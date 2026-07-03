Закон Республики Казахстан О психологической деятельности

1. Законодательство Республики Казахстан о психологической деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных договорных обязательств Республики Казахстан.

5) психологическая деятельность – совокупность правоотношений, возникающих при осуществлении психологом профессиональной деятельности, включающей психологическую помощь в форме профилактики, диагностики, коррекции, консультирования, сопровождения и поддержки психологического благополучия;

2) психолог – лицо, имеющее высшее и (или) послевузовское образование, и (или) ученую степень в области психологии, обладающее соответствующей квалификацией и осуществляющее психологическую деятельность;

1) профессиональная тайна – информация, полученная психологом в процессе психологической деятельности, не подлежащая разглашению без письменного согласия получателя психологической помощи;

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон распространяется на общественные отношения, возникающие в процессе осуществления психологической деятельности на территории Республики Казахстан.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на:

1) отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи, которые регулируются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

2) оказание психологической помощи, регулируемое Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений».

3. Положения подпунктов 2) и 3) пункта 3 статьи 4, статьи 8, пунктов 2 и 4 статьи 9, подпунктов 6) и 7) пункта 1, подпунктов 2), 3), 5), 7), 9) и 10) пункта 2 статьи 11, подпунктов 2), 3), 4) и 6) пункта 1, пункта 2 статьи 12, статей 14, 17 и 19 настоящего Закона не распространяются на отношения в сфере психологической деятельности, осуществляемые в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и Вооруженных Силах Республики Казахстан.

Статья 4. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является обеспечение правовых, организационных основ осуществления психологической деятельности в Республике Казахстан, а также защиты прав и законных интересов граждан Республики Казахстан при получении психологической помощи.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) определение требований к профессиональной квалификации, подготовке, подтверждению и повышению квалификации психологов;

2) защита прав и законных интересов граждан Республики Казахстан;

3) обеспечение доступности психологической помощи;

4) обеспечение оказания качественной психологической помощи.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) добровольность обращения за психологической помощью;

3) конфиденциальность;

4) профессиональная компетентность;

5) научная обоснованность.

Статья 5. Государственная политика в сфере психологической деятельности

Государственная политика в сфере психологической деятельности направлена на:

1) создание условий, обеспечивающих психологическое благополучие граждан Республики Казахстан;

2) подготовку квалифицированных психологов;

3) обеспечение равных прав и возможностей каждого человека в реализации его права на получение психологической помощи независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или от любых иных обстоятельств;

4) уважение и защиту чести и достоинства психолога;

5) осуществление мероприятий, способствующих предупреждению, разрешению и преодолению трудных жизненных ситуаций и их последствий в отношении физического лица, семьи или группы лиц, нуждающихся в психологической помощи.

Статья 6. Компетенция государственных органов

1. Уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций:

1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области признания профессиональных квалификаций психологов;

2) обеспечивает взаимодействие государственных органов, государственных и неправительственных организаций, участвующих в разработке и реализации мер в сфере психологической деятельности;

3) разрабатывает и утверждает порядок ведения государственного реестра психологов;

4) разрабатывает и утверждает Кодекс этики психологов;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Центральные государственные органы в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают реализацию государственной политики в сфере психологической деятельности;

2) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция местных исполнительных органов

Местные исполнительные органы:

1) обеспечивают реализацию государственной политики в сфере психологической деятельности;

2) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 8. Информированное согласие

1. Информированным согласием является письменное согласие получателя психологической помощи или его законного представителя на получение психологической помощи.

В случае, если получателем психологической помощи являются несовершеннолетний, лицо, которое признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным, информированное согласие на получение психологической помощи от их имени предоставляется законным представителем.

2. Любая психологическая деятельность в отношении получателя психологической помощи допускается только после получения информированного согласия получателя психологической помощи или его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

3. Форма информированного согласия утверждается уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций.

4. Информированное согласие получателя психологической помощи либо его законного представителя не требуется при наличии признаков суицидального поведения, обстоятельств, свидетельствующих о нахождении лица в кризисной ситуации, а также сведений о фактах семейно-бытового насилия.

Статья 9. Психологическая помощь

1. Каждый человек имеет право на получение психологической помощи в соответствии с законодательством Рес­публики Казахстан.

2. Получатель психологической помощи или его законный представитель должен быть проинформирован о целях, методах психологической помощи.

3. Психологическая помощь осуществляется в очной, дистанционной и смешанной формах.

