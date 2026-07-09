Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) пункт 3 статьи 37 дополнить частью второй следующего содержания:

«Недропользователи, которым право временного возмездного землепользования (аренды) предоставлено в рамках контрактов на разведку

и (или) добычу углеводородов в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 настоящей статьи, вправе сдавать принадлежащие им земельные участки

(или их части) во вторичное землепользование (субаренду), за исключением земель сельскохозяйственного назначения, другому недропользователю для целей проведения операций по недропользованию по контрактам на разведку и (или) добычу углеводородов при наличии заключенного между ними соглашения о порядке проведения операций на совмещенной территории

в соответствии со статьей 24 Кодекса Республики Казахстан «О недрах

и недропользовании».»;

2) в пункте 2 статьи 94:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Срок для принятия мер по рациональному использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства устанавливается один год или в соответствии с частью пятой настоящего пункта при выявлении истощений и деградированных почв.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«При выявлении истощений и деградированных почв по следующим

показателям баллов бонитета устанавливаются следующие сроки принятия мер по рациональному использованию земельного участка

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства:

1) при балле бонитета до двадцати – пять лет;

2) при балле бонитета от двадцати до сорока – четыре года;

3) при балле бонитета от сорока до шестидесяти – три года;

4) при балле бонитета от шестидесяти до восьмидесяти – два года;

5) при балле бонитета от восьмидесяти и выше – один год.»;

в части шестой слово «пятой» заменить словом «шестой».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) пункт 2 статьи 1 после слова «офсетов» дополнить словами

«и рыночных механизмов Парижского соглашения»;

2) пункт 3 статьи 2 после слова «офсетам» дополнить словами

«и рыночным механизмам Парижского соглашения»;

3) в статье 9-1:

пункт 1 после слова «единиц» дополнить словами «или правилам реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. При реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда через рыночный механизм Парижского соглашения, часть от общего объема поглощения парниковых газов, установленная экологическим законодательством Республики Казахстан, зачисляется для целей исполнения определяемого на национальном уровне вклада Республики Казахстан

в глобальное реагирование на изменение климата.».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 129:

пункт 2 после цифр «8-2,» дополнить цифрами «8-3,»;

дополнить пунктом 8-3 следующего содержания:

«8-3. Действие настоящей главы, за исключением пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 131 и статьи 131-1 настоящего Кодекса, не распространяется

на государственный контроль в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в отношении операторов объектов I и II категорий, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 17 после цифр «8-2,» дополнить цифрами «8-3,»;

часть первую пункта 19 после цифр «8-2,» дополнить цифрами «8-3,»;

2) пункт 6 статьи 193 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Ограничения, предусмотренные подпунктом 1) части первой



настоящего пункта, не распространяются на единого оператора по поставке нефтепродуктов.».

4. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

1) статью 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законы Республики Казахстан, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»;

2) в пункте 10 статьи 22 слова «регистра выбросов и переноса загрязнителей» заменить словами «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

3) статью 26 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) определяет организацию, осуществляющую функции Национального центра управления отходами;»;

4) в части первой пункта 2 статьи 27:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разработки и утверждения нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды;»;

дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

«12-2) разработки и утверждения функций Национального центра управления отходами;»;

5) в статье 36:

пункт 1 дополнить словами «, в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов»;

в пункте 8 слова «с точки зрения влияния на природную среду устанавливаются с учетом природных условий» заменить словами «устанавливаются для естественных экологических систем и объектов»;

6) в статье 37:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Участие заинтересованной общественности при разработке целевых показателей качества обеспечивается в соответствии с правилами проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным органом

в области охраны окружающей среды.»;

подпункт 8) пункта 7:

после слова «утилизации» дополнить словами «, в том числе энергетической утилизации отходов,»;

дополнить словами «, а также отходов, переведенных в статус вторичных ресурсов после проведения вспомогательных операций при управлении отходами»;

7) в абзаце первом пункта 1 статьи 41 слова «подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации» заменить словами

«к восстановлению»;

8) пункт 3 статьи 65 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для деятельности, осуществляемой на основании технических проектных документов в период разведки углеводородов, разработанных согласно требованиям Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее – технические проектные документы), проведение оценки воздействия на окружающую среду не является обязательной,

за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море.»;

9) в статье 68:

в части первой пункта 7 слова «приема замечаний и предложений, указанного в части второй пункта 9 настоящей статьи» заменить словами

«, указанного в пункте 7 статьи 73 настоящего Кодекса»;

в пункте 8 слова «трех рабочих дней с даты размещения заявления

о намечаемой деятельности на официальных интернет-ресурсах» заменить словами «срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи,»;

в пункте 9:

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, и по заявлениям о намечаемой деятельности

в период разведки углеводородов, за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море, заинтересованные государственные органы и общественность вправе представлять свои замечания и предложения в отношении заявления

о намечаемой деятельности в течение шести рабочих дней с даты размещения заявления о намечаемой деятельности на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

в части третьей слова «указанного в части второй настоящего пункта, не принимаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды к рассмотрению» заменить словами «указанных в частях второй

и третьей настоящего пункта, должны учитываться уполномоченным органом в области охраны окружающей среды при рассмотрении проекта отчета

о возможных воздействиях и выдаче заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»;

в пункте 10:

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, и по заявлениям о намечаемой деятельности

в период разведки углеводородов, за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море, указанный в части первой настоящего пункта срок составляет два рабочих дня с даты истечения срока приема замечаний и предложений.»;

в части второй слова «части первой» заменить словами «частях первой и второй»;

10) в статье 69:

подпункт 1) части первой пункта 2 дополнить словами

«, за исключением деятельности, осуществляемой на основании технических проектных документов в период разведки углеводородов, кроме деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, и по заявлениям о намечаемой деятельности

в период разведки углеводородов, за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море, указанный в части первой настоящего пункта срок составляет десять рабочих дней с даты регистрации заявления о намечаемой деятельности

в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды.»;

11) в пункте 10 статьи 72:

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, указанный в части второй настоящего пункта срок составляет шесть рабочих дней с даты направления уполномоченным органом в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях.»;

в части третьей слова «установленного частью второй» заменить словами «установленного частями второй и третьей»;

12) в статье 73:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При наступлении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного и военного положения срок действия протокола приостанавливается на период действия указанных событий.»;

абзац первый подпункта 2) пункта 2 после слова «среды» дополнить словами «для размещения в цифровой системе «Национальный банк данных

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

часть вторую пункта 3 после слова «дней» дополнить словами

«, а по видам деятельности в период разведки углеводородов, за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море, – не менее пятнадцати рабочих дней»;

пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае изменения инициатором после согласования с местными исполнительными органами или представителем местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы места

и (или) времени проведения общественных слушаний уведомление о таких изменениях размещается инициатором не позднее чем за пять рабочих дней

до даты начала проведения общественных слушаний в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан» и на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов соответствующих административно-территориальных единиц.»;

пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Замечания и предложения социального, бытового, культурного, личного и иного характера подлежат учету при условии обоснованности

их связи с воздействием намечаемой или осуществляемой деятельности

на окружающую среду.»;

подпункт 3) части первой пункта 17 дополнить словами

«, за исключением нарушения срока подписания протокола общественных слушаний, установленного пунктом 14 настоящей статьи, при условии,

что такое нарушение не повлияло на полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе»;

часть третью пункта 18 после слов «проведения общественных слушаний,» дополнить словами «за исключением нарушения срока, предусмотренного пунктом 14 настоящей статьи,»;

13) в пункте 1 статьи 76:

предложение второе части первой исключить;

дополнить частями второй, третьей и седьмой следующего содержания:

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, указанный в части первой настоящего пункта срок составляет восемь рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Замечания к проекту отчета о возможных воздействиях должны быть устранены инициатором в течение пяти рабочих дней со дня направления замечаний.»;

«В случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, указанный в части четвертой настоящего пункта срок составляет пятнадцать рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду.»;

14) подпункт 1) части первой статьи 87 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае изменения сроков выполнения работ, указанных в ранее согласованных проектных документах в период разведки углеводородов,

за исключением проектных документов в период разведки углеводородов

на участках недр, осуществляемой на море, при условии неизменности проектных решений и соблюдения требований пункта 7 статьи 76 настоящего Кодекса прохождение повторной государственной экологической экспертизы не требуется;»;

15) в статье 96:

в пункте 1:

часть первую дополнить словами «, за исключением технических проектных документов при осуществлении деятельности в период разведки углеводородов, кроме деятельности в период разведки углеводородов

на участках недр, осуществляемой на море»;

часть вторую после слова «среды» дополнить словами «или местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При наступлении чрезвычайных ситуаций социального, природного

и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного и военного положения срок действия протокола приостанавливается на период действия указанных событий.»;

пункт 2 дополнить словами «, а также с учетом положений пункта 8 статьи 73 настоящего Кодекса»;

в пункте 3:

абзац первый после слова «среды» дополнить словами «или местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения»;

подпункт 3) дополнить словами «, за исключением нарушения срока подписания протокола общественных слушаний, установленного пунктом 14 статьи 73 настоящего Кодекса, при условии, что такое нарушение не повлияло на полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе»;

16) в статье 106:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Экологическое разрешение выдается на:

1) эксплуатацию каждого отдельного объекта I и II категорий;

2) строительство (проведение строительно-монтажных работ) объектов I и II категорий;

3) работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов

I и II категорий.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Экологическое разрешение на строительство новых промышленных объектов, отнесенных к I категории, выдается с учетом применения наилучших доступных техник при эксплуатации такого объекта.»;

17) в пункте 7 статьи 110:

слова «и (или) предоставление» заменить словами

«или несвоевременное представление, предоставление»;

после слов «в этой декларации,» дополнить словами «а равно несоблюдение декларируемого количества выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов»;

18) в пункте 1 статьи 111 слова «для объектов» заменить словами

«при эксплуатации объектов»;

19) абзац первый подпункта 2) пункта 1 статьи 112 после слова «деятельности» дополнить словами «при эксплуатации»;

20) в статье 113:

в части первой пункта 6 слова «Правительство Республики Казахстан» заменить словами «Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды»;

в пункте 11:

слова «не ниже» заменить словами «не выше»;

слова «описанных в опубликованных справочниках» заменить словами «приведенных в заключениях»;

21) в статье 114:

в пункте 1:

в подпункте 4) слова «строительство, реконструкция и (или)» исключить;

в подпункте 7) слова «в отношении этапов строительства, эксплуатации и постутилизации» заменить словами «при эксплуатации»;

в подпункте 9) слова «по строительству и» заменить словом «при»;

в пункте 3:

в подпункте 1) слова «по строительству и (или) эксплуатации объектов» заменить словами «по эксплуатации объектов после строительства или реконструкции»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) проект инвентаризации стационарных источников выбросов.»;

в пункте 4 слова «строительством и (или)» исключить;

22) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 115 слова

«по строительству и (или)» заменить словами «в части»;

23) в статье 120:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Наличие экологического разрешения на воздействие обязательно для:

1) строительства объектов I и II категорий;

2) эксплуатации объектов II категорий;

3) эксплуатации объектов І категории в случае, предусмотренном частью второй пункта 4 статьи 418 настоящего Кодекса.»;

в части первой пункта 3 слова «воздействие для» заменить словами «воздействие при эксплуатации»;

пункт 5 после слова «воздействие» дополнить словами

«при эксплуатации»;

24) в пункте 2 статьи 122:

в подпункте 1) слова «и (или)» заменить словом «или»;

в подпункте 6) слово «эксплуатации» заменить словами «строительства и (или) эксплуатации»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) проект инвентаризации стационарных источников выбросов.»;

25) в статье 123:

пункт 2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Указанный в части первой настоящего пункта срок для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды составляет двадцать рабочих дней в случае реализации намечаемой деятельности

по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов.

