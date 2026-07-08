Вопросы к ФИФА и дубль Холанда

ЧМ-2026
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Первый раунд 1⁄8 финала чемпионата мира с участием 48 сборных в Северной Америке подарил не только запредельный уровень футбольной драмы, но и грандиозный скандал, который навсегда войдет в историю мирового спорта. Пока на полях США, Канады и Мексики гранды бьются за выживание, за кулисами турнира принимаются решения, ставящие под сомнение чистоту спортивного принципа. На фоне судейских и кабинетных войн определились очередные участники четвертьфиналов, а для некоторых живых легенд эта стадия стала моментом горького прощания с мечтой.

Главным спортивным шоком игровых сессий стал итог встречи на стадионе «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка, где сборная Норвегии сенсационно выбила из турнира пятикратных чемпионов мира – Бразилию (2:1). До 79-й минуты «селесао» контролировали ход встречи, успешно сдерживая скандинавские атаки. Однако в конце матча неудержимый нападающий Эрлинг Холанд сначала открыл счет точным ударом головой, а на 89-й минуте оформил дубль, вогнав мяч в угол ворот Алиссона и впервые выведя Норвегию в 1⁄4 мундиаля. Бразильцы ответили лишь голом Неймара с пенальти на десятой компенсированной минуте. После финального свистка плачущий Неймар не скрывал эмоций: очевидно, что для 34-летнего бразильца и его извечного заочного соперника Криштиану Роналду, чья команда уступила Испании со счетом 0:1, этот чемпионат мира стал последним в карьере. Великие герои уходят, оставляя место для новых.

Футбольный мир содрогнулся и от беспрецедентного скандала вокруг матча США и Бельгии (1:4). Накануне игры дисциплинарный комитет ФИФА принял абсурдное решение приостановить автоматическую дисквалификацию форварда американцев Фоларина Балогуна, который получил прямую красную карточку в 1⁄16 финала против Боснии и Герцеговины. Чиновники ФИФА попытались прикрыться статьей 27 Дисциплинарного кодекса, заявив, что «приостановили исполнение санк­ции сроком на один год с учетом конкретных обстоя­тельств». Однако шило в мешке утаить не удалось. Президент США Дональд Трамп публично признал, что лично звонил главе ФИФА Джанни Инфантино и просил «пересмотреть эпизод», назвав удаление «не­справедливым».

Подобное грубое вмешательство политики в спорт вызвало ярость у европейской футбольной общественности. Бельгийская федерация футбола потребовала официальных объяснений, а эксперты открыто заговорили об уничтожении принципа честной игры. Впрочем, на поле справедливость восторжествовала. Разгневанные бельгийцы вчера утром не оставили камня на камне от обороны США, разгромив хозяев со счетом 4:1 благодаря дублю Шарля Де Кетеларе, а также точным ударам Ханса Ванакена и Ромелу Лукаку. Гол американца Малика Тилльмана стал лишь слабым утешением для растоптанной «звездно-полосатой» дружины.

В других поединках стадии 1⁄8 финала зафиксированы не менее яркие результаты. Сборная Марокко подтвердила свой статус грозы авторитетов, разгромив команду Канады – 3:0. Прагматичная Франция на классе минимально одолела сопротивление Парагвая – 1:0. Результативным и зрелищным стало противостояние Мексики и Англии, где родоначальники футбола вырвали победу со счетом 3:2.

#Спорт #футбол #ФИФА #ЧМ 2026

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