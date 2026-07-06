В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air

День столицы

На сцене выступят звезды казахстанской эстрады

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь Дня Астаны на нескольких площадках столицы состоятся концерты в формате Open Air, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Праздничное мероприятие под открытым небом, приуроченное ко Дню города, пройдет 6 июля на площади у стадиона «Астана Арена» для жителей и гостей столицы.

На второй парковочной зоне с 12:00 будут работать торговые точки, ярмарка ремесленников, фуд-зона, а также различные развлекательные площадки и активности для детей.

В 18:00 на территории стадиона состоится масштабный концерт Open Air. В рамках культурного мероприятия будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

Ведущими праздничного концерта станут Линара Есен и Дарын Олжабай. Кроме того, зрителям представят цифрового ведущего Батыржана Тазабекова, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: группа «Формат», Маржан Арапбаева, Raim, Ерке Есмахан, Алишер Каримов, BAYANSULU, Alem, Bellucci, Yenlik, Abik Jeksen и Кайрат Нуртас.

Также 6 июля в 18:00 концерт под открытым небом пройдет на площади у монумента «Қазақ елі». В рамках культурного мероприятия также будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

На праздничном концерте выступят известные звезды казахстанской эстрады: группа «МузАрт», Маржан Арапбаева, Айкын Толепберген, Ерке Есмахан, Raim, Kalifarniya, BAYANSULU, Yenlik, Казыбек Курайыш, Куандык Амандык, DOS, Абзал Утешов, Didar и JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP.

#Астана #акимат #концерты #День столицы

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