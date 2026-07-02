Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан

Глава 1. АМНИСТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,

СОВЕРШИВШИХ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 1. Освобождение лиц, совершивших уголовные

правонарушения, от уголовной ответственности

или основного наказания

1. От уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

1) лица, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести;

2) лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск.

2. От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии, установленный пунктом 4 статьи 4 настоящего Закона, осталось отбывать наказание не более одного года.

3. Находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

4. По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, освобождаются судом от основного наказания.

5. Осужденные, подпадающие под действие пункта 1 настоящей статьи, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

Статья 2. Сокращение сроков или размеров

основного наказания

1. Лицам, совершившим преступления средней тяжести,

не подпадающим под действие подпункта 2) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, срок или размер неотбытой или неисполненной части основного наказания сокращается на одну вторую часть.

2. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания лицам, которые отбывают наказание или еще его не исполнили,

в случае полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований либо

при их отсутствии сокращаются:

1) по тяжким преступлениям – на одну третью часть;

2) по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

3. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания лицам, не подпадающим под действие пункта 2 настоящей статьи, сокращаются:

1) по тяжким преступлениям – на одну четвертую часть;

2) по особо тяжким преступлениям – на одну пятую часть.

4. Лицам, осужденным за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не имеющим отрицательной степени поведения, которым

в период исполнения акта амнистии, установленный пунктом 4 статьи 4 настоящего Закона, осталось отбывать наказание не более одного года, сокращается размер неотбытой части основного наказания.

Статья 3. Лица, в отношении которых не применяется

амнистия за совершенные

уголовные правонарушения

Действие настоящей главы не распространяется на лиц:

1) совершивших коррупционные преступления;

2) совершивших террористические преступления;

3) совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;

4) совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5) совершивших пытки;

6) наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;

7) которым назначено пожизненное лишение свободы;

8) совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного

сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной

преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;

9) в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;

10) совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие настоящего Закона;

11) совершивших уголовные правонарушения, входящие

в совокупность приговоров, один из которых не подпадает под действие настоящего Закона;

12) совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания;

13) осужденных за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Казахской ССР от 22 июля 1959 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 22 июля 1959 года до 1 января 1998 года), – умышленное убийство (статья 88);

14) наказание которым назначено судом в случаях, предусмотренных пунктами 2) и 3) части второй статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

15) совершивших или осужденных за следующие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 16 июля

1997 года до 1 января 2015 года): убийство (статья 96); убийство, совершенное в состоянии аффекта (часть вторая статьи 98); доведение до самоубийства (статья 102); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 103); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 104); истязание (статья 107); принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (части вторая и третья статьи 113); заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) (часть третья статьи 116); незаконное производство аборта (часть четвертая статьи 117); изнасилование (статья 120); насильственные действия сексуального характера (статья 121); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 122); понуждение

к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера (статья 123); развращение малолетних (статья 124); похищение человека (статья 125); незаконное лишение свободы (части вторая и третья статьи 126); торговля людьми (статья 128); вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (части вторая, третья, четвертая и пятая статьи 131); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (части вторая и третья статьи 132); вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (статья 132-1); торговля несовершеннолетними (статья 133); подмена ребенка (часть вторая

статьи 134); воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 146); планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (статья 156); пропаганда и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 157); производство или распространение оружия массового поражения (статья 158); применение запрещенных средств и методов ведения войны (статья 159); геноцид (статья 160); экоцид (статья 161); наемничество (статья 162); участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 162-1); нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой (статья 163); возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды (статья 164); государственная измена (статья 165); шпионаж

(статья 166); посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации (статья 166-1); посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (статья 167); насильственный захват власти или насильственное удержание власти либо осуществление представителями иностранного государства или иностранной организации полномочий, входящих в компетенцию уполномоченных органов и должностных лиц Республики Казахстан (статья 168); вооруженный мятеж (статья 169); призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан (статья 170); диверсия (статья 171); незаконное получение, разглашение, распространение государственных секретов (статья 172); присвоение или растрата вверенного чужого имущества (часть четвертая статьи 176); мошенничество (часть четвертая статьи 177); создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды

