушения их прав и законных интересов;

2) осуществляет консультационную деятельность для ученых и научных работников;

3) взаимодействует с государственными органами, организациями образования и научными организациями, а также иными заинтересованными лицами по вопросам защиты прав и законных интересов ученых и научных работников;

4) вносит в Национальную академию наук и уполномоченный орган предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о науке и технологической политике по вопросам защиты прав и законных интересов ученых и научных работников;

5) привлекает научные организации, общественные объединения, экспертов и иных лиц для содействия в решении вопросов, затрагивающих права и законные интересы ученых и научных работников.»;

9) подпункт 8) пункта 3 статьи 20 после слов «соответствии с» дополнить словами «настоящим Законом и»;

10) в статье 22:

пункт 1 после слова «науки» дополнить словами «и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»;

подпункт 3) пункта 2 после слова «финансирования» дополнить словом «(стоимости)»;

11) часть первую пункта 2 статьи 25 дополнить словом «(стоимости)»;

12) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«1. Оплата труда научных работников научных организаций, организаций высшего и (или) послевузовского образования и иных аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, выполняющих государственный заказ либо реализующих научные, научно-технические проекты и программы, финансируемые за счет бюджетных средств, производится в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

13) в статье 29:

в пункте 1 слова «государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным,» исключить;

пункты 4 и 6 после слова «устанавливаются» дополнить словами «настоящим Законом,»;

14) в пункте 2 статьи 30 слова «в возрасте до сорока лет включительно» исключить;

15) в абзаце третьем части второй пункта 1 и пункте 3 статьи 31 слова «в возрасте до сорока лет включительно» исключить;

16) дополнить главой 5-1 следующего содержания:

«Глава 5-1. Наукоемкая территория

Статья 33-1. Основные положения о наукоемких

территориях

1. Наукоемкой территорией является территория, на которой формируются условия для поддержки приоритетных направлений научно-технологического развития, стимулирования высокотехнологичных производств и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Наукоемкая территория может быть в форме наукограда или научно-технологического парка, статус которых присваивается и утрачивается

в соответствии с настоящим Законом.

3. Финансирование проектов и инфраструктуры наукоемкой территории осуществляется за счет внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Финансирование проектов за счет бюджетных средств на научную

и (или) научно-техническую деятельность осуществляется в соответствии

с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

4. Уполномоченный орган определяет лицо, осуществляющее мониторинг реализации стратегии развития наукограда и научно-технологического парка.

Порядок проведения мониторинга определяется уполномоченным органом.

5. Особенности реализации исключительных прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности, созданные на территории наукоемких территорий, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 33-2. Меры стимулирования развития

наукоемких территорий

1. К мерам стимулирования научной и (или) научно-технической деятельности на наукоемких территориях относятся:

налоговые льготы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с настоящим Законом;

государственная поддержка субъектов инновационной деятельности

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О промышленной политике»;

право получения статуса специальной экономической зоны в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах».

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, члены их семей, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления трудовой деятельности на наукоемких территориях, получают визу на въезд

в Республику Казахстан по ходатайству управляющей компании наукограда или научно-технологического парка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Образовательная деятельность организаций высшего и (или) послевузовского образования, создаваемых на территории наукограда

по решению уполномоченного органа, подлежит лицензированию

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании

и о разрешениях и уведомлениях. Лицензирование осуществляется

по отдельным квалификационным требованиям, утверждаемым уполномоченным органом.

Статья 33-3. Наукоград. Основные задачи наукограда

1. Наукоградом является статус, присваиваемый населенному пункту, на территории которого созданы условия для осуществления образовательной,

научной и (или) научно-технической, инновационной и предпринимательской деятельности, в целях развития приоритетных направлений экономического развития страны.

2. Основными задачами наукограда являются:

1) развитие фундаментальных и прикладных научных исследований;

2) разработка и внедрение в производство наукоемких технологий и инноваций в целях устойчивого развития экономики;

3) коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) обеспечение эффективного трансфера технологий;

5) привлечение инвестиций в научные, научно-технические и инновационные проекты;

6) развитие производственного и кадрового потенциала;

7) содействие развитию научной и инновационной инфраструктуры.

Статья 33-4. Порядок присвоения

статуса наукограда

1. Статус наукограда присваивается населенному пункту на основании решения Правительства Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа по согласованию с отраслевым уполномоченным органом, к компетенции которого относится соответствующая отрасль наукограда, и местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы.

2. Статус наукограда присваивается населенному пункту при соответствии следующим критериям:

1) наличие на территории населенного пункта аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности с долей научных работников не менее трех процентов от численности трудоустроенного населения соответствующего населенного пункта;

2) наличие научной, инженерной и производственной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность наукограда, а также проведение исследований, опытно-конструкторских работ и выпуск продукции с научным содержанием (товары, работы, услуги);

3) наличие организаций, осуществляющих разработку и производство отечественной продукции с научным содержанием (товары, работы, услуги), по приоритетным научным направлениям развития науки, а также привлечение инвестиций.

