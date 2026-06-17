Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки

Жезказганская площадка — это крупнейший производственный комплекс ТОО «Корпорация Казахмыс», объединяющий 11 основных промышленных объектов Kazakhmys Smelting, включая 6 рудников, 3 обогатительные фабрики, Жезказганский медеплавильный завод (ЖМЗ) и местную ТЭЦ Kazakhmys Smelting

Фото: KAZAKHMYS

Владелец группы компаний «Казахмыс» Нурлан Артыкбаев совместно с министром промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайыном Нагаспаевым посетили ключевые производственные объекты Жезказганской площадки, сообщает Kazpravda.kz

В ходе рабочей поездки были рассмотрены результаты реализации инвестиционных проектов, вопросы повышения эффективности производства, промышленной безопасности, экологической модернизации и дальнейшего развития производственных мощностей.

Одним из основных объектов посещения стал Жезказганский медеплавильный завод. Руководству были представлены проекты капитального ремонта и модернизации оборудования, реализуемые в рамках программы повышения надежности производственных мощностей.

Особое внимание было уделено экологической модернизации предприятий. На Жезказганском медеплавильном заводе, заводе «Казкат» и фильтровально-сушильных отделениях Жезказганских обогатительных фабрик завершен проект газификации стоимостью почти 4 млн долларов США. В рамках проекта в эксплуатацию введены 20 производственных объектов, а ключевое оборудование переведено с мазута на природный газ.

В результате реализации проекта выбросы парниковых газов на Жезказганском медеплавильном заводе снижены на 11,79%, а на фильтровально-сушильных отделениях — почти на 80%. Ожидаемый экономический эффект оценивается примерно в 4 млрд тенге ежегодно.

Также были представлены перспективные проекты дальнейшего развития металлургического комплекса. Среди них строительство нового сернокислотного цеха стоимостью 200 млн долларов США, который позволит более чем вдвое сократить выбросы диоксида серы и привести производство в соответствие с современными экологическими стандартами.

В числе приоритетных направлений остается и проект строительства газопоршневой электростанции мощностью 35 МВт с объемом инвестиций 24,8 млн евро. Реализация проекта позволит повысить энергетическую независимость предприятия и обеспечит ежегодную экономию порядка 5,5 млрд. тенге.

В рамках поездки делегация также посетила Жезказганские обогатительные фабрики №1, №2 и №3, где были рассмотрены вопросы модернизации технологического оборудования, повышения эффективности переработки сырья и дальнейшего развития производственной инфраструктуры.

Подводя итоги поездки, Нурлан Артыкбаев отметил, что модернизация Жезказганской площадки остается одним из стратегических направлений развития компании и будет сопровождаться дальнейшими инвестициями в производство, экологию, безопасность и технологическое обновление предприятий.