Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, передает Kazpravda.kz.

Установлены более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов были проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд теңге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

В ведомстве привели ряд примеров пресечения подобных преступлений. Так, в Западно-Казахстанской области сотрудники департамента АФМ пресекли деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

Следствием установлено, что после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн теңге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов и, угрожая насилием, требовали восстановить к ним доступ.

«Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Еще один случай выявлен в области Жетісу. Местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и по указанию кураторов использовала собственные банковские счета для приема денежных средств, похищенных интернет-мошенниками. После поступления денег она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.

В Туркестанской области дропперская схема координировалась через анонимного куратора в Telegram. Он привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных расследований.