В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева

В столице состоялся творческий вечер «Самғау» солиста Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД РК, кавалера ордена «Құрмет» Бауыржана Макаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В концертном зале филармонии зрителям были представлены творческий путь артиста, его достижения на сцене и вклад в развитие отечественного искусства. В рамках концертной программы в исполнении Бауыржана Макаева прозвучали лучшие произведения из его репертуара, подарившие публике яркие эмоции и праздничное настроение.

Почетными гостями вечера стали известные казахстанские исполнители, представившие свои творческие номера. На сцене выступили Санжай Альмишев, Болат Кохаманов, Марат Нукеев, Олжас Курманбек и Мурат Зайнула, которые своим мастерством придали мероприятию особую атмосферу.

В ходе концерта артисты популяризировали ценности казахстанской эстрады и установили теплую связь со зрителями. Публика, собравшаяся на творческий вечер, высоко оценила исполнительское мастерство и творчество участников.

Творческий вечер «Самғау» стал одним из значимых культурных событий, направленных на популяризацию национального музыкального искусства, развитие сценической культуры и укрепление уважения к отечественному творчеству.