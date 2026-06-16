Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК провели патриотическую акцию в честь выдающегося достижения легенды отечественного спорта Геннадия Головкина. В знак признания заслуг прославленного боксёра гвардейцы выстроились на плацу в символическую надпись GGG, известную во всём мире как спортивный бренд казахстанского чемпиона, сообщает Kazpravda.kz

Акция была приурочена к историческому событию - включению Геннадия Головкина в Международный зал славы бокса (IBHOF), расположенный в городе Канастота (штат Нью-Йорк, США). Он стал первым представителем Казахстана, удостоенным этой высокой чести.

Особую атмосферу мероприятию придало выступление Образцово-показательного оркестра. Военные музыканты исполнили знаменитую композицию Seven Nation Army, под которую Геннадий Головкин традиционно выходил на ринг перед своими поединками.

Военнослужащие Роты почётного караула продемонстрировали высокий уровень строевой выучки и слаженности действий, став главными участниками зрелищной патриотической акции.

«Геннадий Головкин своим трудом, мастерством и выдающимися победами прославил Казахстан на мировой арене. Его имя стало символом спортивной доблести и национальной гордости. Для молодого поколения он является ярким примером того, как благодаря упорству и преданности своему делу можно достичь мирового признания», - отметил участник акции рядовой Марлен Сурамаев.

Геннадий Головкин вошёл в число величайших представителей этого вида спорта с первой попытки, что считается особой честью в профессиональном боксе. Теперь его имя находится в одном ряду с такими легендарными спортсменами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

За свою карьеру Геннадий Головкин добился выдающихся результатов как на любительском, так и на профессиональном ринге. На любительском уровне он одержал 345 побед в 350 поединках, многие годы являясь одним из лидеров национальной сборной Казахстана и достойно представляя страну на крупнейших международных соревнованиях.

Патриотическая акция военнослужащих Национальной гвардии стала символом уважения к достижениям отечественных спортсменов и признания их вклада в укрепление международного авторитета Казахстана.