3. Уполномоченный орган совместно с отраслевым государственным органом, к компетенции которого относится соответствующая отрасль наукограда, разрабатывает стратегию развития наукограда, содержащую приоритетные научные направления его деятельности, согласовывает ее

с местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы, а также с заинтересованными государственными органами.

Высшая научно-техническая комиссия утверждает стратегию развития наукограда.

4. Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы принимает меры по исполнению стратегии развития наукограда.

5. В целях реализации стратегии развития наукограда в плане развития соответствующей административно-территориальной единицы отражаются основные задачи, целевые индикаторы, показатели результатов и мероприятия стратегии развития наукограда.

6. Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы ежегодно вносит

в уполномоченный орган отчет о реализации стратегии развития наукограда для утверждения Высшей научно-технической комиссией.

Статья 33-5. Участники наукограда

1. Участниками наукограда являются физические и (или) юридические лица, включенные в реестр участников наукограда в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. В реестр участников наукограда включаются участники наукограда, соответствующие требованиям к участникам наукограда.

Требования к участникам наукограда устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с заинтересованными государственными органами и местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Реестр участников наукограда подлежит опубликованию на интернет-ресурсе местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы.

3. Участники наукограда осуществляют свою деятельность в целях реализации стратегии развития наукограда и документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Статья 33-6. Орган управления наукограда

1. Органом управления наукограда является его управляющая компания.

Управляющей компанией наукограда является юридическое лицо, определенное или созданное местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы

по согласованию с уполномоченным органом и (или) отраслевым уполномоченным органом, к компетенции которого относится

соответствующая отрасль наукограда, обеспечивающее комплексное управление наукоградом.

В целях повышения эффективности управления и привлечения инвестиций в управляющую компанию могут привлекаться отечественные и

зарубежные партнеры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Структура и компетенция управляющей компании устанавливаются ее уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. К функциям управляющей компании наукограда относятся:

1) отбор и финансирование проектов участников наукограда за счет источников, не запрещенных законами Республики Казахстан;

2) сотрудничество с международными организациями, зарубежными партнерами с целью привлечения научных, технологических, цифровых, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития наукограда;

3) участие в создании, управлении и координации взаимодействия участников наукограда с целью продвижения научного, научно-инновационного потенциала, коммерциализации научных разработок и стимулирования взаимодействия науки и промышленности на территории наукограда;

4) оказание услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования участникам наукограда;

5) привлечение нерезидентов и резидентов Республики Казахстан для участия в развитии наукограда;

6) ведение реестра участников наукограда;

7) привлечение венчурного финансирования;

8) иные функции в соответствии с настоящим Законом и уставом управляющей компании наукограда.

4. Управляющая компания наукограда осуществляет регистрацию участников наукограда и выдает документы о регистрации участников наукограда в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом.

5. Управляющая компания наукограда ежегодно предоставляет отчет о своей деятельности и информацию по участникам наукограда в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы, уполномоченный орган и отраслевой уполномоченный

орган, к компетенции которого относится соответствующая отрасль наукограда.

6. В случае утраты статуса наукограда населенным пунктом управляющая компания наукограда ликвидируется в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 33-7. Основания и порядок досрочной

утраты статуса наукограда

1. Основаниями досрочной утраты статуса наукограда являются:

1) несоответствие результатов научной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности задачам стратегии развития наукограда;

2) недостижение результатов, предусмотренных стратегией развития наукограда, по итогам мониторинга реализации стратегии развития наукограда в течение пяти лет;

3) несоответствие критериям присвоения статуса наукограда, предусмотренным пунктом 2 статьи 33-4 настоящего Закона;

4) обращение местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы или уполномоченного органа

в Правительство Республики Казахстан о нецелесообразности сохранения статуса наукограда.

2. Населенный пункт досрочно утрачивает статус наукограда

на основании решения Правительства Республики Казахстан

по представлению уполномоченного органа, согласованному с отраслевым уполномоченным органом, к компетенции которого относится соответствующая отрасль наукограда, и местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы.

3. Решение о досрочной утрате статуса наукограда по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, принимается не ранее чем по истечении пяти лет с момента его присвоения.

4. С момента утраты статуса наукограда участники наукограда исключаются из реестра участников наукограда в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

Статья 33-8. Социальное обеспечение научных

работников, являющихся

участниками наукограда

1. Научные работники, являющиеся участниками наукограда, имеют социальные гарантии обеспечения прав в области здравоохранения

в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

2. Научные работники, являющиеся участниками наукограда, имеют право на приобретение жилья или улучшение жилищных условий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Детям научных работников, являющихся участниками наукограда, местные исполнительные органы соответствующей административно- территориальной единицы предоставляют в первоочередном порядке места

в детских дошкольных учреждениях.

