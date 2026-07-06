День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане

В этом году войска отмечают свое 26-летие

Фото: пресс-служба Минобороны

За эти годы Десантно-штурмовые войска прошли путь становления и развития, став одним из наиболее мобильных и боеготовых родов войск Вооруженных сил Казахстана. Являясь резервом Верховного Главнокомандующего, десантники способны в кратчайшие сроки выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности страны, эффективно реагируя на современные вызовы и угрозы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Как уточняется, сегодня личный состав Десантно-штурмовых войск совершенствует боевую подготовку с учетом современных требований. В соединениях активно внедряются беспилотные авиационные системы, развиваются разведывательные возможности, совершенствуется воздушно-десантная подготовка, регулярно проводятся комплексные тактические учения с боевой стрельбой, десантированием личного состава и применением современных образцов вооружения и военной техники.

Высокий уровень подготовки десантники ежегодно подтверждают в ходе международных и республиканских учений, а также при выполнении миротворческих задач под эгидой ООН. В текущем году подразделения ДШВ примут участие в ряде крупных международных и республиканских мероприятий боевой подготовки.

На территории Казахстана под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками пройдут совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ «Рубеж-2026» и международное учение «Вершина братства-2026». Кроме того, десантники будут задействованы в республиканском учении «Батыл тойтарыс-2026», а также международных учениях «Взаимодействие-2026», «Нерушимое братство-2026» и «Лесное братство-2026», направленных на повышение боевой выучки и развитие оперативной совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

Сегодня Десантно-штурмовые войска объединяют военнослужащих, для которых высокий профессионализм, верность воинскому долгу и готовность к выполнению самых сложных задач являются основой службы. Бережно сохраняя славные традиции старших поколений, десантники продолжают воспитывать молодых военнослужащих в духе патриотизма, мужества и преданности Родине, неизменно следуя своему девизу: «Никто, кроме нас!».