Указанный в части первой настоящего пункта срок для местного исполнительного органа составляет десять рабочих дней в случае технических проектных документов в период разведки углеводородов, за исключением деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море.»;

в пункте 3:

часть первую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«тринадцати рабочих дней с даты принятия заявления к рассмотрению – в случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым

в рамках инвестиционных контрактов, соглашений об инвестициях,

а также стратегически важным проектам (стоимостью свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, пяти рабочих дней с даты принятия заявления

к рассмотрению – в случае технических проектных документов в период разведки углеводородов, за исключением деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море.»;

часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«трех рабочих дней со дня направления замечаний – в случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений об инвестициях, стратегически важным проектам (стоимостью свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, а также технических проектных документов в период разведки углеводородов, за исключением деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Заявление на выдачу экологического разрешения на воздействие

в случае изменения оператором сроков осуществления деятельности в период разведки углеводородов без изменения других показателей проектной документации рассматривается в срок не более трех рабочих дней со дня регистрации заявления, по результатам которого выдается экологическое разрешение на воздействие.»;

26) в статье 130:

в части первой пункта 2:

в подпункте 1) слово «утилизация» заменить словами «сбор отходов – транспортировка – сортировка – переработка и (или) утилизация»;

в подпункте 7) слова «отходов производства и потребления» заменить словами «вторичных ресурсов»;

в части третьей пункта 3 слова «разрабатывается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и утверждается



Правительством Республики Казахстан» заменить словами «разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

27) статью 145 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Ликвидация последствий эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, может проводиться

до завершения эксплуатации таких объектов с целью уменьшения объема работ по ликвидации (прогрессивная ликвидация).»;

28) в статье 147:

пункт 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) депозитного счета.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Финансовое обеспечение предоставляется в одном из нескольких видов финансового обеспечения, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, или в их сочетании по выбору оператора объекта І категории.»;

в пункте 7 слова «При условии соблюдения требований пункта 6 настоящей статьи оператор» заменить словом «Оператор»;

пункт 8 после слова «непрерывно» дополнить словами

«, за исключением случаев, указанных в пункте 8 статьи 150 настоящего Кодекса,»;

в пункте 10:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) обезвреживание, демонтаж оборудования и снос объектов сооружений, потенциально оказывающих негативное влияние на компоненты окружающей среды, после завершения эксплуатации;»;

подпункт 2) исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) управление отходами;»;

пункты 10-1 и 13 изложить в следующей редакции:

«10-1. Операторы объектов I категории составляют планы

по перепрофилированию и (или) иной эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений, комплексов) в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

«13. С переходом права собственности или иного вещного права

на объект І категории к новому оператору переходит обязательство

по предоставлению финансового обеспечения и предыдущий оператор освобождается от данного обязательства и обязательства по ликвидации последствий эксплуатации объекта І категории с даты передачи соответствующего права на данный объект, кроме случая, когда договором ими установлена солидарная ответственность до предоставления таким новым оператором финансового обеспечения в соответствии с настоящей статьей.»;

29) статью 149 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Доля финансового обеспечения в виде залога банковского вклада должна составлять:

1) по истечении десяти лет с даты ввода в эксплуатацию объекта

не менее пятидесяти процентов от общей суммы финансового обеспечения;

2) по истечении двадцати лет с даты ввода в эксплуатацию объекта сто процентов от общей суммы финансового обеспечения.»;

30) пункт 8 статьи 150 изложить в следующей редакции:

«8. При залоге имущества предмет залога остается у залогодателя.

В случаях гибели, повреждения или утраты предмета залога (или его части) либо если право собственности на него перешло к другому лицу,

в том числе в случае распоряжения залогодателем предметом залога (или его частью), залогодатель обязан в течение ста восьмидесяти календарных дней восстановить или заменить предмет залога (или его соответствующую часть) другим равноценным имуществом.»;

31) раздел 7 дополнить статьей 151-1 следующего содержания:

«Статья 151-1. Применение депозитного счета в качестве

финансового обеспечения

1. В целях обеспечения финансирования ликвидации последствий эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие

на окружающую среду, операторы объектов І категории вправе формировать депозитный счет.

2. Депозитный счет формируется за счет ежегодных отчислений, осуществляемых оператором объекта І категории.

Отчисления производятся на депозитный счет в любом банке

на территории Республики Казахстан.

3. Размер ежегодных отчислений в депозитный счет прямо пропорционален общей сметной стоимости затрат на ликвидацию последствий эксплуатации объекта І категории в расчете на период (количество лет), по истечении которого объект ликвидируется,

и определяется оператором объекта I категории в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4. Если фактические затраты на ликвидацию последствий эксплуатации объекта І категории превысят размер депозитного счета, то оператор объекта І категории обязан осуществлять дополнительное финансирование

на ликвидацию последствий эксплуатации такого объекта. Если фактические затраты на ликвидацию меньше размера депозитного счета, то оставшиеся деньги возвращаются на текущий счет оператора объекта І категории.

5. Оператор объекта І категории вправе производить частичную ликвидацию объекта І категории до прекращения всей деятельности с целью уменьшения объема работ по ликвидации (прогрессивная ликвидация).

При проведении прогрессивной ликвидации финансирование производится за счет средств, находящихся на депозитном счете.

Сумма отчислений на депозитный счет уменьшается на сумму, использованную оператором на ликвидацию последствий эксплуатации объекта І категории.

6. Передача права собственности на объект I категории является безусловным основанием переоформления (передачи) сформированного депозитного счета новому собственнику.»;

32) в статье 155:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Ведение цифровой системы «Национальный банк данных

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан» осуществляется подведомственной организацией уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «должна обеспечивать» заменить словами «содержит и должна обеспечивать»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) государственного реестра углеродных единиц;»;

дополнить подпунктами 11), 12) и 13) следующего содержания:

«11) учета и отчетности по производственному экологическому контролю;

12) автоматизированной системы мониторинга эмиссий

в окружающую среду;

13) общественных слушаний.»;

33) в подпункте 1) пункта 3 статьи 159 слова «пункта 6 статьи 166» заменить словами «пункта 4 статьи 166-1»;

34) статью 166 изложить в следующей редакции:

«Статья 166. Деятельность национальной гидрометеорологической

службы в области метеорологического, гидрологического

мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды

1. Национальная гидрометеорологическая служба обеспечивает ведение мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического

и гидрологического мониторинга с использованием государственной наблюдательной сети, оказывает услуги общегосударственного

и международного значения, специального назначения, предоставляет специализированную информацию, осуществление научных и (или) научно-технических работ в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды.

Услуги общегосударственного и международного значения – услуги

в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды, имеющие важное значение для безопасности населения и государства, устойчивого функционирования экономики

и социальной сферы, оказываемые с использованием государственной наблюдательной сети.

Услуги специального назначения – услуги в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды, не относящиеся к услугам общегосударственного и международного значения и оказываемые

с использованием данных государственной наблюдательной сети или видов мониторинга, в том числе по заказам физических и юридических лиц.

Специализированная информация – целевая информация,

не относящаяся к услугам общегосударственного и международного значения, получаемая в результате оказания услуг специального назначения или результате обработки, расчетов и анализа данных государственной наблюдательной сети.

Научные и (или) научно-технические работы в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды – научно-исследовательские работы, направленные на получение и применение новых знаний и решение задач

в области гидрологии, метеорологии и экологии, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований, в том числе выполнение проектных работ по гидрологическим, метеорологическим расчетам, выполнение работ по проектированию оценки воздействия на окружающую среду, выполняемых в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

Осуществление научных и (или) научно-технических работ в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды – услуги в области метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды, не относящиеся к услугам общегосударственного и международного значения, выполняемые в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Перечень видов деятельности, технологически связанных с ведением метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды, утверждается уполномоченным органом

в области охраны окружающей среды по согласованию с антимонопольным органом.

3. Национальная гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями инструктивно-методических документов для ведения метеорологического, гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды с использованием государственной наблюдательной сети, утверждаемых Национальной гидрометеорологической службой по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует деятельность по ведению метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды в части оказания услуг общегосударственного и международного значения и утверждает требования

к организации деятельности государственной наблюдательной сети.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или)

реализуемые субъектом государственной монополии в области ведения метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды, устанавливаются уполномоченным органом

в области охраны окружающей среды по согласованию с антимонопольным органом.

5. Национальная гидрометеорологическая служба представляет Республику Казахстан по вопросам гидрологической, метеорологической деятельности и деятельности в области мониторинга состояния окружающей среды при взаимодействии с международными организациями, иностранными организациями и гидрометеорологическими службами других государств, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

6. Национальная гидрометеорологическая служба входит в состав государственной системы гражданской защиты и осуществляет свою деятельность при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.»;

35) дополнить статьей 166-1 следующего содержания:

«Статья 166-1. Государственная монополия в области

метеорологического, гидрологического

мониторинга и мониторинга состояния

окружающей среды

1. К государственной монополии относится деятельность по ведению метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды в части оказания услуг общегосударственного и международного значения с использованием государственной наблюдательной сети, которая осуществляется Национальной гидрометеорологической службой – юридическим лицом, созданным

по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. Услугами общегосударственного и международного значения

в области метеорологического мониторинга являются:

1) приземные метеорологические, актинометрические, агрометеорологические, аэрологические, радиолокационные, озонометрические наблюдения, сбор, обработка, хранение,

анализ полученных метеорологических данных и подготовка

штормовой метеорологической информации, метеорологических и агрометеорологических прогнозов, метеорологической информации общего назначения, включающей в себя справочники, бюллетени, справки-консультации, режимной информации и другой метеорологической информации, а также обеспечение в установленном порядке такой информацией государственных органов, иных организаций и физических лиц;

2) ведение государственного климатического кадастра и государственного гидрометеорологического фонда;

3) предоставление метеорологической информации для международного обмена;

4) мониторинг климата, включая его изменение.

Государственный климатический кадастр – систематизированный свод данных, основанный на метеорологической информации о совокупности атмосферных условий, включающих в себя температуру воздуха, облачность, атмосферные явления, направление и скорость ветра, количество осадков

и другие характеристики атмосферы и подстилающей поверхности, характерные для определенных территорий, и сформированный на основе климатической базы метеорологических данных за многолетний период.

Правила ведения государственного климатического кадастра, а также состав данных государственного климатического кадастра и порядок предоставления государственным органам, иным организациям и физическим лицам его данных утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Государственный гидрометеорологический фонд – совокупность документированной гидрологической и метеорологической информации, подлежащей хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в целях ее использования.

Правила ведения государственного гидрометеорологического фонда утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

3. Услугами общегосударственного и международного значения

в области гидрологического мониторинга являются:

1) наблюдения на реках, озерах (морях), водохранилищах, каналах и иных поверхностных водных объектах, сбор, обработка, анализ полученных гидрологических данных и подготовка гидрологических краткосрочных, долгосрочных прогнозов, в том числе с заблаговременностью до пяти – семи суток и возможностью уточнений каждые три дня в весенний период, и выдача штормовых предупреждений о возможности и факте возникновения опасных и стихийных гидрологических явлений;

2) подготовка гидрологической информации общего назначения, включающей в себя справочники, бюллетени, справки-консультации, а также обеспечение в установленном порядке такой информацией государственных органов, иных организаций и физических лиц;

3) подготовка данных для ведения государственного водного кадастра по разделу «Поверхностные воды» на основании результатов гидрологического мониторинга;

4) предоставление гидрологической информации для международного обмена в установленном порядке.

