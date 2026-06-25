Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) Силы специальных операций – часть Вооруженных Сил Республики Казахстан специального назначения, предназначенная для проведения специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, а также выполнения задач в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) аппарат военного представителя – военный представитель,

его заместители и помощники, являющиеся военнослужащими, представляющими интересы Вооруженных Сил Республики Казахстан

в международной организации и органе военного сотрудничества иностранного государства, осуществляющие свою деятельность за пределами Республики Казахстан;»;

2) заголовок и абзац первый статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Принципы настоящего Закона

Принципами настоящего Закона являются:»;

3) подпункт 24-3) части первой статьи 7 исключить;

4) в пункте 2 статьи 22:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) определяет оперативное предназначение и задачи видов Вооруженных Сил, Сил специальных операций, родов войск, специальных войск, их применение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, а также с вооруженными силами иностранных государств

в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;»;

подпункт 25) дополнить словами «и аппарата военных представителей»;

в подпункте 26-21) слово «иностранных» заменить словом «зарубежных»;

подпункты 26-29) и 26-30) исключить;

5) в статье 23-2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 23-2. Аппараты военных атташе

и военных представителей»;

в пункте 1 слова «Аппарат военных атташе находится»

заменить словами «Аппараты военных атташе и военных представителей находятся»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи распространяются

на военнослужащих, проходящих воинскую службу в аппарате военных представителей, если иными законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не установлено иное.».

2. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

подпункт 17) дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Законом»;

подпункты 26-1) и 26-2) изложить в следующей редакции:

«26-1) показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы формализованное числовое выражение профессионального потенциала военнослужащего

(за исключением военнослужащего специального государственного органа Республики Казахстан), основанное на профессиональных компетенциях,

а также ключевых для воинской должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критериях);

26-2) сборы при кризисной ситуации – мероприятия, проводимые

с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, для участия



в локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях,

предусмотренных законами Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 26-3) следующего содержания:

«26-3) полевые выплаты – выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) за период полевых выходов,

выходов в море, участия в учениях или походах кораблей свыше одних суток;»;

в подпункте 34) слово «иностранном» заменить словом «зарубежном»;

в подпункте 40) слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;

3) в абзаце четвертом части третьей пункта 1 статьи 5 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;

4) в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 15 слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;

5) в примечаниях статьи 20:

в абзаце третьем пункта 1 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;

в пункте 2 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;

6) в статье 21:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Комплектование, назначение на воинские должности

с применением показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга), перемещение, освобождение от воинских должностей, перевод

в государственные, специальные государственные и правоохранительные органы, на службу в органы гражданской защиты и увольнение военнослужащих производятся в соответствии с Правилами прохождения воинской службы.

Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего утверждаются первым руководителем уполномоченного органа.

В отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала (работников), назначаемых на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного государственного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.»;

в пункте 5:

подпункт 5) после слов «военного атташе» дополнить словами

«и аппарате военных представителей»;

в подпункте 8) слова «высшего военного учебного заведения иностранного государства» заменить словами «зарубежного высшего военного учебного заведения»;

7) в статье 24:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«В срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период (периоды) нахождения его в отпуске по уходу

за ребенком до достижения им возраста трех лет и после окончания

указанного отпуска офицер продолжает прохождение воинской службы

на недослуженный срок.»;

пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Время нахождения офицера, проходящего воинскую службу

по призыву, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет засчитывается в выслугу лет.»;

8) в статье 26:

пункт 1:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) по собственному желанию при наличии выслуги двадцать пять лет и более, за исключением случаев введения чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан, в порядке, определяемом Правилами прохождения воинской службы;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Нахождение военнослужащего в распоряжении в соответствии

с подпунктом 3) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона не может

препятствовать его увольнению при наличии оснований для увольнения, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящей статьи.»;

в пункте 11 слова «и (или) послевузовского» исключить;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Граждане Республики Казахстан, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении в суд в соответствии с законами Республики Казахстан, но не позднее трех месяцев со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.»;

9) в части пятой пункта 3 статьи 35 слова «учебных заведениях иностранных государств» заменить словами «зарубежных учебных заведениях»;

10) в статье 39:

в части четвертой пункта 1 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;

в пункте 4 слова «восстановлено лицо, уволенное» заменить словами «восстановлен гражданин Республики Казахстан, уволенный»;

11) в статье 44:

в пункте 1:

часть шестую изложить в следующей редакции:

«Денежное довольствие военнослужащим не выплачивается:

1) за период отсутствия на воинской службе без уважительных

причин;

2) за период прохождения воинской службы не на воинских должностях в случаях, предусмотренных подпунктами 3), 6), 8) и 9) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона;

3) за период временного отстранения от должности в соответствии

с частью первой статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Военнослужащий, находящийся в распоряжении в соответствии

с подпунктом 3) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона, обеспечивается минимальным размером заработной платы, установленным законом

о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;

часть первую пункта 7 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) нахождения на казарменном положении и (или) участия

в карантинных мероприятиях.»;

в подпункте 3) части первой пункта 8 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;

12) в части третьей статьи 48 слово «иностранных» заменить словом «зарубежных»;

13) статью 49 дополнить частью пятой следующего содержания:

«При привлечении военнослужащих Вооруженных Сил и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

к выполнению задач для ликвидации чрезвычайных ситуаций

и их последствий, проведения антитеррористических операций, а также обеспечения режима чрезвычайного положения им выплачивается денежное содержание в трехкратном размере.»;

14) в статье 50:

в пункте 1 слово «Лицам» заменить словами «Гражданам Республики Казахстан»;

в пункте 1-1:

в абзаце первом части первой слово «лицам» заменить словами «гражданам Республики Казахстан»;

в абзаце первом части второй слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;

в пункте 2:

в части первой слово «Лицам» заменить словами «Гражданам Республики Казахстан»;

в части второй слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;

в части третьей слова «лица», «лиц» заменить соответственно словами «граждане Республики Казахстан», «граждан Республики Казахстан»;

в пункте 3:

в части второй:

слова «в размере» заменить словами «из расчета»;

цифры «20» заменить словом «двадцать»;

в части третьей слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;

15) в абзаце третьем пункта 2 статьи 52 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;

16) в статье 53:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения, за исключением дисциплинарного взыскания, предусмотренного подпунктом 7) части первой настоящего

пункта.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) назначение в суточный наряд вне очереди (за исключением назначения в наряд по обеспечению охраны подразделения).».

3. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года

«О миротворческой деятельности Республики Казахстан»:

пункт 2 статьи 23 дополнить частью второй следующего

содержания:

«Средства, выделяемые ООН Республике Казахстан за предоставление военного персонала, поступают на счет Министерства обороны Республики Казахстан для осуществления прямых выплат военнослужащим.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 323-VІIІ ЗРК