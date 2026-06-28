В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала

Транспорт

После реконструкции открылись вокзалы в Тайынше, Жанакоргане и Шиели

Фото: Минтранспорта

В Северо-Казахстанской и Кызылординской областях после модернизации открылись три железнодорожных вокзала. Обновленные объекты введены в эксплуатацию в рамках государственной программы реконструкции 124 вокзалов по стране, реализуемой по поручению Главы государства, передает Kazpravda.kz.

В Северо-Казахстанской области после завершения работ открылся вокзал станции Тайынша. В результате модернизации площадь здания увеличилась с 375 до 580 квадратных метров. Здесь обновили фасад и внутренние помещения, инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, оборудовали современные залы ожидания, улучшили навигацию и создали условия для маломобильных пассажиров.

С открытием вокзала в Тайынше в регионе полностью завершена программа модернизации железнодорожных вокзалов. Ранее были обновлены объекты на станциях Жанаесиль и Саумалколь.

Еще два модернизированных вокзала открылись на станциях Жанакорган и Шиели в Кызылординской области. В церемонии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев и вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

«Обновление вокзалов на этой ключевой магистральной линии даст импульс экономическому и туристическому развитию региона. Это не просто ремонт зданий, а инвестиция в комфорт наших граждан и надежность логистических маршрутов, связывающих юг и запад Казахстана с международными транспортными коридорами», - отметил Жанибек Тайжанов.

В ходе реконструкции на вокзалах обновили фасады, внутренние помещения и инженерную инфраструктуру, создали комфортные зоны ожидания и обеспечили безбарьерный доступ для маломобильных граждан.

#транспорт #вокзал #перевозки

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