(статья 177-1); грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 178); разбой (статья 179); хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 180); вымогательство (части вторая, третья и четвертая статьи 181); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

(статья 182); транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения (статья 183-1); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть четвертая статьи 185); незаконная банковская деятельность (статья 191); совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (статья 192-1); легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (статья 193); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 206); экономическая контрабанда (часть третья статьи 209); получение незаконного вознаграждения (статья 224); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть вторая статьи 226); рейдерство (статья 226-1); недобросовестное отношение к обязанностям (статья 232); захват заложника (статья 234); создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней (статья 235); создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем (статья 235-1); создание и руководство транснациональной организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней (статья 235-2); создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем

(статья 235-3); финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования (статья 235-4); организация незаконного военизированного формирования (часть первая статьи 236); нападение

на здания, сооружения, средства сообщения и связи (статья 238); угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава (статья 239); пиратство (статья 240); массовые беспорядки (статья 241); распространение заведомо ложной информации (статья 242-1); недоброкачественное строительство (часть третья статьи 245-1); нарушение правил безопасности при осуществлении космической деятельности (часть третья статьи 246-1); незаконное обращение с радиоактивными материалами (части вторая и третья статьи 247); хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (части вторая и третья статьи 248); контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (части вторая, третья и четвертая статьи 250); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 251); незаконное изготовление оружия (части вторая и третья статьи 252); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть вторая статьи 254); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 255); хулиганство (части вторая и третья

статьи 257); незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (части третья и четвертая статьи 259); хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 260); склонение

к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (части вторая, третья и четвертая статьи 261); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (часть вторая статьи 262); незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ (части вторая, третья и четвертая статьи 263); организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, или предоставление помещений для тех же целей (статья 264); выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 269); организация незаконного игорного бизнеса (часть третья статьи 269-1); вовлечение в занятие проституцией (части вторая и третья статьи 270); организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (части вторая и третья статьи 271); изготовление и оборот материалов или предметов

с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (части вторая и третья статьи 273-1); незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (часть вторая статьи 275-1); нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (часть третья статьи 295); нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами (части первая и вторая в случае совершения лицами, находившимися в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, часть третья статьи 296); недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их

в эксплуатацию с техническими неисправностями, допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения (часть четвертая статьи 298); умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть третья статьи 299); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть третья статьи 300); нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (часть третья статьи 303); применение насилия в отношении представителя власти (часть вторая статьи 321); воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (статья 339); посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование

(статья 340); угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования

(часть четвертая статьи 341); заведомо ложный донос (части вторая и третья статьи 351); подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу (часть четвертая статьи 354); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежащих государственной защите (часть вторая статьи 356); побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (статья 358); неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения (статья 360); угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь (статья 361); неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта или исполнительного документа (части первая, вторая и третья статьи 362); неповиновение или иное неисполнение приказа (части вторая, третья, 3-1 и пятая статьи 367); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (части вторая, за исключением причинения средней тяжести вреда, третья и четвертая статьи 368); насильственные действия в отношении начальника (части вторая, за исключением причинения средней тяжести вреда, третья и четвертая статьи 369); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (части вторая, за исключением пункта д), и третья статьи 370); самовольное оставление части или места службы (часть вторая статьи 372); дезертирство (части вторая, третья и четвертая статьи 373); уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом (части третья и четвертая статьи 374); нарушение правил несения боевого дежурства (части вторая и третья статьи 375); нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы (часть вторая статьи 377); превышение власти или служебных полномочий (части вторая, третья и четвертая статьи 380-1); халатное отношение к службе (части вторая и третья статьи 381); нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих (часть третья статьи 390); нарушение правил вождения или эксплуатации машин (часть третья

статьи 391);

16) совершивших или осужденных за следующие уголовные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 3 июля 2014 года до введения в действие настоящего Закона): убийство (статья 99); убийство, совершенное в состоянии аффекта (часть вторая

статьи 101); доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (статья 105); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 107); умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 108-1); побои (статья 109-1);



истязание (статья 110); сталкинг (статья 115-1); принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (части вторая и третья

