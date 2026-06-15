Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии

Дана Аменова
специальный корреспондент

Это первая в истории победа представителей Казахстана на этом престижнейшем конкурсе

Фото предоставлено организаторами

Казахстанский художник Мансур Смагамбетов вписал свое имя в историю мирового арт-кино. Его двухканальная видеоинсталляция Parsifal завоевала главную награду в номинации Video Art на 42-м Asolo Art Film Festival (AAFF) в Италии, сообщает Kazpravda.kz

Церемония награждения состоялась 14 июня в театре «Дузе». Это первая в истории победа представителей Казахстана на этом престижнейшем конкурсе.

Фестиваль в Азоло, основанный в 1973 году под эгидой ЮНЕСКО, вырос из традиций Венецианского кинофестиваля и на протяжении полувека открывает миру имена, определяющие траекторию современного искусства.

В разные годы гран-при здесь получал Андрей Тарковский (за фильм «Андрей Рублёв»), премией имени Элеоноры Дузе была отмечена Ингрид Бергман, а среди почетных участников блистала Йоко Оно. В 2023 году лауреатом Gran Premio Asolo стал известный российский кинорежиссер Александр Сокуров. Победа Смагамбетова ставит современное казахстанское искусство в один ряд с главными именами мирового авангарда.

В этом году конкуренция была жесткой, международное жюри отсмотрело более 600 заявок из 60 стран мира. В официальную селекцию вошли всего 92 работы, и лишь 10 из них удостоились наград.

Проект Parsifal – это глубокое, постапокалиптическое высказывание на стыке экологии, истории и космологии. Фильм был снят на месте трагического лесного пожара 2023 года под Семеем, унесшего жизни 14 пожарных. Сожженный дотла лес стал декорацией, в которой художник переосмысливает классическую оперу Рихарда Вагнера через призму тенгрианской космологии.

Столкновение линейного времени западного мифа и циклического времени кочевой культуры превращается в мощную метафору деколониального осмысления экологической памяти региона, который десятилетиями страдал от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

«В 2023 году в лесу под Семеем погибли пожарные. Это произошло в регионе, в котором десятилетиями осуществлялись ядерные испытания. Для меня важно было не проиллюстрировать трагедию, а спросить: как мы вообще говорим о месте, где слои катастроф накладываются друг на друга? Мой проект Parsifal – это попытка найти язык для этого. Не западный и не советский — свой» – отмечает художник Мансур Смагамбетов.

Над проектом работала сильная казахстанская команда, в числе которой композитор Эльдар Таги, оператор-постановщик Жанайдар Мапан, ведущий бас театра «Астана Опера» Евгений Чайников, солистка балета театра имени Абая Наргиза Мирсеидова, а также перформеры из Алматы и Семея (Екатерина Сайфутдинова, Алуа Бекенова, София Плотникова, Алимгер Сулейменов, Берик Ахметжанов и др.).

Как уточняется, победа в Азоло совпала с еще одним знаковым международным выходом художника. Прямо сейчас, в эти дни Мансур Смагамбетов представляет Казахстан в национальном павильоне на знаменитой Венецианской биеннале в рамках проекта «Қоңыр: Архив тишины» со своей работой «Слышимость детства» - инсталляцией, совмещающей AI- интерьеры с фрагментами советского телевещания - также обращается к опыту детства вблизи ядерного полигона.

Успех на Asolo Art Film Festival подтверждает – когда трагический опыт Семейского региона и национальная идентичность переосмысляются через честный язык искусства, они способны резонировать на самом высоком мировом уровне. Благодаря уникальному почерку Мансура Смагамбетова современное искусство Казахстана звучит сегодня на глобальной арт-сцене глубоко и актуально.

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Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
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