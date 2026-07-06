Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде

Образование

Участники из 13 стран выполняли теоретические и практические задания

Фото: пресс-служба Минпросвещения

С 27 июня по 3 июля 2026 года в болгарской Варне прошла Европейская географическая олимпиада (European Geography Olympiad, EGeo), в которой приняли участие 100 школьников из 13 стран, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По итогам соревнований национальная сборная Казахстана в составе 9 школьников завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Все участники команды стали призерами, а этот результат стал лучшим в истории участия Казахстана в Европейской географической олимпиаде.

В рамках олимпиады участники выполняли теоретические и практические задания по физической, социально-экономической и региональной географии, а также продемонстрировали навыки анализа картографических материалов и географических данных.

Золотые медали завоевали:
Андрей Енбахтов - ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Костаная;
Сырым Амантай - ученик 9 класса специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова Карагандинской области.

Серебряные медали завоевали:
Дарын Бекбол - ученик 10 класса специализированного лицея №24 имени Мухтара Арына города Талдыкорган области Жетысу;
Азамат Жумажанов - ученик 9 класса Актюбинского областного лицея-интерната «Білім-инновация»;
Айдос Серикбай - ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» имени А. Малькеева города Есик Алматинской области;
Шынгыс Мурсалим - ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Павлодара;
Нурай Бакеева - ученица 11 класса Северо-Казахстанского областного лицея-интерната «Білім-инновация».

Обладатели бронзовых медалей:
Амир Дарынов - ученик 11 класса Восточно-Казахстанского областного лицея «Білім-инновация»;
Алан Козленко - ученик 11 класса Восточно-Казахстанского областного лицея «Білім-инновация».

Подготовку национальной сборной к олимпиаде осуществляли учитель географии Нурмагамбет Данат Муратулы (IQanat High School of Burabay) и методист Республиканского научно-практического центра «Дарын» Шайхина Орал Бекболатовна.

Напомним, что в 2025 году сборная Казахстана на этой олимпиаде завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В ведомстве поздравили национальную сборную с историческим достижением и пожелали новых побед на Международной географической олимпиаде IGeO 2026.

#олимпиада #Минпросвещения #Европа #Болгария #география

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