4. Услугами общегосударственного и международного значения

в области мониторинга состояния окружающей среды являются:

1) наблюдение, сбор, обработка, анализ данных о состоянии загрязнения объектов охраны окружающей среды, предусмотренных подпунктами 2) – 8) настоящего пункта, подготовка информации общего назначения о состоянии загрязнения окружающей среды, включающей в себя бюллетени и справочную информацию, а также обеспечение в установленном порядке такой информацией государственных органов, иных организаций и физических лиц;

2) мониторинг загрязнения атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на селитебных территориях;

3) мониторинг загрязнения атмосферных осадков – система наблюдений за химическим составом атмосферных осадков и снежного покрова на селитебных территориях;

4) мониторинг загрязнения вод – система наблюдений за загрязнением поверхностных вод в прибрежных зонах;

5) мониторинг загрязнения почв – система наблюдений

за концентрациями загрязняющих веществ в почвах селитебных территорий;

6) радиационный мониторинг – система наблюдений за техногенным и природным радиоактивным загрязнением на селитебных территориях;

7) мониторинг трансграничных загрязнений – система наблюдений, осуществляемых в рамках международного сотрудничества с приграничными государствами, за загрязнением трансграничных поверхностных вод и прибрежных почв трансграничных рек;

8) фоновый мониторинг – система наблюдений за состоянием атмосферы и другой среды в их взаимодействии с биосферой

с использованием специализированной сети станций комплексного фонового мониторинга окружающей среды;

9) предоставление информации о состоянии окружающей среды для международного обмена в установленном порядке.»;

36) в статье 167:

пункт 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Требования к организации охранных зон определяются

в соответствии с правилами установления охранных зон стационарных пунктов наблюдений и пунктов наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы государственной наблюдательной сети, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

часть первую пункта 6 дополнить словами «, землепользователями или собственниками земельных участков»;

37) в пункте 1 статьи 169:

слово «Порядок» заменить словами «Перечень и порядок»;

слово «определяется» заменить словом «определяются»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования к составу, содержанию и опубликованию метеорологической, гидрологической информации и информации о состоянии окружающей среды устанавливаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

38) в статье 173:

в пункте 1 слова «физическими и юридическими лицами» заменить словами «операторами объектов I, II, III и IV категорий»;

в пункте 2:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) соблюдение квалификационных требований и правил осуществления лицензируемых видов деятельности в области охраны окружающей среды, а также деятельности, в отношении которой установлен уведомительный порядок;

3) соблюдение экологических требований, предусмотренных иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;»;

подпункты 4), 5), 6) и 7) исключить;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В отношении операторов объектов I и II категорий государственный экологический контроль осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

В отношении операторов объектов III и IV категорий государственный экологический контроль осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановой проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

39) статью 174 изложить в следующей редакции:

«Статья 174. Формы государственного экологического контроля

в отношении операторов объектов I и II категорий

1. Государственный экологический контроль в отношении операторов объектов I и II категорий осуществляется в следующих формах:

1) дистанционный контроль субъекта (объекта) контроля;

2) проверки;

3) контроль автоматизированными системами мониторинга эмиссий

в окружающую среду.

2. Порядок проведения государственного экологического контроля

в отношении операторов объектов I и II категорий и (или) принятия решений по административным делам, фиксирующим ход и результаты осуществления административной процедуры в сфере государственного экологического контроля, регулируется положениями настоящего Кодекса. В случае выявления пробелов или противоречий норм законодательства Республики Казахстан в сфере государственного экологического контроля, содержащихся в нормативных правовых актах Республики Казахстан, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса.

3. Дистанционный контроль субъекта (объекта) проводится без выезда на место путем изучения спутниковых данных, фото- и видеоматериалов, результатов мониторинга онлайн-платформ, публикаций средств массовой информации, анализа представленной субъектом контроля отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также полученных

из государственных цифровых систем, других документов и сведений

о деятельности субъекта (объекта) контроля.

Целями дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по результатам дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля.

4. Проверки подразделяются на следующие виды:

1) комплексные проверки, проводимые органом контроля

по соблюдению физическими и юридическими лицами требований экологического законодательства Республики Казахстан;

2) внеплановые проверки, назначаемые органом контроля

по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля.

Целями проведения проверок являются выявление и (или) устранение угрозы окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

5. Контроль автоматизированными системами мониторинга эмиссий

в окружающую среду проводится на основе непрерывной фиксации и передачи в режиме реального времени данных о количестве, концентрации и времени осуществления эмиссий в окружающую среду в цифровую систему «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан», получаемых автоматизированными системами мониторинга эмиссий в соответствии с правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду, разрабатываемыми и утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

40) дополнить статьями 174-1 и 174-2 следующего содержания:

«Статья 174-1. Порядок проведения дистанционного контроля

субъекта (объекта) контроля в отношении

операторов объектов I и II категорий

1. Дистанционный контроль субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом с соблюдением одновременно следующих условий:

1) органам контроля запрещается посещать субъекты (объекты) контроля;

2) не требуются регистрация в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, и предварительное уведомление субъекта контроля;

3) по итогам дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля

в случае выявления незначительных и значительных нарушений экологического законодательства Республики Казахстан составляется предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения выявленных нарушений;

4) по итогам дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля

в случае выявления грубых нарушений экологического законодательства Республики Казахстан составляется акт о результатах дистанционного контроля и в течение пяти рабочих дней после вручения его субъекту (объекту) контроля назначается внеплановая проверка субъекта (объекта) контроля, основанием для которой является акт о результатах дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля;

5) в случае выявления по итогам дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля нарушений экологического законодательства Республики Казахстан дела об административных правонарушениях не возбуждаются.

2. Акт о результатах дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля или предписание об устранении выявленных нарушений направляется субъекту контроля в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушения (нарушений) посредством цифровой системы «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан».

3. Акт о результатах дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля или предписание об устранении выявленных нарушений, направленные одним из нижеперечисленных способов, также считается врученным субъекту контроля в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки о получении;

2) почтой либо курьерской почтовой связью – с даты уведомления

о вручении;

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе органа контроля, а также на интернет-ресурсах.

4. В случае несогласия с нарушениями, указанными в акте

о результатах дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля и (или) предписании об устранении выявленных нарушений, субъект контроля вправе представить в орган контроля возражение на акт о результатах дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля и (или) предписание об устранении выявленных нарушений в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения таких акта и (или) предписания.

В возражении субъект контроля обязан изложить замечания и (или) доводы, которые направляются в орган контроля.

Орган контроля, проводивший дистанционный контроль, в течение десяти рабочих дней со дня получения возражения с учетом замечаний

и (или) доводов принимает решение о принятии возражения или об отказе

в принятии возражения с мотивированным обоснованием.

Решение органа контроля, проводившего дистанционный контроль,

об отказе в принятии возражения является основанием для обжалования результатов дистанционного контроля в вышестоящий уполномоченный орган, должностному лицу.

5. В случае согласия с выявленными по результатам дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля нарушениями субъект контроля, получивший предписание об устранении выявленных нарушений, обязан

в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, представить в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

6. Неустранение выявленных нарушений в срок, указанный

в предписании, является основанием для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля в соответствии с настоящим Кодексом.

7. Результаты дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля учитываются в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан».

Правила ведения учета дистанционного контроля субъекта (объекта) контроля в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан» разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Статья 174-2. Порядок проведения проверок

1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды утверждает проверочные листы, которые размещаются в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан».

Проверочный лист включает в себя перечень обязательных требований, предъявляемых к деятельности субъекта (объекта) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Проверке подлежат только требования, установленные в проверочных листах.

Требования, включаемые в проверочный лист, должны соответствовать одновременно следующим критериям:

1) быть связанными с деятельностью (процессом, действием), которая непосредственно (напрямую) влияет на жизнь, здоровье людей, защиту

их имущества, безопасность окружающей среды, национальную безопасность Республики Казахстан, включая экономическую безопасность, защиту конституционных прав, свобод и законных интересов физических

и юридических лиц, государства;

2) соблюдение требований возможно проверить путем лабораторного исследования, осмотра и (или) досмотра, проверки наличия подтверждающих документов;

3) требования не могут носить общий характер и содержать отсылку

на другие нормативные правовые акты Республики Казахстан.

2. Комплексные проверки осуществляются с применением критериев оценки степени рисков.

Критерии оценки степени риска и управления рисками в области охраны окружающей среды для отбора субъекта (объекта) контроля разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

3. Кратность проведения комплексных проверок определяется критериями оценки степени риска, но не чаще:

1) одного раза в год для сфер деятельности субъекта (объекта) контроля, отнесенных к высокой степени риска;

2) одного раза в два года для сфер деятельности субъекта (объекта) контроля, отнесенных к средней степени риска;

3) одного раза в три года для сфер деятельности субъекта (объекта) контроля, отнесенных к низкой степени риска.

4. Основанием для назначения комплексной проверки является график, формирующийся в цифровой системе «Национальный банк данных

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан» в автоматическом режиме на ежегодной основе в отношении субъекта (объекта) контроля с обязательным указанием субъекта (объекта) контроля, в отношении которого назначена комплексная проверка.

График проведения комплексных проверок в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок, публикуется в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан».

При отсутствии цифровой системы оценки и управления рисками график утверждается первым руководителем уполномоченного органа

в области охраны окружающей среды.

Запрещается формировать графики проведения комплексных проверок за один и тот же период.

5. Орган контроля обязан уведомить в письменном виде субъект контроля (руководителя юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) о начале проведения комплексной проверки не менее чем

за тридцать календарных дней до начала проверки.

В случае, когда субъект контроля получил уведомление о начале проведения комплексной проверки, но на момент проверки прошел государственную перерегистрацию в соответствии с пунктом 6 статьи 42 Гражданского кодекса Республики Казахстан, повторное уведомление

о начале проведения проверки не требуется.

6. Период проведения комплексной проверки определяется с даты завершения предыдущей комплексной проверки и завершается со сроком проведения комплексной проверки.

Период проведения комплексной проверки не должен превышать три календарных года.

7. Основаниями для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля являются:

1) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, если субъект контроля не устранил выявленные нарушения;

2) ситуация, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, неблагоприятных метеорологических условий, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей и (или) окружающей среде, нарушение условий жизнедеятельности людей;

3) выявление по итогам дистанционного контроля грубых нарушений экологического законодательства Республики Казахстан;

4) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований экологического законодательства Республики Казахстан при наличии подтверждающих доказательств;

5) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо

об угрозе причинения вреда здоровью человека, окружающей среде, правам

и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

7) повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля

о несогласии с первоначальной проверкой;

8) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

8. Период проведения внеплановой проверки определяется с даты поступления оснований для назначения внеплановой проверки или даты наступления чрезвычайной ситуации и завершается со сроком проведения внеплановой проверки, за исключением случаев, когда в основаниях для назначения внеплановой проверки указан иной период.

9. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

10. При проведении внеплановой проверки уведомление субъекта контроля о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля не требуется.

11. Проверки проводятся на основании акта о назначении проверки,

в котором указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля или фамилия, имя, отчество

(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица,

в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля, участок территории;

6) предмет проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) период проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные настоящим Кодексом;

11) подпись руководителя органа контроля (либо лица, исполняющего его обязанности);

12) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или об отказе

в получении акта о назначении проверки.

12. Акт о назначении проверки, дополнительный акт о продлении сроков проверки в обязательном порядке регистрируются в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность

в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Акт о назначении проверки, дополнительный акт о продлении сроков проверки регистрируются в отношении субъекта (объекта) контроля

с обязательным указанием субъекта (объекта) контроля.

Регистрация акта о назначении проверки, дополнительного акта

о продлении сроков проверки носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем оценки

и управления рисками.

Акт о назначении проверки, дополнительный акт о продлении сроков проверки органом контроля регистрируются до начала проверки

в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, путем их представления, в том числе в электронной форме,

в территориальный орган уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов по месту нахождения субъекта (объекта) контроля.

При регистрации акта о назначении проверки органом контроля предъявляются проверочные листы с указанием пунктов требований, подлежащих проверке.

Порядок регистрации актов о назначении проверки, дополнительных актов о продлении сроков проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении проверки, продлении сроков проверки, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и их результатах определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

В случае, когда необходимость проверки вызвана ситуацией, сложившейся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, неблагоприятных метеорологических условий, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, нарушение условий жизнедеятельности людей, а также при проведении проверки во внеурочное время (ночное время, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств регистрация актов о назначении проверки производится в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность

в области государственной правовой статистики и специальных учетов,

в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

13. Должностные лица, осуществляющие государственный экологический контроль, прибывшие на объект для проверки, обязаны предъявить субъекту контроля:

1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации

в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту;

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, структурному подразделению юридического лица, уполномоченному

на прием корреспонденции физическому лицу) акта о назначении проверки

с проверочным листом с указанием пунктов требований, подлежащих проверке.

В случае воспрепятствования доступу должностного лица, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении

в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Протокол подписывается должностным лицом, осуществляющим государственный экологический контроль, и руководителем юридического лица либо его уполномоченным лицом, физическим лицом.

Руководитель юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение причины отказа.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом (должностными лицами), которое указано (которые указаны) в акте

о назначении проверки.

