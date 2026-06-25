Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:
1) в статье 1:
подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:
«3-1) Силы специальных операций – часть Вооруженных Сил Республики Казахстан специального назначения, предназначенная для проведения специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, а также выполнения задач в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
«12-1) аппарат военного представителя – военный представитель,
его заместители и помощники, являющиеся военнослужащими, представляющими интересы Вооруженных Сил Республики Казахстан
в международной организации и органе военного сотрудничества иностранного государства, осуществляющие свою деятельность за пределами Республики Казахстан;»;
2) заголовок и абзац первый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы настоящего Закона
Принципами настоящего Закона являются:»;
3) подпункт 24-3) части первой статьи 7 исключить;
4) в пункте 2 статьи 22:
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) определяет оперативное предназначение и задачи видов Вооруженных Сил, Сил специальных операций, родов войск, специальных войск, их применение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, а также с вооруженными силами иностранных государств
в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;»;
подпункт 25) дополнить словами «и аппарата военных представителей»;
в подпункте 26-21) слово «иностранных» заменить словом «зарубежных»;
подпункты 26-29) и 26-30) исключить;
5) в статье 23-2:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 23-2. Аппараты военных атташе
и военных представителей»;
в пункте 1 слова «Аппарат военных атташе находится»
заменить словами «Аппараты военных атташе и военных представителей находятся»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи распространяются
на военнослужащих, проходящих воинскую службу в аппарате военных представителей, если иными законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не установлено иное.».
2. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:
1) преамбулу исключить;
2) в статье 1:
подпункт 17) дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Законом»;
подпункты 26-1) и 26-2) изложить в следующей редакции:
«26-1) показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы формализованное числовое выражение профессионального потенциала военнослужащего
(за исключением военнослужащего специального государственного органа Республики Казахстан), основанное на профессиональных компетенциях,
а также ключевых для воинской должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критериях);
26-2) сборы при кризисной ситуации – мероприятия, проводимые
с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, для участия
в локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях,
предусмотренных законами Республики Казахстан;»;
дополнить подпунктом 26-3) следующего содержания:
«26-3) полевые выплаты – выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) за период полевых выходов,
выходов в море, участия в учениях или походах кораблей свыше одних суток;»;
в подпункте 34) слово «иностранном» заменить словом «зарубежном»;
в подпункте 40) слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;
3) в абзаце четвертом части третьей пункта 1 статьи 5 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;
4) в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 15 слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;
5) в примечаниях статьи 20:
в абзаце третьем пункта 1 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;
в пункте 2 слово «иностранное» заменить словом «зарубежное»;
6) в статье 21:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комплектование, назначение на воинские должности
с применением показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга), перемещение, освобождение от воинских должностей, перевод
в государственные, специальные государственные и правоохранительные органы, на службу в органы гражданской защиты и увольнение военнослужащих производятся в соответствии с Правилами прохождения воинской службы.
Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего утверждаются первым руководителем уполномоченного органа.
В отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала (работников), назначаемых на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного государственного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.»;
в пункте 5:
подпункт 5) после слов «военного атташе» дополнить словами
«и аппарате военных представителей»;
в подпункте 8) слова «высшего военного учебного заведения иностранного государства» заменить словами «зарубежного высшего военного учебного заведения»;
7) в статье 24:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«В срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период (периоды) нахождения его в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет и после окончания
указанного отпуска офицер продолжает прохождение воинской службы
на недослуженный срок.»;
пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Время нахождения офицера, проходящего воинскую службу
по призыву, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет засчитывается в выслугу лет.»;
8) в статье 26:
пункт 1:
дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) по собственному желанию при наличии выслуги двадцать пять лет и более, за исключением случаев введения чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан, в порядке, определяемом Правилами прохождения воинской службы;»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Нахождение военнослужащего в распоряжении в соответствии
с подпунктом 3) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона не может
препятствовать его увольнению при наличии оснований для увольнения, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящей статьи.»;
в пункте 11 слова «и (или) послевузовского» исключить;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Граждане Республики Казахстан, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении в суд в соответствии с законами Республики Казахстан, но не позднее трех месяцев со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.»;
9) в части пятой пункта 3 статьи 35 слова «учебных заведениях иностранных государств» заменить словами «зарубежных учебных заведениях»;
10) в статье 39:
в части четвертой пункта 1 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;
в пункте 4 слова «восстановлено лицо, уволенное» заменить словами «восстановлен гражданин Республики Казахстан, уволенный»;
11) в статье 44:
в пункте 1:
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Денежное довольствие военнослужащим не выплачивается:
1) за период отсутствия на воинской службе без уважительных
причин;
2) за период прохождения воинской службы не на воинских должностях в случаях, предусмотренных подпунктами 3), 6), 8) и 9) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона;
3) за период временного отстранения от должности в соответствии
с частью первой статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;
4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;
дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Военнослужащий, находящийся в распоряжении в соответствии
с подпунктом 3) пункта 5 статьи 21 настоящего Закона, обеспечивается минимальным размером заработной платы, установленным законом
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;
часть первую пункта 7 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
«13) нахождения на казарменном положении и (или) участия
в карантинных мероприятиях.»;
в подпункте 3) части первой пункта 8 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;
12) в части третьей статьи 48 слово «иностранных» заменить словом «зарубежных»;
13) статью 49 дополнить частью пятой следующего содержания:
«При привлечении военнослужащих Вооруженных Сил и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
к выполнению задач для ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий, проведения антитеррористических операций, а также обеспечения режима чрезвычайного положения им выплачивается денежное содержание в трехкратном размере.»;
14) в статье 50:
в пункте 1 слово «Лицам» заменить словами «Гражданам Республики Казахстан»;
в пункте 1-1:
в абзаце первом части первой слово «лицам» заменить словами «гражданам Республики Казахстан»;
в абзаце первом части второй слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;
в пункте 2:
в части первой слово «Лицам» заменить словами «Гражданам Республики Казахстан»;
в части второй слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;
в части третьей слова «лица», «лиц» заменить соответственно словами «граждане Республики Казахстан», «граждан Республики Казахстан»;
в пункте 3:
в части второй:
слова «в размере» заменить словами «из расчета»;
цифры «20» заменить словом «двадцать»;
в части третьей слово «лиц» заменить словами «граждан Республики Казахстан»;
15) в абзаце третьем пункта 2 статьи 52 слово «иностранные» заменить словом «зарубежные»;
16) в статье 53:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его применения, за исключением дисциплинарного взыскания, предусмотренного подпунктом 7) части первой настоящего
пункта.»;
пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) назначение в суточный наряд вне очереди (за исключением назначения в наряд по обеспечению охраны подразделения).».
3. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года
«О миротворческой деятельности Республики Казахстан»:
пункт 2 статьи 23 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Средства, выделяемые ООН Республике Казахстан за предоставление военного персонала, поступают на счет Министерства обороны Республики Казахстан для осуществления прямых выплат военнослужащим.».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 24 июня 2026 года
№ 323-VІIІ ЗРК