статьи 116); заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (часть третья статьи 118); оставление в опасности (часть четвертая статьи 119); изнасилование (статья 120); насильственные действия сексуального характера (статья 121); приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 121-1); половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом (статья 122); понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера (статья 123); развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (статья 124); похищение человека (статья 125); принуждение к вступлению в брак

(статья 125-1); незаконное лишение свободы (части вторая и третья

статьи 126); торговля людьми (статья 128); вовлечение несовершеннолетнего

в совершение уголовных правонарушений (части вторая, третья, четвертая

и пятая статьи 132); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (части вторая и третья статьи 133); вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера (статья 134); торговля несовершеннолетними

(статья 135); подмена ребенка (часть вторая статьи 136); незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан (части вторая и третья статьи 143); вовлечение несовершеннолетнего в изготовление, распространение, рекламирование и продажу продукции эротического содержания (статья 144); воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 150); нарушение правил охраны труда (часть четвертая статьи 156); планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (статья 160); пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 161); производство, приобретение или сбыт оружия массового уничтожения (статья 162); применение запрещенных средств и методов ведения войны (статья 163); преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 165); бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 166); геноцид (статья 168); экоцид (статья 169); государственная измена (статья 175); шпионаж

(статья 176); незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов (статья 185); присвоение или растрата

вверенного чужого имущества (часть четвертая статьи 189);

мошенничество (часть четвертая статьи 190); грабеж (части вторая, третья

и четвертая статьи 191); разбой (статья 192); хищение предметов,

имеющих особую ценность (статья 193); вымогательство (части



вторая, третья и четвертая статьи 194); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 195); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть четвертая статьи 200); умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особенную ценность (статья 203); незаконная банковская, микрофинансовая деятельность (статья 214-1); незаконная коллекторская деятельность (статья 214-2); совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (статья 216); создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (статья 217); реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217-1); легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (статья 218); изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 231); незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег (статья 232-1); транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка

нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность

их происхождения (статья 233-1); получение незаконного вознаграждения (статья 247); принуждение к совершению сделки или к отказу

от ее совершения (части вторая и третья статьи 248); рейдерство (статья 249); недобросовестное отношение к обязанностям (статья 254); создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (статья 262); создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем (статья 263); создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией,

а равно участие в них (статья 264); создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем (статья 265); финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования (статья 266); незаконное проникновение на охраняемый объект (статья 269-1); пиратство (статья 271); массовые беспорядки (статья 272); распространение заведомо ложной информации (статья 274); нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ (часть третья статьи 277); недоброкачественное строительство (часть третья статьи 278); нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (часть вторая статьи 279); ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг (часть вторая статьи 280); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (часть третья статьи 281); нарушение правил безопасности

при осуществлении космической деятельности (часть третья статьи 282); незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, ядерными материалами, а также патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания (части третья и четвертая статьи 283); хищение либо вымогательство радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, ядерных материалов, а также патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания (части вторая и третья статьи 284); нарушение правил обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, ядерными материалами или требований по обращению с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания

(статья 285); контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (части вторая, третья и четвертая статьи 286); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 287); незаконное изготовление оружия (часть вторая статьи 288); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть вторая статьи 290); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291); нарушение требований пожарной безопасности (часть третья статьи 292); хулиганство (части вторая и третья статьи 293); незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (статья 295-1); незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (часть четвертая статьи 297); незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

(статья 297-1); хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 298); склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (части вторая, третья и четвертая статьи 299); пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров (статья 299-1); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (части вторая и третья

статьи 300); незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых

для производства, изготовления или переработки наркотических

средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ (части вторая, третья и четвертая статьи 301); оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (статья 301-1); организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей

(статья 302); нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов (часть третья статьи 304); выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 306); организация незаконного игорного бизнеса (часть третья

статьи 307); вовлечение в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера (части вторая и третья статьи 308); организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество (части вторая и третья статьи 309); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия

в зрелищных мероприятиях порнографического характера (части вторая и третья статьи 312), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; пропаганда самоубийства (статья 313-1); незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (часть вторая статьи 315); ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (часть четвертая статьи 317); незаконное проведение искусственного прерывания беременности (часть пятая