При этом состав должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, может изменяться по решению органа контроля, о чем субъект контроля и государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, уведомляются до начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

При необходимости одновременного проведения проверки нескольких субъектов (объектов) контроля по одному и тому же кругу вопросов орган контроля обязан оформить акт о назначении проверки на каждого субъекта (объекта) контроля и зарегистрировать его в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

14. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать:

1) комплексные проверки – пятнадцать рабочих дней

и с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней;

2) внеплановые проверки – десять рабочих дней

и с продлением на срок не более десяти рабочих дней.

15. Срок проведения проверки может быть продлен только один раз

в сроки, определенные пунктом 14 настоящей статьи, руководителем органа контроля (либо лицом, исполняющим его обязанности).

16. В случае продления срока проверки орган контроля оформляет дополнительный акт о продлении срока проверки с регистрацией

в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта

о назначении проверки и причина проверки.

В случае продления срока проверки орган контроля в обязательном порядке уведомляет об этом субъект контроля (руководителя юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) до завершения проверки.

Уведомление о продлении сроков проверки направляется органом контроля за один рабочий день до продления проверки в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи, по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес ранее был представлен данным субъектом в орган контроля, или иным доступным способом.

Дополнительный акт о продлении срока проверки должен содержать сведения о получении или отказе в его получении руководителем юридического лица либо его уполномоченным лицом, физическим лицом.

17. Отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды при проверке осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) количество отбираемых образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды определяется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов Республики Казахстан на продукцию и методы испытаний продукции;

2) отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды производится должностным лицом, осуществляющим государственный экологический контроль, в присутствии руководителя или представителя субъекта контроля и уполномоченного лица субъекта контроля и удостоверяется актом отбора образцов.

Отобранные образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны);

3) акт отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды составляется в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются должностным лицом, осуществляющим государственный экологический контроль, отобравшим образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, руководителем либо представителем субъекта контроля и (или) уполномоченным лицом субъекта контроля.

Один экземпляр акта отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды вместе

с направлением и образцами продукции, пробами обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, отобранными должным образом, направляется в организацию, уполномоченную законодательством Республики Казахстан для проведения экспертизы (анализа, испытания).

Второй экземпляр акта отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды остается

у субъекта контроля.

Третий экземпляр акта отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды хранится

в органе контроля.

В акте отбора образцов указываются:

место и дата составления;

номер и дата решения руководителя органа контроля, на основании которого осуществляется отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

должности, фамилии, имена и отчества (если они указаны

в документах, удостоверяющих личность) должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, производящих отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

наименование и место нахождения субъекта (объекта) контроля,

у которого производится отбор образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

должность, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя либо представителя субъекта контроля и (или) уполномоченного лица субъекта контроля;

перечень и количество отобранных образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;

вид упаковки и номер печати (пломбы).

18. При проведении проверки должностные лица, осуществляющие государственный экологический контроль, не вправе:

1) проверять выполнение требований, не установленных

в проверочных листах, а также если такие требования не относятся

к компетенции государственного органа, от имени которого действуют данные должностные лица;

2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или

не относятся к предмету проверки;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения

их исследований, испытаний, измерений без оформления акта об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня

их вступления в силу иными нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную

в результате проведения проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

6) проводить комплексную проверку субъекта (объекта) контроля,

в отношении которого ранее проводились проверки его вышестоящим (нижестоящим) органом либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же период;

7) проводить мероприятия, носящие затратный характер за счет субъектов контроля.

19. Порядок оформления результатов проверки:

1) по результатам проверки должностным лицом, осуществляющим государственный экологический контроль, составляется акт о результатах проверки;

2) в акте о результатах проверки указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование государственного органа;

дата и номер акта о назначении проверки (дополнительного акта

о продлении срока проверки при его наличии), на основании которого проведены проверки;

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

наименование или фамилия, имя и отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки;

дата, место и период проведения проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки представителей субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

3) к акту о результатах проверки прилагаются:

предписание об устранении выявленных нарушений в случае выявления нарушений;

акты отбора образцов продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки (при их наличии);

4) по каждому акту о результатах проверки, в ходе проведения которых были выявлены нарушения пунктов требований проверочных листов, может быть выдано только одно предписание об устранении выявленных нарушений;

5) формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются Генеральной прокуратурой Республики Казахстан;

6) в предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

дата, время и место составления предписания;

наименование органа контроля;

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

при проведении проверки;

дата, место и период проведения проверки;

перечень выявленных нарушений в соответствии с пунктами требований проверочного листа с обязательным указанием степени тяжести нарушения в соответствии с субъективными критериями оценки степени риска;

указания по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проверке, их подписи или отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

20. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений составляют не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:

1) наличие у субъекта контроля организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния используемых производственных объектов;

3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного приложениями 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

В случае необходимости дополнительного времени на устранение выявленных нарушений субъект контроля не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении субъект контроля обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение

о продлении сроков устранения выявленных нарушений или об отказе

в продлении с мотивированным обоснованием.

21. В течение срока устранения выявленных нарушений, указанных

в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект контроля обязан предоставить в орган контроля, проводивший проверку, исчерпывающую информацию об устранении выявленных нарушений

с подробным описанием порядка и способов устранения нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает (при необходимости) материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В случае неустранения выявленных нарушений, указанных

в предписании об устранении выявленных нарушений, орган контроля вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 7 настоящей статьи.

22. Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений составляются в трех экземплярах.

Органом контроля первый экземпляр акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений сдается в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики

и специальных учетов, и его территориальные органы, второй экземпляр на бумажном носителе под подпись или в электронной форме вручается субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, структурному подразделению юридического лица, уполномоченному

на прием корреспонденции физическому лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий остается у органа контроля.

Акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений, сформированные в электронной форме, по выбору субъекта контроля передаются посредством веб-портала «цифрового правительства» или цифровых систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений, сформированные в электронной форме, направляются на адрес электронной почты, указанный субъектом контроля.

23. Изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных документов запрещаются, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.

Изъятие и выемка подлинных документов производятся в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан,

а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан

об административных правонарушениях.

24. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

25. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока проверки при его наличии).

26. Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушений субъектом (объектом) контроля требований, установленных законодательством Республики Казахстан, должностное лицо, осуществляющее государственный экологический контроль, в пределах полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, государству, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

При принятии мер запретительно-ограничительного характера

в отношении субъектов предпринимательства должностное лицо, осуществляющее государственный экологический контроль, уведомляет прокурора.

По согласованию с прокурором органом контроля принимаются меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, по вопросам:

приостановления деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;

приостановления действия, лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению.

Орган контроля не вправе принимать меры запретительно-ограничительного характера, указанные в части третьей настоящего пункта, без согласования с прокурором.

О принятом по итогам согласования с прокурором решении орган контроля уведомляет инвестора, включенного в реестр инвесторов.

Порядок согласования прокурором мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Не допускается принятие мер по фактам нарушения экологического законодательства Республики Казахстан, выявленным и устраненным

по итогам дистанционного контроля.

27. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом контроля с грубым нарушением требований к организации и проведению проверки.

К грубым нарушениям относятся:

1) отсутствие оснований проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) отсутствие уведомления, а равно несоблюдение сроков уведомления о начале проведения комплексной проверки;

4) нарушение требований пункта 26 настоящей статьи;

5) нарушение периодичности проведения проверки;

6) непредставление субъекту контроля акта о назначении проверки;

7) назначение органами контроля проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию;

8) проведение проверки без регистрации акта о назначении проверки

в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;

9) нарушение срока проведения проверки.

28. Результаты проверок субъекта (объекта) контроля учитываются

в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан».

Правила ведения учета проверок субъектов (объектов) контроля

в цифровой системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан» разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

29. В случае несогласия с результатами проверки субъект контроля вправе обжаловать их в порядке, установленном статьей 179 настоящего Кодекса.

30. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящим Кодексом.»;

41) статью 175 изложить в следующей редакции:

«Статья 175. Обеспечение исполнения предписаний при проведении

государственного экологического контроля

1. Обязательство субъекта контроля по исполнению предписания

об устранении выявленных нарушений обеспечивается пенями, начисляемыми в доход государства.

Пени начисляются за каждый рабочий день в размере десятикратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, для юридических лиц, являющихся операторами объекта I категории.

Пени начисляются с момента истечения десяти календарных дней

со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

2. Требование об уплате пеней направляется должностными лицами уполномоченного органа только в случае просрочки исполнения предписания

об устранении выявленных нарушений. В случае неуплаты субъектом контроля начисленных пеней в добровольном порядке в течение десяти рабочих дней

со дня направления соответствующего требования взыскание должностными лицами начисленных пеней осуществляется в судебном порядке.»;

42) в статье 178:

в пункте 1:

в подпункте 1) слова «профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) или проверки» заменить словами «проверки с посещением субъекта (объекта)»;

дополнить подпунктами 1-1), 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«1-1) запрашивать и получать копии документов (сведений)

на бумажном носителе или в электронной форме, а также доступ

к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии

с предметом проверки;»;

«2-1) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

2-2) использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к проверке;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Должностные лица, осуществляющие государственный экологический контроль, обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии

с порядком, установленным настоящим Кодексом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля в период проведения проверки;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

7) вручить субъекту контроля акт о результатах проверки, в случае выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений по результатам проведенных проверок в день их окончания;

8) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных

в результате проведения проверки.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Должностным лицам, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования, не относящиеся к предмету проверки.»;

43) дополнить статьей 178-1 следующего содержания:

«Статья 178-1. Права и обязанности субъекта контроля либо его

уполномоченного представителя при осуществлении

государственного экологического контроля

1. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

несоблюдения кратности проведения проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении сроков проверки при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Кодексом;

назначения органом контроля комплексной проверки субъекта (объекта) контроля, в отношении которого ранее проводилась комплексная проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период;

отсутствия проверочного листа и (или) акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении сроков проверки в случае продления сроков проверки);

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов контроля, подвергаемых проверке;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Кодексом;

грубых нарушений требований к организации и проведению проверки;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проводимой проверки, а также к периоду, указанному в акте

о назначении проверки;

3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам проверки,

а также действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, в порядке, установленном настоящим Кодексом;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля или должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио-, фото- и видеосъемки, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители

при проведении органами контроля проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, на территорию

и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам, осуществляющим государственный экологический контроль, копии документов (сведений) на бумажных носителях или в электронной форме для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к цифровым системам, техническим средствам контроля, приборам наблюдения и фиксации, фото-

и видеоаппаратуры в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта

о назначении проверки, дополнительного акта о продлении сроков проверки, акта о результатах проверки в день окончания проверки, а также предписания об устранении выявленных нарушений по результатам проверки;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки;

5) обеспечить безопасность должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

6) в случае получения уведомления о начале проведения комплексной проверки находиться на месте нахождения объекта контроля в назначенные сроки комплексной проверки.»;

44) статью 179 изложить в следующей редакции:

«Статья 179. Досудебный порядок обжалования решений, действий

(бездействия) органов контроля и их должностных лиц

1. Субъект контроля до обращения в суд вправе обжаловать результаты государственного экологического контроля в вышестоящий орган (должностному лицу), имеющий (имеющему) право на осуществление государственного экологического контроля.

2. Жалоба на результат государственного экологического контроля подается на бумажном носителе или в электронной форме не позднее одного месяца со дня получения результатов государственного экологического контроля.

3. В случае пропуска по уважительной причине срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, этот срок по ходатайству субъекта контроля, подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим органом (должностным лицом), имеющим право на осуществление государственного экологического контроля.

4. Пропущенный срок для обжалования не является основанием для отказа в принятии жалобы органом (должностным лицом), рассматривающим жалобу. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы и могут являться одним из оснований для отказа в удовлетворении жалобы.

5. В жалобе указываются:

1) наименование органа (должностного лица), рассматривающего жалобу;

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес физического лица либо наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер юридического лица;

3) адрес фактического проживания физического лица и места нахождения юридического лица;

4) наименование органа контроля, должностного лица, чьи действия (бездействие) оспариваются;

5) обстоятельства, на которых субъект контроля основывает свои требования и доказательства;

6) дата подачи жалобы;

7) подпись субъекта контроля;

8) перечень прилагаемых к жалобе документов;

9) иные сведения.

