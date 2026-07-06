Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области

Закон и Порядок

В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает

Фото: Polisia.kz

В результате масштабной поисково-спасательной операции сотрудники полиции обнаружили троих граждан, ранее пропавших после поездки к подземной мечети Бекет-Ата, и оказали им необходимую помощь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Автомобиль, на котором передвигались граждане, застрял в заболоченной местности, а из-за разрядившегося аккумулятора они не смогли самостоятельно продолжить путь.

Благодаря высокой проходимости служебного автомобиля-пикапа, которым оснащены участковые инспекторы полиции для несения службы в степной и труднодоступной местности, сотрудники полиции оперативно добрались до места происшествия.

Используя возможности специализированного транспорта, они вытащили застрявший автомобиль из болота, после чего подзарядили аккумулятор и помогли запустить двигатель.

Слаженные и профессиональные действия сотрудников полиции позволили оперативно оказать помощь гражданам и обеспечить их безопасное возвращение домой.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Департамент полиции Мангистауской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости заранее планировать маршруты поездок в отдаленные районы, проверять техническое состояние транспортных средств и учитывать особенности местности.
 

#ДП #авто #Мангистауская область #болото #ЗИП

Популярное

Все
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Шествие артистов уличных театров-участников фестиваля городских перформансов провели в Астане
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Национальный день домбры: мультимедийное музыкальное шоу прошло в столичном амфитеатре
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
Змею отловили на территории частного дома в Алматинской области
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Казахстанцы завоевали две золотые медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны
Общее дело семьи Томановых
Два золота из Праги
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Сборная Германии проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти
Токаев принял президента ЕБРР
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Фейковая онлайн-доставка: Генпрокуратура обратилась к казах…
МВД: Более двух тысяч госслужащих наказали по представления…
Ночь – не время для детских прогулок
Право на возмещение вреда закреплено в новой Конституции Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]