статьи 319); незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ

(часть четвертая статьи 322); нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта (часть третья статьи 344); нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами (части третья и четвертая статьи 345); нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (статья 345-1); управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица (статья 346); недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (часть четвертая статьи 348); допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления (часть четвертая статьи 349); умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть третья статьи 350); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть третья статьи 351); создание помех управлению воздушным судном (статья 352-1); нарушение действующих на транспорте правил (часть четвертая статьи 353); нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (часть четвертая статьи 354); управление воздушным, морским, речным или маломерным судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, передача управления такому лицу или допуск к управлению воздушным, морским, речным или маломерным судном такого лица (части четвертая и пятая статьи 358); допуск к управлению воздушным, морским или речным судном лица, не имеющего права управления (часть четвертая

статьи 359); превышение власти или должностных полномочий (часть четвертая статьи 362); бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа

(статья 370-1); отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы (статья 370-2); угроза или насильственные действия в отношении представителя власти (части вторая, четвертая, пятая и шестая

статьи 380); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря (статья 380-1); применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря (статья 380-2); угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи (статья 380-3); воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования (статья 407); посягательство на жизнь судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, лица, осуществляющего правосудие, досудебное расследование или оказывающего юридическую помощь, а также эксперта и специалиста (статья 408); угроза или насильственные действия в связи с осуществлением конституционного производства, правосудия, досудебного расследования или в связи с участием в судопроизводстве (части четвертая, пятая, шестая и седьмая статьи 409); заведомо ложный донос (части третья и четвертая

статьи 419); подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу (часть четвертая статьи 422); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежащих государственной защите, и информации об оказании содействия в противодействии коррупции (часть вторая статьи 424); побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (статья 426); неповиновение законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (статья 428); умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания (статья 428-1); угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от



общества, либо его близких, или посягательство на их здоровье или жизнь (статья 429); неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа (статья 430); неповиновение или иное неисполнение приказа (части третья, четвертая и шестая статьи 437); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (части вторая, третья и четвертая статьи 438); насильственные действия в отношении начальника (части вторая, третья и четвертая

статьи 439); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (части вторая, третья и четвертая статьи 440); самовольное оставление части или места службы (части третья и четвертая статьи 441); дезертирство (части вторая, третья и четвертая статьи 442); уклонение или отказ от несения воинской службы (часть вторая статьи 443); нарушение правил несения боевого дежурства (части вторая и третья статьи 444); нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы (часть вторая статьи 446); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (часть третья статьи 449); превышение власти (части вторая, третья и четвертая статьи 451); бездействие по службе начальника (статья 452-1); халатное отношение к службе (части вторая и третья статьи 453); умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (части третья и четвертая статьи 459); нарушение правил обращения с вооружением, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих (часть третья статьи 462); нарушение правил вождения или эксплуатации машин (часть четвертая

статья 463); нарушение правил полетов или подготовки к ним (часть третья статьи 464); вождение машин, кораблевождение, управление военным летательным аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического

или токсикоманического опьянения, передача вождения или управления либо допуск к вождению или управлению военной техникой такого лица

(части третья, четвертая и пятая статьи 466).

Статья 4. Условия и порядок применения амнистии

в отношении лиц, совершивших

уголовные правонарушения

1. Положения настоящей главы распространяются на лиц, совершивших преступления до введения в действие настоящего Закона, предусмотренные Уголовным кодексом Казахской ССР от 22 июля 1959 года (с изменениями и дополнениями, внесенными до 1 января 1998 года)

и Уголовным кодексом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года

(с изменениями и дополнениями, внесенными до 1 января 2015 года), уголовные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями,



внесенными в него до дня введения в действие настоящего Закона).

2. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания, предусмотренные статьями 1 и 2 настоящего Закона, исчисляются на день его рассмотрения.

3. Учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и органы, исполняющие наказание, в целях обеспечения своевременного исполнения настоящего Закона обязаны представить в суд следующие документы:

1) представление об освобождении от дальнейшего отбывания наказания либо о сокращении срока назначенного наказания;

2) выписку из приговора суда (с внесенными в него изменениями, если таковые имели место) и других судебных актов, вынесенных в отношении осужденного;

3) сведения об отбытом и оставшемся сроке наказания на день введения настоящего Закона в действие;

4) личное дело осужденного;

5) возражение (при его наличии) лица, в отношении которого может быть применена амнистия, или его законного представителя.

4. Органы, ведущие уголовный процесс, а также учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и органы, исполняющие наказание, принимают меры к обеспечению исполнения настоящего Закона в течение шести месяцев со дня введения его в действие.

5. Амнистия не применяется в случае, если лицо, в отношении которого может быть применена амнистия, или его законный представитель против этого возражает.

6. При применении настоящего Закона снятие судимости производится на общих основаниях, установленных статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Статья 5. Применение амнистии к лицам, осужденным

судами Республики Казахстан и отбывающим

наказание за ее пределами, а также к лицам,

переданным для отбывания наказания

в Республику Казахстан

Применение амнистии к лицам, осужденным судами Республики Казахстан и отбывающим наказание за ее пределами, а также к лицам, переданным для отбывания наказания в Республику Казахстан, осуществляется в порядке, определяемом Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 6. Меры по реализации настоящей главы

Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения принимают меры по:

1) размещению в центрах оказания специальных социальных услуг

лиц с инвалидностью первой, второй групп, а также не способных

к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, освобожденных от наказания по амнистии и не имеющих супруги (супруга) или близких родственников;

2) передаче освобожденных несовершеннолетних на воспитание родителям или иным законным представителям несовершеннолетних либо направлению в организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с оказанием содействия в продолжении получения ими среднего, технического или профессионального образования;

3) обеспечению продолжения лечения, назначенного по приговору суда, которое к моменту применения настоящего Закона в ходе исполнения приговора не завершено;

4) размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

5) обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. АМНИСТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,

СОВЕРШИВШИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 7. Освобождение лиц, совершивших административные

правонарушения, от административного взыскания

1. Физические лица, являющиеся гражданами Республики Казахстан, субъектами предпринимательства (зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в Республике Казахстан), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, юридическими консультантами, освобождаются от наложенного административного взыскания в виде административного штрафа,

не исполненного на день введения в действие настоящего Закона, либо

от неисполненной его части на день введения в действие настоящего Закона

за административные правонарушения, дела которых относятся

к подведомственности уполномоченных органов (должностных лиц), указанных в статьях 685 – 735-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

2. Исполнительные производства, возбужденные на основании постановления о наложении штрафа, предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа по делам об административных правонарушениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за исключением указанных в статье 8 настоящего Закона, подлежат прекращению

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

3. Исполнение постановлений о наложении штрафа, рассмотренных органами государственных доходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за исключением указанных в статье 8 настоящего Закона, подлежит прекращению органами государственных доходов.

Статья 8. Лица, в отношении которых не применяется

амнистия за совершенные

административные правонарушения

Действие настоящей главы не распространяется на лиц:

1) на которых административное взыскание наложено судами;

2) совершивших следующие административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 5 июля 2014 года до введения в действие настоящего Закона):

нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите (статья 79); несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи (части 2-1, третья и четвертая статьи 80); воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников (части первая и третья статьи 80-1); нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности (часть первая статьи 81); нарушение медицинским работником правил реализации лекарственных средств и требований

по выписыванию рецептов, установленных законодательством Республики Казахстан (часть первая статьи 82); нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью (статья 83); нарушение законодательства Республики Казахстан в области специальных социальных услуг (статья 84); допуск к работе лица без заключения трудового договора (статья 86); нарушение требований по оплате труда (статья 87); непредоставление отпусков (статья 88); незаконное превышение нормы рабочего времени (статья 89); допущение дискриминации в сфере труда (статья 90); нарушение законодательства Республики Казахстан в области пенсионного обеспечения, а также неисполнение обязанностей по выплате государственных пособий (часть четвертая статьи 91); нарушение законодательства Республики Казахстан в области обязательного социального страхования (часть первая статьи 92); нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда (статья 93); нарушение требований законодательства по проведению аттестации производственных объектов