6. Вышестоящий орган (должностное лицо), рассматривающий (рассматривающее) жалобу, оставляет жалобу без рассмотрения, если:

1) имеется решение органа, рассматривающего жалобу, по результатам рассмотрения жалобы в отношении субъекта контроля о том же предмете

и по тем же основаниям, указанным в жалобе;

2) имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный

в отношении того же лица о том же предмете и по тем же основаниям;

3) результаты государственного экологического контроля одновременно обжалованы в суд и вышестоящий орган (должностному лицу);

4) органом (должностным лицом), рассматривающим жалобу, принят отзыв жалобы от заявителя.

Субъект контроля извещается в течение трех рабочих дней со дня принятия органом, рассматривающим жалобу, решения об оставлении жалобы без рассмотрения.

Отзыв жалобы заявителем не препятствует повторной подаче жалобы.

7. Подача жалобы приостанавливает исполнение предписания

об устранении выявленных нарушений, составленного по результатам государственного экологического контроля.

Подача жалобы на акт о назначении проверки и (или)

на дополнительный акт о продлении срока проверки не приостанавливает проведение проверки. При этом признание акта о назначении проверки и (или) дополнительного акта о продлении сроков проверки незаконными влечет

за собой отмену результатов проверки.

8. Вышестоящий орган (должностное лицо), рассматривающий (рассматривающее) жалобу, обязан (обязано) принять меры для всестороннего, полного и объективного исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения жалобы.

Предмет и пределы исследования фактических обстоятельств определяются вышестоящим органом (должностным лицом), рассматривающим жалобу.

Вышестоящий орган (должностное лицо), рассматривающий (рассматривающее) жалобу, до принятия решения по жалобе заслушивает должностное лицо, чей административный акт, административное действие (бездействие) оспаривается, и лицо, подавшее жалобу.

Заслушивание может осуществляться любым путем, позволяющим сторонам изложить свою позицию.

9. Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня поступления жалобы.

10. Рассмотрев жалобу, вышестоящий орган (должностное лицо) выносит одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы;

2) об удовлетворении жалобы в части;

3) об оставлении жалобы без удовлетворения.

По окончании рассмотрения жалобы по существу выносится решение в письменном виде, которое направляется субъекту контроля.

Отказ в удовлетворении жалобы должен быть мотивирован.

При рассмотрении жалобы на результат проверки проверяются законность и обоснованность вынесенного акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений по имеющимся в деле

и дополнительно представленным материалам. Вышестоящее должностное лицо вправе устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.

11. В случае несогласия с решением вышестоящего органа (должностного лица), рассмотревшего жалобу, субъект контроля вправе обжаловать решение в суд.»;

45) в части третьей пункта 4 статьи 186 слова «мониторинга эмиссий

в окружающую среду» заменить словами «Национальный банк данных

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

46) в подпункте 11) пункта 1 статьи 196 слова «переработке

и утилизации» заменить словом «восстановлению»;

47) в статье 200:

в пункте 4 цифры «293.15» заменить цифрами «273.15»;

в пункте 7 слова «территориальные экологические нормативы качества атмосферного воздуха» заменить словами «целевые показатели качества окружающей среды»;

48) в статье 202:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 202. Нормативы допустимых выбросов и технологические нормативы выбросов. Период осуществления сверхнормативных выбросов»;

в части второй пункта 5 цифры «293.15» заменить цифрами

«273.15»;

в подпункте 2) пункта 6 слово «тридцать» заменить словом «двадцать»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Период осуществления сверхнормативных выбросов для объектов I и II категорий определяется с даты предоставления последнего отчета по производственному экологическому контролю в цифровую систему «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан», за исключением источников, на которых установлена автоматизированная система мониторинга эмиссий

в окружающую среду.

Для объектов III категории период осуществления сверхнормативных выбросов определяется за проверяемый период.»;

пункт 9 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При эксплуатации факелов в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух применяется одна или несколько наилучших доступных техник, предусмотренных соответствующим заключением по наилучшим доступным техникам.»;

49) в пункте 3 статьи 206 слова «экологические нормативы качества атмосферного воздуха» заменить словами «целевые показатели качества окружающей среды»;

50) в пункте 2 статьи 209 слова «переработки, утилизации» заменить словом «восстановления»;

51) часть первую пункта 3 статьи 213 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) отведение морских вод из изолированных систем морских судов;

6) отведение судовых морских вод с повышенной минерализацией.»;

52) в пункте 9 статьи 214 слова «территориальные экологические нормативы качества вод» заменить словами «целевые показатели качества окружающей среды»;

53) в статье 216:

заголовок дополнить словами «и период осуществления сверхнормативных сбросов»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением случаев:

1) закачки очищенных сточных вод в изолированные необводненные подземные горизонты и подземные водоносные горизонты, подземные воды которых не могут быть использованы для питьевых, бальнеологических, технических нужд, нужд ирригации и животноводства;

2) отведения карьерных вод в выработанные пространства карьеров

и (или) шахт.

Очистка сточных вод в случаях, указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду.

Очистка сточных вод в случаях, указанных в подпункте 2) части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам.

Сброс иных загрязняющих веществ, не указанных в частях второй и третьей настоящего пункта, при закачке и отведении сточных вод в недра нормируется по максимальным показателям концентраций загрязняющих веществ в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Максимальные показатели концентраций загрязняющих веществ обосновываются при проведении оценки воздействия на окружающую среду или в проекте нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ. Сброс таких веществ

с превышением установленных максимальных показателей концентраций загрязняющих веществ не считается сверхнормативной эмиссией.

Запрещается закачка в подземные горизонты сточных вод,

не очищенных по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду

в соответствии с частью второй настоящего пункта.

Запрещается отведение карьерных вод в выработанные пространства карьеров и (или) шахт при наличии загрязняющих веществ, по которым

не установлены нормативы допустимых сбросов, и при несоблюдении требований настоящего пункта.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Сбросы считаются сверхнормативными, если количество (масса) загрязняющего вещества либо смеси загрязняющих веществ в сточных водах превышают установленные экологические нормативы в экологическом разрешении.

Период осуществления сверхнормативных сбросов для объектов

I и II категорий определяется с даты предоставления последнего отчета

по производственному экологическому контролю в цифровую систему «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан», за исключением источников, на которых установлена автоматизированная система мониторинга эмиссий

в окружающую среду.

Для объектов III категории период осуществления сверхнормативных сбросов определяется за проверяемый период.»;

54) пункт 10 статьи 222 изложить в следующей редакции:

«10. Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки,

за исключением сбросов:

1) шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий

в пруды-накопители и (или) пруды-испарители;

2) подземных вод, попутно забранных при проведении операций

по недропользованию (кроме углеводородов и урана), не загрязненных такими операциями, добытых с применением водопонижающих и осушающих скважин, при условии отсутствия ухудшения качественного состояния водного объекта вследствие такого сброса. При этом запрещается сброс таких вод в водные объекты, используемые для питьевого водоснабжения;

3) вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.»;

55) в пункте 5 статьи 229 слова «территориальные экологические нормативы качества почв» заменить словами «целевые показатели качества окружающей среды»;

56) главу 16 дополнить статьей 259-1 следующего содержания:

«Статья 259-1. Оператор системы торговли дериватами сайгака

1. Оператором системы торговли дериватами сайгака является акционерное общество, сто процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат государству, определенное решением Правительства Республики Казахстан.

2. Методику определения цены и порядок реализации дериватов сайгака оператором системы торговли дериватами сайгака разрабатывает и утверждает уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

3. Деньги от реализации дериватов сайгака поступают на банковский счет оператора системы торговли дериватами сайгака.

4. Оператор системы торговли дериватами сайгака в порядке

и на условиях, которые утверждены уполномоченным государственным

органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, направляет деньги, поступившие на его банковский счет от реализации дериватов сайгака, на финансирование мероприятий в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.»;

57) в подпункте 9) части первой статьи 273:

слова «вод систем охлаждения и пожаротушения,» исключить;

слова «балластовых вод,» исключить;

58) пункт 10 статьи 278 после слов «балластных вод,» дополнить словами «не соответствующих установленным требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78),»;

59) в статье 283:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Республика Казахстан ставит своей целью обеспечение снижения углеродного баланса Республики Казахстан на основе национальных вкладов Республики Казахстан в глобальное реагирование на изменение климата (далее – национальный вклад), утверждаемых Правительством Республики Казахстан.

Углеродный баланс Республики Казахстан определяется как объем фактических выбросов парниковых газов за минусом фактических поглощений парниковых газов и прибавлением доли результатов смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения,

учитываемых в качестве национальных вкладов других стран либо используемых для других международных целей по предотвращению изменения климата.

Под передаваемыми результатами смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения понимается объем сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения, который передается от одной страны другой на основе требований пунктов 2 и 4 статьи 6 Парижского соглашения.

Республика Казахстан осуществляет передачу результатов смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения для учета в качестве национальных вкладов других стран в случаях

и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом.»;

в пункте 2:

в части первой слово «последующие» исключить;

часть вторую исключить;

в пункте 3:

слова «и осуществляет государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов в соответствии с настоящим Кодексом» исключить;

дополнить словами «, а также реализации на территории Республики Казахстан проектов, предусматривающих передачу результатов смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения

другим странам»;

60) статью 285:

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) администрирование проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан и предусматривающих передачу результатов смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Администрирование проектов по передаче результатов смягчения последствий изменения климата – совокупность процедур, обеспечивающих координацию, контроль, мониторинг, верификацию, регистрацию и передачу на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата, полученных в рамках реализации проектов согласно пунктам 2 и 4 статьи 6 Парижского соглашения, с соблюдением правил, методологий и требований, установленных уполномоченными международными органами,

в том числе надзорным органом, действующим в рамках пункта 4 статьи 6 Парижского соглашения, с целью обеспечения экологической целостности, прозрачности и предотвращения двойного зачета.»;

61) пункт 2 статьи 288:

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) ведению международного реестра в рамках статьи 6 Парижского соглашения;

3-2) по выпуску в обращение, хранению, резервированию, удержанию на буферном счете, передаче выпущенных в обращение в иностранные и международные реестры, блокированию, аннулированию и изъятию из обращения результатов смягчения последствий изменения климата в рамках статьи 6 Парижского соглашения;»;

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) предоставлению информационной, методологической и экспертной поддержки по вопросам рыночных механизмов Парижского соглашения уполномоченному органу в области охраны окружающей среды, технической группе по статье 6 Парижского соглашения, участникам соответствующих проектов;

7) управлению резервом стабилизации углеродного рынка.»;

62) дополнить статьей 288-1 следующего содержания:

«Статья 288-1. Рыночные механизмы Парижского соглашения

и порядок участия в них

1. Под рыночными механизмами Парижского соглашения понимаются подходы и механизмы, позволяющие осуществлять проекты, направленные

на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения

с передачей на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата в обмен на привлекаемые международные инвестиции и проекты, реализуемые на основе требований пунктов 2 и 4 статьи 6 Парижского соглашения.

2. Участие в рыночных механизмах на основе требований пункта 2 статьи 6 Парижского соглашения осуществляется на добровольной основе и регулируется правилами реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения, разрабатываемыми и утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды,

в отношении:

1) регистрации участников проекта и рассмотрения оператором системы торговли углеродными единицами приемлемости предлагаемых действий по смягчению последствий изменения климата;

2) разработки проектной документации участниками проекта;

3) утверждения проектной документации и регистрации предлагаемого проекта уполномоченным органом в области охраны окружающей среды

на основе экспертного заключения оператора системы торговли углеродными единицами;

4) проведения мониторинга, подготовки и представления отчетности участниками проекта по результатам смягчения последствий изменения климата;

5) введения в обращение и передачи на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата;

6) определения планового объема результатов смягчения последствий изменения климата, зарезервированного для внутреннего использования;

7) корректировки углеродного баланса Республики Казахстан уполномоченным органом в области охраны окружающей среды с учетом передачи на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата.

