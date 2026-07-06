Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем поздравлении Глава государства отметил историческую миссию Первого Президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене.

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану.

«Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира», – говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.