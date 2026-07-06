Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области

В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает

Фото: Polisia.kz

В результате масштабной поисково-спасательной операции сотрудники полиции обнаружили троих граждан, ранее пропавших после поездки к подземной мечети Бекет-Ата, и оказали им необходимую помощь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Автомобиль, на котором передвигались граждане, застрял в заболоченной местности, а из-за разрядившегося аккумулятора они не смогли самостоятельно продолжить путь.

Благодаря высокой проходимости служебного автомобиля-пикапа, которым оснащены участковые инспекторы полиции для несения службы в степной и труднодоступной местности, сотрудники полиции оперативно добрались до места происшествия.

Используя возможности специализированного транспорта, они вытащили застрявший автомобиль из болота, после чего подзарядили аккумулятор и помогли запустить двигатель.

Слаженные и профессиональные действия сотрудников полиции позволили оперативно оказать помощь гражданам и обеспечить их безопасное возвращение домой.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Департамент полиции Мангистауской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости заранее планировать маршруты поездок в отдаленные районы, проверять техническое состояние транспортных средств и учитывать особенности местности.