3. Участие в рыночных механизмах на основе требований пункта 4 статьи 6 Парижского соглашения осуществляется на добровольной основе и регулируется правилами реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения, в отношении:

1) согласования с международным органом, подчиненным Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, и осуществляющим надзор за реализацией рыночного механизма по статье 6.4 Парижского соглашения, возможностей реализации данного механизма на территории Республики Казахстан и регистрации участников соответствующих проектов;

2) регистрации участников проектов и рассмотрения приемлемости предлагаемых действий по смягчению последствий изменения климата;

3) подтверждения возможности использования результатов смягчения последствий изменения климата для реализации национальных вкладов других стран либо других целей, связанных с предотвращением изменения климата.

4. Оценка приемлемости и одобрение деятельности для реализации

в качестве рыночных механизмов на основе требований пункта 2 статьи 6 Парижского соглашения осуществляются на основе критериев и перечней видов деятельности, указанных в правилах реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения.

5. Правилами реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения устанавливается плановый объем результатов смягчения последствий изменения климата, зарезервированный для зачета

в определяемый на национальном уровне вклад по сокращению выбросов парниковых газов Республики Казахстан.

Правилами реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения устанавливается размер буферного счета, формируемого

из углеродных единиц, предназначенных для компенсации возможных утрат результатов смягчения последствий изменения климата, достигнутых в рамках проектов по поглощению парниковых газов, передаваемых на международном уровне.

Под буферным счетом понимается счет, формируемый

в международном реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения, который содержит углеродные единицы, предназначенные для компенсации возможных утрат результатов смягчения последствий изменения климата проектов по поглощению парниковых газов.

6. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для соблюдения экологической целостности и выполнения национального вклада предоставляет одобрение на реализацию проектов на основе рыночных механизмов Парижского соглашения и осуществляет зачет для целей исполнения национального вклада не менее тридцати процентов от общего объема сокращения выбросов и (или) не менее десяти процентов от общего объема поглощения парниковых газов, образованных от реализованного проекта.

7. Учетная единица передаваемых на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата равна одной тонне эквивалента диоксида углерода, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает передачу и получение на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата, достигнутых в рамках рыночных механизмов Парижского соглашения.»;

63) в статье 289:

пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Субъект квотирования вправе осуществлять перенос непогашенных единиц углеродной квоты из одного Национального плана углеродных квот

в последующий в порядке, предусмотренном правилами государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов.»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Деятельность, признаваемая в качестве рыночных механизмов Парижского соглашения, не может быть осуществлена по квотируемым выбросам парниковых газов на квотируемой установке.»;

64) пункт 11 статьи 290:

после слова «резерва» дополнить словами «Национального плана углеродных квот и резерва стабилизации углеродного рынка»;

дополнить словами «в соответствии с правилами климатического финансирования, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

65) в статье 291:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Неиспользованные (непогашенные) единицы углеродной квоты

из резерва Национального плана углеродных квот переносятся в резерв стабилизации углеродного рынка в соответствии с порядком управления резервом стабилизации углеродного рынка, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

пункт 8 дополнить словами «, за исключением единиц углеродной квоты, перенесенных в последующий Национальный план углеродных квот или резерв стабилизации углеродного рынка»;

66) в части первой пункта 8 статьи 295 слово «порядке» заменить словами «размере, уменьшенном на процент снижения бесплатно распределенной углеродной квоты соответствующего Национального плана углеродных квот, в порядке»;

67) в статье 298:

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. К углеродным офсетам, направленным на сокращение выбросов парниковых газов, относится любой вид деятельности, не противоречащий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан,

в результате которой происходит сокращение выбросов парниковых газов.

1-2. К углеродным офсетам, направленным на увеличение поглощений парниковых газов, относятся углеродные офсеты, реализуемые на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях государственного лесного фонда и землях запаса и направленные на посадку новых лесных насаждений и восстановление деградированных земель.

Углеродные офсеты, реализуемые на землях государственного лесного фонда, осуществляются на основании договора, заключаемого между инвестором и лесовладельцем.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Правила углеродного офсета, утвержденные уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, предусматривают:

порядок расчета выбросов и поглощений парниковых газов;

порядок проверки соответствия действующих национальных методик расчета выбросов и поглощений парниковых газов принятым международным методикам;

порядок разработки углеродного офсета;

порядок рассмотрения, одобрения и учета углеродных офсетов;

порядок реализации, мониторинга, отчетности по углеродным офсетам;

порядок конвертации офсетных единиц в единицы углеродных квот;

формы документов, представляемых заявителями проектов;

рассмотрение и согласование проектов, планируемых к реализации

на территории Республики Казахстан в рамках добровольных углеродных рынков.»;

дополнить пунктами 4-1, 4-2, 4-3 и 4-4 следующего содержания:

«4-1. В случае реализации проектов на добровольных углеродных рынках часть единиц, полученных в результате реализации проекта, засчитывается в государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов для целей выполнения национального вклада.

Доля, подлежащая в зачет национального вклада, определяется

в соответствии с правилами углеродного офсета.

Под добровольным углеродным рынком понимается механизм,

в рамках которого физические и юридические лица осуществляют куплю-продажу углеродных единиц с целью компенсации своих выбросов парниковых газов.

Углеродные единицы, приобретенные в рамках добровольного углеродного рынка, не могут быть использованы в рамках системы торговли углеродными единицами.

4-2. Дополнительность – критерий, который подтверждает,

что снижение антропогенных выбросов парниковых газов, достигнутое

в рамках проекта, является результатом конкретных действий, осуществленных в рамках данного проекта, и не произошло бы в отсутствие данной деятельности.

4-3. Базовый сценарий – сценарий, отражающий уровень выбросов парниковых газов и (или) уровень поглощения парниковых газов в случае отсутствия предлагаемого углеродного офсета, в сравнении с которым оценивается достигнутый объем сокращения выбросов или поглощения парниковых газов.

4-4. Двойной учет – ситуация, в которой однократное сокращение или устранение выбросов парниковых газов учитывается более одного раза для достижения целей смягчения последствий. Двойной учет может происходить в результате двойной выдачи, двойного использования и (или) двойного требования.»;

68) в статье 299:

в пункте 4:

часть вторую после слова «квот» дополнить словами «и (или) резерва стабилизации углеродного рынка»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Под резервом стабилизации углеродного рынка понимается резерв объема единиц углеродной квоты, предназначенный для регулирования избыточного или недостаточного предложения углеродных единиц на углеродном рынке, управляемый оператором системы торговли углеродными единицами в порядке, определенном правилами управления резервом стабилизации углеродного рынка, разрабатываемыми и утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

часть третью дополнить словами «и (или) фондовые биржи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Торговля углеродными единицами на первичном и вторичном рынках осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и рынке ценных бумаг, а также правилами торговли углеродными единицами и (или) в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана».»;

пункт 7 исключить;

в пункте 8 слова «товарную биржу» заменить словами «фондовые биржи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан»;

в части второй пункта 9 слова «товарной бирже» заменить словами «товарной и (или) фондовых биржах, осуществляющих деятельность

на территории Республики Казахстан,»;

69) в статье 304:

пункт 2 дополнить словами «, проектов рыночных механизмов Парижского соглашения»;

пункт 3 после слова «верификации» дополнить словами «для системы торговли углеродными единицами в Республике Казахстан»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Признание органов по валидации и верификации для рыночных механизмов Парижского соглашения осуществляется согласно условиям договоров по передаче на международном уровне результатов предотвращения изменения климата и (или) посредством международной аккредитации на основе стандартов, признаваемых органами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и (или) Парижского соглашения.»;

пункт 5 дополнить словами «, заявителя проекта по сокращению выбросов или увеличению поглощений парниковых газов, заявителя проекта рыночного механизма Парижского соглашения»;

пункт 7 после слова «газов» дополнить словами «, углеродного офсета»;

70) в статье 310:

в части второй пункта 9 слова «государственного кадастра озоноразрушающих веществ» заменить словами «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

пункт 11 после слова «системе» дополнить словами «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

71) в статье 316:

пункт 2:

дополнить словами «, а также в Национальном плане по адаптации

к изменению климата»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Национальный план по адаптации к изменению климата разрабатывается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с уполномоченными органами в приоритетных

для адаптации к изменению климата сферах государственного управления

и утверждается Правительством Республики Казахстан.»;

пункт 3:

после слов «по адаптации к изменению климата» дополнить словами «в плане по адаптации к изменению климата на уровне столицы, областей, городов республиканского значения»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«План по адаптации к изменению климата на уровне столицы, областей, городов республиканского значения разрабатывается и утверждается местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.»;

72) дополнить статьей 319-1 следующего содержания:

«Статья 319-1. Национальный центр по управлению отходами

Национальный центр по управлению отходами является организацией, осуществляющей информационно-аналитическое, методологическое

и организационное сопровождение в сфере управления отходами,

за исключением радиоактивных, и обеспечивает функционирование цифровой системы учета и мониторинга отходов, включая сбор и анализ данных.»;

73) пункт 4 статьи 321 исключить;

74) пункт 1 статьи 322 дополнить частью второй следующего содержания:

«Местные исполнительные органы организуют транспортировку раздельно собранных отходов раздельно по фракциям отходов, указанным

в пункте 6 статьи 365 настоящего Кодекса.»;

75) в пункте 3 статьи 323:

слова «полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных» заменить словами «вторичных ресурсов»;

после слова «изготовлении» дополнить словом «, выращивании»;

76) статью 324 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Субъекты предпринимательства, осуществляющие энергетическую утилизацию отходов, при обращении с отходами обеспечивают соблюдение требований настоящего Кодекса.»;

77) в статье 325:

пункт 1:

дополнить словами «, а также ликвидация стихийных свалок»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Под ликвидацией стихийных свалок понимаются сбор, транспортировка и передача отходов, размещенных вне специально установленных мест, предназначенных для их накопления или захоронения, специализированными организациями для сортировки, обезвреживания, переработки, утилизации или захоронения.

Ликвидацию стихийных свалок организуют местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения.»;

пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:

«В целях управления отходами допускается их изъятие из мест захоронения отходов в соответствии с проектными документами, прошедшими государственную экологическую экспертизу.»;

78) в статье 331 слова «на основании лицензии» заменить словами

«в соответствии со статьей 336 или 337 настоящего Кодекса»;

79) в статье 333:

в пункте 1:

слова «готовой продукции или» исключить;

после слова «проведены» дополнить словами «вспомогательные операции и (или)»;

дополнить словами «и порядку, определенному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Виды отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят

во вторичный ресурс (материальный или энергетический) в соответствии

с пунктом 1 настоящей статьи, определяются по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

в пункте 3:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«3. Критерии, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, должны соответствовать следующим условиям:»;

часть вторую исключить;

80) в статье 336:

в пункте 1 слова «переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению» заменить словами «сбору, транспортировке, восстановлению, обезвреживанию и (или) удалению»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Производственный объект (здания, строения, сооружения, помещения и (или) полигон опасных отходов) и производственный комплекс (установки, оборудование и транспорт) должны находиться в собственности субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность по операциям с опасными отходами.»;

81) в статье 337:

в пункте 1 слова «отходов, восстановлению и (или) уничтожению» заменить словами «, а также восстановлению и (или) удалению»;

в пункте 3 слова «отходов, восстановлению и (или) уничтожению» заменить словами «, а также восстановлению и (или) удалению»;

в пункте 6 слова «; восстановлению и (или) уничтожению» заменить словами «, восстановления и (или) удаления»;

82) пункт 3 статьи 339 изложить в следующей редакции:

«3. В соответствии с принципом «загрязнитель платит» образователь отходов, нынешний и прежний собственники отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению и (или) удалению отходов

в соответствии со статьей 336 или 337 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В случае передачи отходов лицам, не имеющим в совокупности прав

на выполнение операций по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов, ответственность возлагается на лиц, в результате деятельности которых образуются такие отходы.

Образователи коммунальных отходов несут ответственность

за соблюдение экологических требований по управлению отходами с момента образования отходов до момента их передачи лицам, осуществляющим операции по сбору, сортировке, восстановлению и (или) удалению отходов.