Статья 33-9. Научно-технологический парк

1. Научно-технологическим парком является статус, присваиваемый территории в организации высшего и (или) послевузовского образования,

автономной организации образования, научной организации, а также на предприятии, внедрившем научные разработки и технологии в производство совместно с научной организацией.

В научно-технологическом парке создаются условия для осуществления научной и (или) научно-технической и инновационной деятельности, а также коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Критерии присвоения территории статуса научно-технологического парка:

1) наличие внедренных результатов научной и (или) научно-технической деятельности и (или) внедренных научных разработок и технологий в производство;

2) наличие научной инфраструктуры и (или) исследовательских центров, и (или) испытательных полигонов, и (или) технологических парков.

3. Статус научно-технологического парка присваивается и утрачивается на основании решения Правительства Республики Казахстан

по представлению уполномоченного органа и отраслевого уполномоченного органа, к компетенции которого относится соответствующая отрасль научно-технологического парка.

4. Цели и виды деятельности, организационная структура управления научно-технологического парка определяются его уставом, согласованным

с уполномоченным органом и отраслевым уполномоченным органом,

к компетенции которого относится соответствующая отрасль научно-технологического парка.

5. Управление научно-технологическим парком может осуществляться управляющей компанией, созданной или определенной организациями высшего и (или) послевузовского образования, автономными организациями образования, научными организациями, а также предприятием, внедрившим научные разработки и технологии в производство совместно с научной организацией, в соответствии с уставом управляющей компании и настоящим Законом.

6. Уполномоченный орган совместно с отраслевым уполномоченным органом, к компетенции которого относится соответствующая отрасль научно-технологического парка, разрабатывает стратегию развития научно-технологического парка, содержащую приоритетные научные направления его деятельности.

Высшая научно-техническая комиссия утверждает стратегию развития научно-технологического парка.

7. Основаниями досрочной утраты статуса научно-технологического парка являются:

1) несоответствие результатов научной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности задачам стратегии развития научно-технологического парка;

2) недостижение результатов, предусмотренных стратегией развития научно-технологического парка, по итогам мониторинга реализации стратегии развития научно-технологического парка в течение пяти лет;

3) несоответствие критериям присвоения статуса научно-технологического парка, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.»;

17) в статье 34:

пункт 3 после слова «деятельности» дополнить словами «, в том числе за счет специальных поступлений от отчислений недропользователей

в соответствии с бюджетным законодательством Республики

Казахстан и законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании,»;

пункт 4:

после слова «образования» дополнить словами «и ее организациями»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Срок реализации научных, научно-технических проектов и программ исчисляется с даты заключения договора на реализацию научных, научно-технических проектов и программ и охватывает весь период выполнения мероприятий календарного плана.»;

18) в статье 36:

часть первую пункта 1:

после слова «исследований» дополнить словами «, в том числе

на опытно-конструкторские работы,»;

дополнить словами «, а также гранта в рамках международных договоров Республики Казахстан»;

пункт 4 после слова «образования» дополнить словами

«и их организации»;

пункт 6 после слова «образования» дополнить словами

«и их организациями»;

пункт 10 после слов «объявившего конкурс,» дополнить словами

«не позднее сроков, установленных уполномоченным органом,»;

19) в статье 37:

часть первую пункта 3 после слова «образования» дополнить словами «и их организации»;

часть первую пункта 5 после слова «образования» дополнить словами «и их организациями»;

пункт 10 после слов «объявившего конкурс,» дополнить словами

«не позднее сроков, установленных уполномоченным органом,»;

20) статью 41 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) наукоемкие территории.»;

21) пункт 2 статьи 45 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) предоставляет гранты на опытно-конструкторские работы аккредитованным субъектам научной и (или) научно-технической деятельности.»;

22) статью 52 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Cофинансирование совместных международных проектов и (или) программ может осуществляться за счет грантового или программно-целевого финансирования в соответствии с правилами финансирования науки.».

17. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

1) подпункт 10) статьи 1 после слова «образования» дополнить словами «и иными аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности»;

2) пункт 2 статьи 17 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Типовые договоры по приобретению учебников и учебно-методических комплексов составляются с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «Об образовании».».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) пунктов 6, 10, 11 и 14, подпункта 3), абзацев восьмого – семнадцатого подпункта 8) пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 6) пункта 4

статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования;

3) пункта 2, подпунктов 5) и 6) пункта 5, подпунктов 1), 3), 4), 5) и 9) пункта 7 и пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 января 2027 года.

2. Действие пункта 1, подпункта 3) пункта 5 статьи 1 настоящего

Закона распространяется на правоотношения, возникшие из договоров пенсионного аннуитета, заключенных до введения в действие



настоящего Закона.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 321-VІIІ ЗРК