по условиям труда (статья 94); необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (статья 95); несообщение

о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (статья 96); нарушение требований законодательства по заключению коллективного договора, соглашения (статья 97); нарушение законодательства Республики Казахстан в области занятости населения, а также порядка внесения информации в единую систему учета трудовых договоров (статья 98); допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях

в ночное время (часть вторая статьи 132); нарушение права государственной собственности на землю (статья 136); потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений (часть вторая статьи 147); нарушение требований законодательства Республики Казахстан о газе и газоснабжении (части вторая и шестая статьи 170); нарушение законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике и в области теплоэнергетики (статья 172); нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности (статья 187); нарушение порядка продажи специальных технических средств (статья 192); использование марки табачного изделия,

в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака (часть вторая статьи 197); нарушение требований законодательства об информации о табаке и табачных изделиях (часть вторая статьи 198); продажа товаров без документов (статья 203); нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности по организации деятельности торговых рынков и крупных торговых объектов (статья 204-2); превышение размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (статья 204-4); отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты (статья 206); нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

(статья 207); нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (статья 207-1); нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (статья 214); совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (статья 214-1); превышение натуральных норм

по административным расходам (статья 219); получение либо использование кредита, займа с нарушением законодательства Республики Казахстан, неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа (части вторая, третья и четвертая статьи 233); несвоевременное, неполное зачисление поступлений в республиканский

и местные бюджеты (статья 234); нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими

и должностными лицами (статья 238); нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

(части первая, вторая и пятая статьи 239); нарушение порядка проведения

экзаменов организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров

(статья 239-1); нарушение порядка получения учетного номера для валютного договора или счета в иностранном банке и представления по ним информации, документов и отчетов (части 1-1, вторая, пятая, шестая, седьмая и восьмая статьи 244); проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан (статья 252); нарушение мер по защите платежного баланса (статья 253); незаконные действия должностных лиц государственного учреждения и государственного предприятия на праве оперативного управления (казенного предприятия) по принятию денежных обязательств за счет средств государственного бюджета (статья 267); сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности (статья 275); уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей

в бюджет (статья 277); занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет (статья 278); нарушение законодательства Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров, за исключением биотоплива, этилового спирта и алкогольной продукции (часть седьмая

статьи 281); нарушение требований безопасности при обращении

с взрывчатыми материалами, радиоактивными и иными экологически опасными веществами (статья 297); нарушение утвержденных правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также нарушение установленных режимов энергопотребления (статья 300); превышение энергопередающими организациями утвержденных нормативных значений показателей надежности электроснабжения

(статья 300-1); несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами

в осенне-зимний период (статья 300-2); нарушение срока получения паспорта готовности (статья 301); нарушение требований к выдаче технических условий на подключение к электрическим и тепловым сетям (статья 301-1); нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях (статья 301-2); нарушение правил организации технического обслуживания

и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей (статья 301-3); повреждение электрических сетей (статья 302); нарушение законодательства Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии (статья 303); повреждение тепловых сетей (статья 304); производство работ в охранных зонах линий электрических и тепловых сетей, объектов систем газоснабжения (статья 305); самовольное подключение

к электрическим сетям (статья 309-1); самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения (статья 309-2); нарушение законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением требований, установленных техническими регламентами (статья 323-1); эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах (часть вторая статьи 334); порча земли (статья 337); нарушение в области ведения государственного земельного кадастра

(статья 342-1); нарушение порядка представления отчетности в сфере недропользования (статья 349); нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений

(статья 359-1); незаконные раскорчевка, возведение построек, переработка древесины, устройство складов на землях лесного фонда (статья 366); нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах (статья 367); нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы и древесных соков, второстепенных древесных ресурсов (материалов) (статья 368); нарушение сроков возврата временно занимаемых участков лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (статья 369); повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьба скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда (статья 370); нарушение порядка и сроков облесения вырубок и других категорий земель лесного фонда, предназначенных лесовосстановления