Лица, осуществляющие операции по сбору и транспортировке отходов, несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами с момента получения ими отходов во владение

до момента передачи таких отходов лицу, осуществляющему операции

по восстановлению или удалению отходов в соответствии со статьей 336

или 337 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

83) пункт 1 статьи 343 дополнить словами «, за исключением случаев образования опасных компонентов коммунальных отходов физическими лицами, сдающими такие отходы в централизованную систему управления твердых бытовых отходов»;

84) пункт 5 статьи 347 исключить;

85) статью 348 после слов «их изъятия,» дополнить словами

«за исключением случаев, указанных в части второй пункта 2 статьи 325 настоящего Кодекса,»;

86) пункт 3 статьи 349 изложить в следующей редакции:

«3. Запрещаются операции по восстановлению и (или) удалению опасных отходов на территории полигонов 2 (неопасные отходы) и 3 (твердые бытовые отходы) классов, за исключением операций по восстановлению опасных составляющих коммунальных отходов (электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты).»;

87) статью 350 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18. Требования, установленные пунктами 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 16 настоящей статьи, не распространяются на полигоны твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах.

19. Требования настоящей статьи не распространяются

на действующие полигоны твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах.

Полигоны твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах должны соответствовать следующим требованиям:

1) расстояние от сельского населенного пункта не менее тысячи метров;

2) соответствие установленным местным исполнительным органом водоохранным зонам, полосам и режиму их хозяйственного использования;

3) расположение вне пределов особо охраняемых природных территорий;

4) не более одного полигона твердых бытовых отходов на один сельский населенный пункт с предоставлением возможности приема отходов от других сельских населенных пунктов;

5) потенциальная мощность полигона на пять – десять лет.

Порядок оформления и минимальные требования к полигонам твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах утверждаются Правительством Республики Казахстан.»;

88) в части первой пункта 4 статьи 351 слова «и утилизации» заменить словом «, утилизации»;

89) часть вторую пункта 1 статьи 359 дополнить словами «с учетом изъятия отходов согласно пункту 2 статьи 325 настоящего Кодекса»;

90) в пункте 2 статьи 360 слова «соответствии с информационно-техническими» заменить словами «соответствии со»;

91) в статье 365:

в пункте 2:

в подпункте 2) слово «типовых» исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) разработки и утверждения методики по разработке программ управления коммунальными отходами;»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) утверждения правил ликвидации стихийных свалок.»;

в подпункте 3) пункта 3 слова «для населения» исключить;

в пункте 4:

подпункт 2) дополнить словами «не реже одного раза в три года»;

в подпункте 3) слова «вторичного сырья» заменить словами «вторичных ресурсов»;

подпункт 6) исключить;

в подпункте 7):

слова «для населения» исключить;

дополнить словами «не реже одного раза в три года»;

подпункт 8) дополнить словами «, в соответствии с методикой, указанной в подпункте 7) настоящего пункта»;

пункт 5 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется

по следующим фракциям:

1) «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

2) «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное);

3) «опасные составляющие коммунальных отходов».

Опасные составляющие коммунальных отходов (электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, медицинские отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты) должны собираться раздельно и передаваться на восстановление специализированным организациям.»;

92) в статье 366:

в части первой пункта 1:

слова «модернизация и эксплуатация» заменить словами «модернизация, эксплуатация»;

слова «, ликвидации стихийных свалок» исключить;

в подпункте 4) пункта 3 слово «разработки» заменить словом «формирования»;

в пункте 7 слова «уполномоченным органом в области охраны окружающей среды» заменить словами «местным исполнительным органом столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения»;

93) в статье 367:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 367. Централизованная система управления твердыми бытовыми отходами»;

в пункте 2:

слова «Централизованная система сбора твердых бытовых отходов» заменить словами «Централизованная система управления твердыми бытовыми отходами»;

слова «сбору, транспортировке твердых бытовых отходов» заменить словами «управлению твердыми бытовыми отходами»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Места сбора опасных составляющих коммунальных отходов в рамках централизованной системы определяются местными исполнительными органами в соответствии с правилами управления коммунальными отходами.»;

в пункте 3:

в части первой слова «за транспортировку отходов» заменить словами «за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов»;

в частях второй и третьей слова «на транспортировку твердых бытовых отходов» заменить словами «на управление твердыми бытовыми отходами»;

в пункте 6 слова «осуществляющими переработку и (или) захоронение твердых бытовых отходов» заменить словами «осуществляющими сортировку твердых бытовых отходов»;

в пункте 7 слово «восстановление» заменить словом «сортировку»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Субъекты предпринимательства, осуществляющие сортировку твердых бытовых отходов, направляют отходы на восстановление,

а оставшиеся отходы – на объекты по энергетической утилизации отходов

и (или) на полигоны захоронения твердых бытовых отходов в соответствии

с требованиями настоящего Кодекса.»;

в пункте 8 слова «восстановление твердых бытовых отходов» заменить словами «сортировку твердых бытовых отходов и энергетическую утилизацию отходов»;

94) в пункте 2 статье 382:

в части первой слова «размещения отходов» заменить словами «управления отходами»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Операторы объектов обязаны вести регулярный учет (вид, количество, свойства) отходов в процессе их деятельности. Форма регулярного учета отходов и инструкция по его заполнению утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды

по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.»;

95) в статье 384:

в подпункте 3) пункта 1:

в абзаце первом слова «размещения отходов» заменить словами «накопления отходов и (или) захоронения отходов»;

в абзаце втором слова «для складирования и удаления отходов» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«акт на право землепользования;»;

абзац четвертый дополнить словами «и (или) проектно-сметную документацию, согласованную с уполномоченными органами»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«положительное заключение государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на проект создания объектов накопления отходов и (или) захоронения отходов.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Информация согласно сведениям государственного кадастра отходов формируется подведомственной организацией уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на основании административных данных в сфере управления отходами, представляемых лицами, осуществляющими управление отходами, в порядке, определяемом в пункте 1 настоящей статьи, и направляется в уполномоченный орган в области государственной статистики в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики.»;

в пункте 3:

слова «ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и (или) в электронной форме посредством ее заполнения» заменить словами «каждое полугодие по состоянию

на 1 число, следующее за отчетным периодом, в срок до 1 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом, в электронной форме посредством ее заполнения»;

слова «государственного кадастра отходов» заменить словами «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

в пункте 4:

слова «на бумажном носителе и (или)» исключить;

слова «государственного кадастра отходов» заменить словами «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

96) в статье 386:

часть третью пункта 2 дополнить словами «, форма которого определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования, указанные в части первой настоящего пункта, предусматривают процентные значения переработки по каждому виду отходов на основании маркетинговых услуг, осуществляемых оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) в соответствии

с подпунктом 9) части первой статьи 388 настоящего Кодекса.»;

в части первой пункта 6:

подпункт 1) дополнить частью второй следующего содержания:

«Производители, указанные в настоящем подпункте, представляют подтверждающие документы в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;»;

в подпункте 2) слово «пределами» заменить словом «пределы»;

в подпункте 3) слово «пределами» заменить словом «пределы»;

97) в статье 388:

в части первой пункта 1:

в абзаце первом:

слова «направляет деньги, поступившие» заменить словами «исполняет свои обязательства путем направления денег, поступивших»;

слова «в виде утилизационного платежа, на» заменить словами

«только на»;

в подпункте 1) слова «, ликвидацию стихийных свалок» исключить;

части вторую и третью подпункта 5) исключить;

часть вторую подпункта 6) исключить;

подпункт 7) дополнить словами «в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

подпункт 8) исключить;

подпункты 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«9) финансирование научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и маркетинговых услуг в сфере сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

10) субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, выданным для реализации проектов по созданию новых и (или) изменению (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) существующих объектов сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки и (или) утилизации твердых бытовых отходов и отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и (или) приобретение связанного с ними технологического и (или) инженерного оборудования, и (или) специализированного транспорта

в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;»;

подпункт 11) исключить;

подпункты 12) и 14) изложить в следующей редакции:

«12) финансирование деятельности организации, осуществляющей функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров);»;

«14) организацию сбора, транспортировки, хранения, изучения опасных свойств, определения воздействия на окружающую среду, обезвреживания, утилизации, удаления бесхозяйных опасных отходов, признанных решением суда поступившими в республиканскую собственность в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса, в том числе организацию сбора, транспортировки, хранения и уничтожения содержащих стойкие органические загрязнители в порядке и на условиях, которые определены уполномоченным органом в области охраны окружающей среды

в соответствии с пунктом 5 статьи 340 настоящего Кодекса;»;

дополнить подпунктами 16), 17) и 18) следующего содержания:

«16) приобретение пожарной и специализированной техники

и оборудования для материально-технического обеспечения деятельности ведомства уполномоченного органа в области лесного хозяйства,

его территориальных подразделений, государственных учреждений лесного хозяйства, природоохранных организаций и республиканских государственных предприятий в области обеспечения охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения

в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

17) финансирование проектов в сфере управления отходами в порядке и на условиях, которые определены Правительством Республики Казахстан;

18) финансирование деятельности испытательных лабораторий (центров) ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды для материально-технического обеспечения в порядке и на условиях, которые определены Правительством Республики Казахстан.»;

в пункте 5:

после слов «расширенные обязательства производителей (импортеров)» дополнить словами «в рамках подпунктов 5) и 6) части первой пункта 1 настоящей статьи»;

слова «рассчитывается оператором расширенных обязательств производителей (импортеров)» заменить словами «утверждается на основании результатов маркетинговых услуг в сфере сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов»;

98) в пункте 1 статьи 389:

подпункт 10) исключить;

в подпункте 13):

слово «скидки» заменить словами «скидочных сертификатов»;

дополнить словами «, в порядке и на условиях, которые определены уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

подпункты 14) и 16) исключить;

дополнить подпунктами 17) и 18) следующего содержания:

«17) рассмотрение документов, представляемых производителями (импортерами), имеющими собственную систему сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов;

18) принятие решения по подтверждению либо мотивированному отказу исполнения обязательств по расширенным обязательствам производителей (импортеров), имеющих собственную систему сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов.»;

99) в пункте 2 статьи 392 слова «в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды» заменить словами «оператору расширенных обязательств производителей (импортеров)»;

100) в статье 418:

в части первой пункта 1 цифры «2024» заменить цифрами «2030»;

часть первую пункта 4 после слова «разрешения» дополнить словами «для эксплуатации объектов I категории»;

в части первой пункта 6 слова «по всем областям применения наилучших доступных техник до 1 июля 2023 года» заменить словами

«в соответствии с перечнем и графиком разработки проектов справочников

по наилучшим доступным техникам, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды»;

дополнить пунктами 21, 22, 23 и 24 следующего содержания:

«21. Установленные настоящим Кодексом сроки выдачи заключений

и разрешений в случае реализации намечаемой деятельности по проектам, реализуемым в рамках инвестиционных контрактов, соглашений

об инвестициях, а также стратегически важным проектам (стоимостью

свыше стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете), определяемым решением региональных координационных советов, вводятся в действие с 19 марта 2025 года.

22. Неиспользованные (непогашенные) единицы углеродной квоты

из резерва Национального плана углеродных квот на 2022 – 2025 годы переносятся в резерв стабилизации углеродного рынка.

23. Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по восстановлению, обезвреживанию и (или) удалению опасных отходов, деятельность по сбору, транспортировке опасных отходов, обязаны привести свою деятельность в соответствие с квалификационными требованиями, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, с подвидом лицензии, указанной в пункте 1 статьи 336 настоящего Кодекса, до 31 декабря 2027 года.

В случае несоответствия квалификационным требованиям к подвиду лицензии, указанной в пункте 1 статьи 336 настоящего Кодекса, или отсутствия добровольного обращения до 1 января 2028 года субъекта предпринимательства о прекращении своей деятельности уполномоченный орган в области охраны окружающей среды отказывает в переоформлении лицензии или уведомляет о прекращении действия лицензии (уведомления).

