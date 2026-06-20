Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской суд №2 признал кассира билетной кассы станции Тараз виновной в неоднократном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

В суде было установлено, что при оформлении проездных документов она оформляла билеты с разбивкой маршрута на отдельные участки вместо прямого рейса, присваивая разницу между фактической стоимостью проезда и полученными деньгами. Ущерб причинен трем пассажирам.

Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 248 430 тенге с лишением права сроком на 3 года занимать должности, связанные с денежными средствами и материальными ценностями», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.