4. Применение в деятельности психолога видео- и (или) аудиозаписи, а также ознакомление с ними третьих лиц возможны только после получения информированного согласия на это со стороны получателя психологической помощи либо его законного представителя.

5. При осуществлении психологической деятельности причинение вреда жизни и здоровью получателя психологической помощи не допускается.

Статья 10. Немедицинская психотерапия

1. Немедицинская психотерапия является особой формой психологической помощи, осуществляемой психологом с использованием научно обоснованных методов, направленной на преодоление трудных жизненных ситуаций, улучшение психоэмоционального состояния, не включающей лечение психических, поведенческих расстройств (заболеваний), требующих медицинского вмешательства.

2. Немедицинскую психотерапию вправе осуществлять психологи, прошедшие дополнительную подготовку в области немедицинской психотерапии.

3. Психологи, завершившие дополнительную подготовку в области немедицинской психотерапии, проходят период практической работы под супервизией психолога.

4. Требования к дополнительной подготовке в области немедицинской психотерапии и практической работе под супервизией психолога утверждаются профессиональным стандартом психолога в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций.

Статья 11. Основные права и обязанности психолога

1. Психолог вправе:

1) проводить психологическую диагностику с использованием методик, прошедших апробацию, обладающих доказанной научной обоснованностью и надежностью, для применения в соответствующей сфере психологической деятельности;

2) осуществлять психологическое консультирование;

3) оказывать методическую помощь и консультативное сопровождение психологам в рамках их психологической деятельности;

4) осуществлять научную и экспертную деятельность в сфере психологической деятельности;

5) защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию;

6) создавать общественные объединения психологов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях»;

7) осуществлять психологическую деятельность в порядке частной психологической практики при условии прохождения регистрации в государственном реестре психологов в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 13 настоящего Закона.

2. Психолог обязан:

1) квалифицированно осуществлять психологическую деятельность на основе соблюдения прав и законных интересов получателей психологической помощи;

2) соблюдать Кодекс этики психологов;

3) получать информированное согласие получателя психологической помощи или его законного представителя перед началом работы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона;

4) предоставлять получателю психологической помощи информацию о своей квалификации, а также о его правах и обязанностях;

5) информировать получателя психологической помощи о его праве отказаться от получения психологической помощи на любом этапе ее оказания;

6) обеспечивать, если это требуется по результатам психологической диагностики, соответствующее взаимодействие со специалистами других профессий для оказания психологической помощи;

7) заключать договор на оказание психологической помощи с получателем психологической помощи в рамках частной психологической практики;

8) отказаться от осуществления психологической деятельности в случае возникновения конфликта интересов либо при выявлении обстоятельств, выходящих за пределы его профессиональной компетенции;

9) соблюдать профессиональную тайну и обеспечивать конфиденциальность сведений, информации, полученных в процессе осуществления психологической деятельности;

10) незамедлительно уведомить соответствующие органы в случае угрозы жизни и здоровью получателя психологической помощи или третьих лиц.

3. Психолог имеет иные права и обязанности, установленные законами Республики Казахстан.

Статья 12. Основные права и обязанности получателя психологической помощи

1. Получатель психологической помощи имеет право на:

1) получение качественной психологической помощи при соблюдении им требований, установленных настоящим Законом;

2) выбор психолога, вида психологической помощи и формы ее оказания;

3) получение информации о своих правах и обязанностях, а также о характере имеющихся психологических проблем при получении психологической помощи;

4) отказ от получения психологической помощи на любом этапе ее оказания;

5) защиту своих прав и законных интересов;

6) участие в качестве объекта научных исследований, дачу согласия на сбор данных, видео - и (или) аудиозапись, а также на ознакомление с ними третьих лиц и их присутствие в процессе оказания психологической помощи либо отказ в ее предоставлении.

2. Получатель психологической помощи обязан:

1) соблюдать условия договора о предоставлении психологической помощи, заключенного с психологом, осуществляющим частную психологическую практику;

2) предоставлять информированное согласие, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона.

3. Получатель психологической помощи имеет иные права и обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 13. Государственный реестр психологов

1. Уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций ведет государственный реестр психологов на цифровой платформе национальной системы квалификаций.

2. В государственном реестре психологов подлежат регистрации психологи:

1) в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в порядке частной психологической практики и (или) состоящих в трудовых отношениях с работодателем;

2) в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в государственных организациях, автономных организациях образования на основании сведений из цифровых систем государственных органов.

3. Уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций разрабатывает и утверждает порядок включения психологов в государственный реестр психологов и исключения из него.

4. Лица, не прошедшие регистрацию в государственном реестре психологов, не вправе:

1) осуществлять психологическую деятельность и оказывать психологическую помощь, установленную настоя­щим Законом;

2) именовать себя психологами, а также использовать иные производные и родственные наименования слову «психо-», способные ввести в заблуждение об осуществлении психологической деятельности;

3) проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества и (или) психоактивные методы, влияющие на сознание человека, а также другие методы, причиняющие вред жизни и здоровью человека.

5. Из государственного реестра психологов исключаются психологи:

1) допустившие нарушения требований настоящего Закона;

2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

3) находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

4) причинившие вред жизни и здоровью получателя психологической помощи.

Повторная регистрация в государственном реестре психологов допускается по истечении шести месяцев со дня исключения из него.

Статья 14. Профессиональный стандарт психологов

1. Профессиональный стандарт психологов определяет единые требования к содержанию и уровням профессио­нальной подготовки психологов, отражает направления психологической деятельности и сферы применения, а также описывает компетенцию, необходимую для применения методов психологической помощи.

2. Профессиональный стандарт служит основой для определения квалификационных требований к психологам, оценки соответствия квалификации, компетенций и профессиональной подготовки, разработки образовательных программ подготовки, повышения квалификации, дополнительной подготовки в области немедицинской психотерапии, подтверждения квалификации в сфере психологической деятельности.

3. Профессиональный стандарт психолога утверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций.

Статья 15. Профессиональная подготовка и повышение квалификации психолога

1. Профессиональная подготовка психолога осуществляется на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющих профильные кафедры в области психологии.

2. Повышение квалификации психолога осуществляется

не реже одного раза в пять лет за счет собственных и (или) иных средств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в организациях, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, дополнительного образования, научных организациях, организациях, осуществляющих повышение квалификации.

Статья 16. Научная деятельность психолога

1. Физические лица имеют право добровольно принимать участие в научных исследованиях в сфере психологической деятельности.

2. Участие физических лиц в научных исследованиях допускается при наличии информированного согласия такого лица либо его законного представителя.

Физические лица вправе отказаться от участия в научных исследованиях на любом этапе.

3. Психолог при осуществлении научной деятельности обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников научного исследования, конфиденциальность полученных данных и недопущение причинения вреда жизни, здоровью и психологическому благополучию участников научного исследования.

4. Результаты научных исследований подлежат изложению в форме, обеспечивающей их доступность для научного сообщества, и должны быть полными, достоверными и исключать возможность их неоднозначного толкования.

Статья 17. Сертификация психологов

1. Сертификация психологов направлена на подтверждение уровня профессиональной подготовки и соответствия квалификационным требованиям.

Психологам, успешно прошедшим сертификацию, выдается сертификат, подтверждающий их профессиональную квалификацию.

2. Порядок прохождения сертификации психологов определяется законодательством Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций.

Статья 18. Ограничения в сфере психологической деятельности

Психологу запрещается:

1) проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества и (или) психоактивные методы, влияющие на сознание;

2) осуществлять психологическую помощь лицам с признаками психических, поведенческих расстройств (заболеваний), требующих медицинского вмешательства. При выявлении соответствующих симптомов психолог обязан рекомендовать получателю психологической помощи обратиться к врачу-психиатру;

3) гарантировать получателю психологической помощи достижение конкретного результата оказания психологической помощи, в том числе в рекламных и иных целях.

Статья 19. Оказание психологической помощи с использованием онлайн-платформ

1. Психологи, осуществляющие психологическую деятельность посредством онлайн-платформ, обязаны размещать сведения о регистрации в государственном реестре психологов, а также о своем образовании и квалификации.

2. Психологи при размещении онлайн-рекламы должны соблюдать требования, установленные Законом Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

3. Размещение ложной информации при осуществлении психологической деятельности посредством онлайн-платформ влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о психологической деятельности

Причинение вреда жизни и здоровью получателя психологической помощи и иные нарушения законодательства Респуб­лики Казахстан о психологической деятельности влекут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 21. Переходные положения

Психологи обязаны в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона пройти регистрацию в государственном реестре психологов в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого офи­циального опубликования, за исключением статьи 17, которая вводится в действие с 1 января 2028 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 2 июля 2026 года

№ 332-VІIІ ЗРК