Плюс один новый завод в Казахстане

Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии старта строительства замес­титель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов, данный проект является результатом государственной политики по развитию обрабатывающей промышленности, привлечению иностранных инвестиций и созданию новых производств.

По мнению экспертов, новый завод, соору­жаемый в соответствии с принципом greenfield (на участке, ранее не использованном под застройку), станет наглядным примером осуществления заяв­ленных задач на региональном уровне.

По словам гендиректора CCI Kazakhstan Вели Динчеля, завод планируется оснас­тить современными производственными линиями, а также системами эффективного управления ресурсами и отходами. Проект осуществляется при поддержке Правительства и национальной компании Kazakh Invest.

Общий объем вложений составляет около 42 млрд тенге. Открыть завод планируют в 2027 году. После ввода в эксплуа­тацию предприятие сможет выпускать в год до 300 млн литров безалкогольных напитков десяти наименований, ориентированных на внутренний и внешний рынки.