и лесоразведения (статья 371); уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда (статья 372); осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами (статья 373); строительство и эксплуатация объектов, приведших к вредному воздействию на состояние и воспроизводство лесов (статья 374); нарушение установленного порядка отвода и таксации лесосек (статья 375); допущение заготовки древесины в размерах, превышающих расчетную лесосеку

(статья 376); незаконные транспортировка, реализация, хранение и применение пестицидов, ядохимикатов и других препаратов (статья 377); нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных (статья 378); нарушение мероприятий охраны растений и животных при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, минеральных удобрений других препаратов (статья 379); нарушение порядка пребывания физических лиц

на отдельных видах особо охраняемых природных территорий (статья 380); нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий

(статья 380-1); повреждение или уничтожение объектов селекционно-генетического назначения (статья 381); незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников (статья 381-1); нарушение требований пользования животным миром и правил охоты (часть первая статьи 382); нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных (части первая и вторая статьи 383); нарушение правил ведения охотничьего хозяйства (часть первая статьи 385); несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих

к лесосекам территорий (статья 387); нарушение порядка и сроков разработки лесосек (статья 388); нарушение правил проведения морских научных исследований на континентальном шельфе Республики Казахстан

(статья 393); нарушение правил захоронения отходов и других материалов,

а также правил консервации и демонтажа на континентальном шельфе Республики Казахстан (статья 394); невыполнение законных требований должностных лиц органов охраны континентального шельфа Республики Казахстан (часть первая статьи 395); незаконная передача минеральных и биологических ресурсов континентального шельфа, территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан (часть первая статьи 396); нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, четырнадцатая и шестнадцатая статьи 406); жестокое обращение с животными (часть вторая статьи 407-1); нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными (часть вторая статьи 407-2); нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных (часть вторая статьи 408); нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта (части вторая, третья, четвертая, шестая, седьмая, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-9 и двенадцатая статьи 409); нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами (часть третья статьи 410); нарушение требований радиационной безопасности при использовании атомной энергии (статья 413); нарушение юридическими лицами требований технических регламентов в области использования атомной энергии

(статья 413-1); нарушение требований режима нераспространения ядерного оружия (статья 414); непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли (статья 420); непринятие мер к обеспечению охраны наркосодержащих посевов (статья 421); непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (статья 422); незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность (части первая, вторая и четвертая статьи 424); нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов (часть первая статьи 425); нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий (части первая, 2-1 и 2-2 статьи 426); недостоверная реклама в области здравоохранения (статья 428); уклонение от медицинского обследования

и лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированными, больными венерическими болезнями, туберкулезом, а также лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными

с употреблением психоактивных веществ, либо потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (статья 429); сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте (статья 431); предоставление заведомо ложных сведений и информации

при получении разрешительных документов на занятие медицинской, фармацевтической деятельности (статья 432); нарушение субъектами здравоохранения обязанности по информированию уполномоченных органов (часть первая статьи 433); нарушение правил поведения на спортивных

и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами (статья 434-1); нарушение требований законодательства Республики Казахстан о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица (часть вторая статьи 434-3); нарушение тишины (часть вторая статьи 437); заведомо ложный вызов специальных служб (часть первая статьи 438); нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен (часть вторая статьи 441); нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком,



табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц (часть вторая статьи 441-1); неповиновение законному требованию лица, участвующего

в обеспечении общественного порядка (часть первая статьи 443);

отказ граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства

от прохождения обязательной дактилоскопической и (или) геномной регистрации (часть третья статьи 443-1); участие, вовлечение или допуск

к азартным играм (части вторая, третья, четвертая и пятая статьи 444); нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (статья 445); нарушение законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности (статья 445-1); предоставление помещений заведомо для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера

или сводничества (часть первая статьи 450); нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа (части четвертая, пятая, шестая, седьмая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая

статьи 451); нарушение порядка предоставления обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, фиксации, хранения материалов теле- и радиопередач (часть вторая статьи 454); нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе (части первая, 1-1, вторая, четвертая и пятая статьи 455); нарушение порядка объявления выходных данных (часть вторая статьи 456); нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации нормативных правовых актов (статья 457); нарушение порядка использования Государственного Флага Республики Казахстан, Государственного Герба Республики Казахстан, а также использования и исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан (часть третья статьи 458); нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур (статья 464); нарушение требований, предъявляемых к деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации (часть вторая статьи 469); нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности (статья 470); нарушение административного надзора

