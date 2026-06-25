Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Экология

В Темиртау продолжают развивать систему сбора и переработки отработанных шин и технических жидкостей. Главная задача — не допустить, чтобы такие отходы оказались на стихийных свалках, и направить их на переработку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото акимата Темиртау

Работа ведётся в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан». К ней подключены промышленные предприятия, автопарки, станции технического обслуживания и специализированные компании.

Как отметил заместитель акима Темиртау Андрей Уманцев, система постепенно охватывает всё больше участников.

— Крупные и средние предприятия города заключили договоры со специализированными утилизаторами. Из 26 автосервисов, оказывающих услуги по замене шин, 24 уже работают по договорам на утилизацию. По направлению переработки моторных масел показатели также постепенно улучшаются, — сообщил он.

При этом бюджетные средства на эту работу не расходуются: сбором и переработкой отходов занимаются частные предприятия.

По словам технического директора частного предприятия Александра Бирюкова, проблема старых шин остаётся актуальной во всём мире.

— Отработанные покрышки наносят серьёзный ущерб окружающей среде, поэтому их переработка имеет большое значение. Проектная мощность нашего предприятия составляет 3600 тонн в год. Мы принимаем все виды шин: от легковых автомобилей до крупногабаритной техники, — рассказал он.

В зависимости от состояния шин применяется два способа переработки. При механической переработке покрышки разделяют на резиновую крошку, металл и текстильный корд. Эти материалы затем используют при строительстве дорог, обустройстве спортивных и детских площадок, а также в производстве резиновых покрытий.

Часть шин перерабатывают методом пиролиза. В результате получают технический углерод, пиролизное топливо и металлические остатки, которые востребованы в различных отраслях промышленности.

Таким образом, старые покрышки не отправляются на свалку, а получают вторую жизнь в виде вторичного сырья. Кроме шин, предприятие передаёт на дальнейшую переработку отработанные масла, антифризы и загрязнённые материалы.

Как отмечает Александр Бирюков, экологическая ответственность горожан и бизнеса заметно выросла.

— Всё больше людей и организаций осознанно подходят к вопросу утилизации и передают отработанные шины в специализированные пункты, а не выбрасывают их на свалки, — подчеркнул он.

В городском акимате намерены и дальше расширять систему сбора и переработки отходов. В перспективе — добиться полного охвата предприятий и организаций, чтобы все отработанные шины, моторные масла и другие виды отходов направлялись на переработку и возвращались в хозяйственный оборот.

 

#Темиртау #переработка #шины

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