Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем поздравлении Глава государства отметил историческую миссию Первого Президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене.
В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану.
«Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира», – говорится в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.