(статья 480); нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия (статья 484); неправомерное применение оружия (статья 485); нарушение порядка открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов (статья 485-1); нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия либо постановки его на учет (статья 486); уклонение от сдачи для реализации гражданского оружия, патронов к нему (статья 487); нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях,

а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности



(статья 489); проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность (части третья, четвертая и пятая статьи 492); допущение собственником жилища или другими лицами,

в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных

и не проживающих в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, либо допущение проживания физических лиц без регистрации (части вторая, четвертая

и шестая статьи 493); незаконное изъятие паспортов, удостоверений личности или принятие их в залог (часть вторая статьи 494); представление заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан

при получении документов, удостоверяющих личность, либо при подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве Республики Казахстан (статья 495); нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве (статья 496); нарушение установленных требований в сфере защиты государственных секретов, а также в работе со служебной информацией ограниченного распространения (статья 504); нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов (часть вторая статьи 505); нарушение пограничного режима в пограничной зоне и порядка пребывания в отдельных местностях (статья 510); нарушение режимов внутренних и территориальных вод Республики Казахстан (часть первая статьи 512); нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан (часть первая статьи 513); нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан (часть первая статьи 514); незаконный провоз через Государственную границу Республики Казахстан (статья 515); нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (статья 517); нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства (статья 518); привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан (статья 519); нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте (части 1-1, вторая, третья, четвертая, 5-1, шестая, седьмая, восьмая и девятая статьи 559); эксплуатация железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта

без государственной регистрации или перерегистрации (статья 561);

нарушение правил поведения на воздушном судне (часть третья статьи 566); нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов (статья 571); нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов (статья 572); нарушение правил эксплуатации транспортных средств (части восьмая и десятая статьи 590); пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией (часть вторая статьи 591); превышение установленной скорости движения (статья 592); несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения (часть третья статьи 593); нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги (части четвертая и пятая статьи 594); нарушение правил маневрирования (часть четвертая статьи 595); нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (части четвертая и пятая статьи 596); нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (части 4-2, пятая, 5-1 и шестая статьи 597); проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (статья 599); непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (часть вторая статьи 600); несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (часть вторая статьи 601); нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации (часть третья статьи 602); нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб (часть третья статьи 603); нарушение правил проезда железнодорожных переездов (часть первая статьи 607); управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления (части четвертая, пятая и шестая статьи 612); невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (часть тринадцатая статьи 613); нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (части вторая и третья статьи 615); нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним (статья 616); выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации (часть вторая статьи 617); признание либо



выдача сертификатов или иных документов, подтверждающих соответствие транспортных средств, в нарушение установленных норм в области обеспечения требований к безопасности транспортных средств (статья 618); допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего либо лишенного права управления транспортными средствами, а равно соответствующей категории (статья 619); допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения (статья 619-1); нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов на транспорте (статья 621); повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений (части 1-1, вторая и третья статьи 630); невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений (части 1-1, вторая и третья статьи 631); невыполнение требований законодательства Республики Казахстан по содержанию смотровых колодцев подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности дорожного движения

(части 1-1, вторая и третья статьи 632); нарушение правил охраны и пользования полосой отвода автомобильных дорог (часть вторая статьи 633); нарушение правил охраны магистральных трубопроводов (часть вторая

статьи 635); нарушение требований по эксплуатации средств защиты электронных информационных ресурсов (статья 639); нарушение законодательства Республики Казахстан об электронном документе

и электронной цифровой подписи (статья 640); нарушение

законодательства Республики Казахстан об информатизации (статья 641); утрата исполнительного документа (статья 672).

Статья 9. Условия и меры по реализации

настоящей главы

1. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан совместно с уполномоченными государственными органами обеспечивает автоматизацию процессов освобождения от административного взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченные государственные органы принимают меры

к обеспечению исполнения настоящей главы в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2026 года

№ 329-VІIІ ЗРК