24. До 1 января 2028 года исполнение расширенных обязательств производителем (импортером) путем применения собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов подтверждается при условии осуществления производителем (импортером) переработки отходов на территории Республики Казахстан в объеме не менее тридцати процентов от массы продукции (товаров), реализованной (реализованных) или при импорте в отчетном полугодии.»;

101) в приложении 1:

в разделе 1:

в пункте 1.5 слово «тепловой» заменить словом «установленной»;

пункт 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2. стационарные заводы производства асфальтобетонных смесей и битумной продукции с производительной мощностью 40 тонн в час и более.»;

в разделе 2:

в пункте 1:

в пункте 1.3 слово «тепловой» заменить словом «установленной»;

дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. производство древесного угля.»;

в пункте 3.2.2 слово «тепловая» заменить словом «электрическая»;

пункт 4 дополнить пунктами 4.7, 4.7.1 и 4.7.2 следующего содержания:

«4.7. производство асфальтобетонных смесей и битумной продукции:

4.7.1. стационарные заводы с производительной мощностью до 40 тонн в час;

4.7.2. мобильные установки.»;

102) в приложении 2:

в разделе 1:

в пункте 1:

в пункте 1.1 слова «номинальной тепловой» заменить словом «установленной»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. разведка углеводородов на участках недр, осуществляемая

на море, добыча углеводородов и переработка углеводородов;»;

в пункте 1.5.2 слова «номинальной тепловой» заменить словом «установленной»;

в пункте 2.3.2 слово «тепловая» заменить словом «электрическая»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. производство асбеста, а также хрупких продуктов на основе асбеста»;

раздел 1 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Под хрупким продуктом на основе асбеста понимается материал, содержащий асбест, который при механическом воздействии без использования инструментов и оборудования дробится, измельчается либо приводится в порошкообразное состояние.»;

в разделе 2:

в пункте1:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей установленной электрической мощностью 5 мегаватт (МВт) и более, и (или)

в целях обеспечения электрической, тепловой энергией, газом, горячей водой и (или) паром с использованием оборудования с общей проектной тепловой мощностью 4 Гкал/час и более;»;

в пункте 1.2 слова «номинальной тепловой» заменить словом «установленной»;

дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. разведка углеводородов, за исключением деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море.»;

дополнить пунктами 3.1.8 и 3.1.9 следующего содержания:

«3.1.8. продукции на основе асбеста, отнесенной к нехрупким продуктам на основе асбеста;

3.1.9. асфальтобетонных смесей и битумной продукции для дорожного строительства.»;

в пункте 7.11:

слова «добыча и» заменить словами «добыча и (или)»;

дополнить словами «(включая дробильно-сортировочные установки)»;

дополнить пунктом 7.20 следующего содержания:

«7.20. производство древесного угля.»;

подпункты 37) и 73) пункта 1 раздела 3 исключить;

103) в пункте 1 приложения 3:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) уничтожение и утилизация отходов термическим способом;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) восстановление отходов;»;

в подпункте 10) слово «основных» исключить;

подпункт 11) исключить;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) производство стекла, включая стекловолокно, керамических изделий и плавление минеральных веществ;»;

дополнить подпунктами 29), 30), 31), 32), 33) и 34) следующего содержания:

«29) производство асбеста и изделий из него;

30) разведение крупного рогатого скота;

31) добыча, переработка общераспространенных полезных ископаемых;

32) мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты;

33) энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности;

34) добыча и переработка урановых руд.»;

104) в приложении 4:

пункт 9 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) приобретение и использование современного оборудования для обеспечения качественного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды и эффективного экологического контроля.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Экологическая культура, экологическое образование

и просвещение:

1) проведение мероприятий, направленных на формирование

в обществе основ экологической культуры, развитие экологического образования и просвещения, основанных на принципах устойчивого развития;

2) вовлечение населения в сохранение окружающей среды;

3) проведение работ по информированию о состоянии окружающей среды и экологической безопасности, экологической информации.».

5. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года:

1) пункт 2 статьи 25 дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) утверждает правила платежей (выплат) бюджетных субсидий государственному предприятию на праве хозяйственного ведения

в сфере водоснабжения, осуществляющему организацию строительства

и эксплуатацию водохозяйственных сооружений столицы, на погашение

и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственную гарантию;

12-2) осуществляет платежи (выплаты) в соответствии с правилами платежей (выплат) бюджетных субсидий государственному предприятию

на праве хозяйственного ведения в сфере водоснабжения, осуществляющему организацию строительства и эксплуатацию водохозяйственных сооружений столицы, на погашение и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственную гарантию;»;

2) статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Местный исполнительный орган столицы осуществляет софинансирование согласно правилам платежей (выплат) бюджетных субсидий государственному предприятию на праве хозяйственного ведения

в сфере водоснабжения, осуществляющему организацию строительства

и эксплуатацию водохозяйственных сооружений столицы, на погашение

и обслуживание негосударственного займа, привлеченного под государственную гарантию, утверждаемым уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.»;

3) подпункт 3) пункта 1 статьи 86 дополнить словами

«, за исключением сброса подземных вод, попутно забранных при проведении операций по недропользованию (кроме углеводородов и урана),

не загрязненных такими операциями, добытых с применением водопонижающих и осушающих скважин, при условии отсутствия ухудшения качественного состояния водного объекта вследствие такого сброса. При этом запрещается сброс таких вод в водные объекты, используемые для питьевого водоснабжения;».

6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 33-1) следующего содержания:

«33-1) оборот дериватов сайгака – изъятие из среды обитания, сбор (включая сбор дериватов с туш павших сайгаков), хранение, учет дериватов сайгаков, за исключением их реализации, которая осуществляется оператором системы торговли дериватами сайгака;»;

2) часть первую пункта 1 статьи 9 дополнить подпунктом 77-19) следующего содержания:

«77-19) разрабатывает и утверждает правила маркировки

и прослеживаемости средствами идентификации дериватов сайгака;»;

3) главу 2 дополнить статьей 11-2 следующего содержания:

«Статья 11-2. Оборот дериватов сайгака и их реализация

1. Дериваты сайгака маркируются средствами идентификации

в порядке, определенном уполномоченным органом.

Физическим и юридическим лицам запрещаются перемещение, хранение и реализация дериватов сайгака без наличия на них средств идентификации.

Для целей маркировки и контроля оборота дериватов сайгака

под дериватами сайгака понимаются рога сайгака и продукция, произведенная из них и (или) их производных.

2. Деятельность по реализации дериватов сайгака, изъятых

из естественной среды обитания, за исключением изъятия для проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, осуществляется исключительно оператором системы торговли дериватами сайгака.»;

4) в пункте 3 статьи 23 слова «и продуктами их жизнедеятельности» заменить словами «, продуктами их жизнедеятельности и дериватами животных»;

5) в подпункте 5) статьи 24 слова «и продуктов жизнедеятельности животных» заменить словами «, продуктов жизнедеятельности и дериватов животных, включая оборот дериватов сайгака»;

6) статью 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Оператор системы торговли дериватами сайгака направляет деньги, поступившие на его банковский счет от реализации дериватов сайгака, на:

1) финансирование деятельности республиканских государственных предприятий по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира, а также сохранению и воспроизводству казахских пород собак;

2) финансирование государственных программ и проектов, направленных на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

3) финансирование подготовки и повышения квалификации специалистов уполномоченного органа, его ведомства с территориальными подразделениями.

На правоотношения, предусмотренные настоящим пунктом,

не распространяется действие законодательства Республики Казахстан

о государственных закупках.».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании»:

статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, задачи и принципы

обязательного экологического страхования

1. Основной целью обязательного экологического страхования является обеспечение устранения экологического ущерба, причиненного компонентам природной среды в результате аварии при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности.

2. Основными задачами обязательного экологического страхования являются:

1) защита законных интересов физических и (или) юридических лиц (застрахованных), пострадавших от экологических загрязнений;

2) укрепление законности в области обязательного экологического страхования.

3. Основными принципами обязательного экологического страхования являются:

1) возмещение экологического ущерба в объеме и порядке, которые установлены настоящим Законом;

2) обеспечение исполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного экологического страхования;

3) экономическое стимулирование предотвращения причинения экологического ущерба.».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

пункт 2 графы 3 строки 84 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«2. Сбор, транспортировка, восстановление, обезвреживание и (или) удаление опасных отходов».

9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года

«Об использовании атомной энергии»:

1) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии,

не распространяется действие законодательства Республики Казахстан

о государственных закупках в части приобретения товаров, работ и услуг для реализации проектов в области мирного использования атомной энергии Национальным оператором АЭС, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС.

Закупки товаров, работ и услуг административного, хозяйственного, офисного, транспортного и иного общего назначения осуществляются

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.»;

2) дополнить статьями 6-1, 6-2 и 12-3 следующего содержания:

«Статья 6-1. Реестр поставщиков товаров, работ и услуг

для реализации проектов АЭС

1. Реестр поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС представляет собой перечень квалифицированных потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС, формируемый в соответствии с правилами формирования и ведения реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС, утверждаемыми уполномоченным органом.

2. Формирование и ведение реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС осуществляются уполномоченным органом.

Статья 6-2. Реестр недобросовестных участников

закупок товаров, работ и услуг

для реализации проектов АЭС

1. Реестр недобросовестных участников закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС (далее – реестр недобросовестных участников) формируется уполномоченным органом.

2. Реестр недобросовестных участников представляет собой перечень потенциальных поставщиков или поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в него на основании:

1) предоставления недостоверной информации в процессе закупок;

2) уклонения или отказа потенциального поставщика, признанного победителем закупок, от заключения договора о закупках;

3) невнесения обеспечения исполнения договора о закупках

в установленные договором сроки по закупкам, проведенным способом тендера, за исключением случаев полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках в части поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора;

4) наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупках.

3. Реестр недобросовестных участников формируется на основании:

1) решения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящей статьи;

2) решения (постановления) суда, вступившего в законную силу,

в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи.

4. Потенциальные поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников по основанию, предусмотренному подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия решения

о признании их недобросовестными участниками закупок.

Потенциальные поставщики или поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников по основаниям, предусмотренным

подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию

в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о признании таких потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками закупок.

5. Потенциальные поставщики и (или) поставщики, включенные

в реестр недобросовестных участников государственных закупок, реестр недобросовестных участников закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора или перечень ненадежных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния, не допускаются

к участию в закупках Национального оператора АЭС.

6. Основаниями для исключения из реестра недобросовестных участников являются:

1) истечение сроков, установленных пунктом 4 настоящей статьи;

2) наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником закупок;

3) решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения потенциального поставщика

об исключении его из реестра недобросовестных участников.

Положение и порядок работы согласительной комиссии утверждаются уполномоченным органом.

7. Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика

в реестр недобросовестных участников может быть обжаловано

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

«Статья 12-3. Приобретение товаров, работ и услуг Национальным

оператором АЭС, а также юридическими лицами,

более пятидесяти процентов голосующих акций

(долей участия в уставном капитале) которых прямо или

косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС

1. Приобретение товаров, работ и услуг Национальным оператором АЭС, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС, осуществляется

в соответствии с правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным оператором АЭС, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС, утверждаемыми уполномоченным органом.

2. Приобретение товаров, работ и услуг в рамках исполнения договоров о закупках комплексных работ по строительству «под ключ» среди потенциальных поставщиков, включенных в реестр поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС, осуществляется в соответствии

с принципами:

1) приоритета ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

2) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;

3) открытости и прозрачности процесса закупок с соблюдением прав

и (или) законных интересов поставщиков на коммерческую тайну;

4) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям,

а также казахстанским поставщикам работ и услуг в той мере, в какой это

не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

5) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;

6) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей



для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

7) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.».

10. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года

«О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан

от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»:

1) в абзаце первом статьи 1 цифры «2026» заменить цифрами «2031»;

2) в статье 2 цифры «2026» заменить цифрами «2031».

11. В Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года «О возврате государству незаконно приобретенных активов»:

подпункт 9) статьи 1 после слова «образования,» дополнить словами «гражданской защиты,».

12. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля»:

1) абзацы одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый подпункта 4) пункта 9 статьи 1 исключить;

2) в подпункте 3) статьи 2 слова «абзацев одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого подпункта 4),» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 2) пункта 3, подпункта 56) пункта 4, подпунктов 1) и 2), абзацев первого, второго, третьего, пятого и шестого подпункта 3), подпунктов 4), 5) и 6) пункта 6, пунктов 11 и 12 статьи 1, которые вводятся

в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзацев девятого и десятого подпункта 48), абзацев третьего и четвертого подпункта 96) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 января 2028 года;

3) абзацев шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого подпункта 67) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2030 года;

4) пункта 9 статьи 1, который вводится в действие со дня введения

в действие норм, касающихся деятельности Национального оператора



атомных электростанций.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2026 года

№ 340-VІIІ ЗРК